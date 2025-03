Nga tự bắn hạ UAV đang lao tới Ukraine sau mệnh lệnh của ông Putin

Hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 19/3, Quân đội Nga đã vô hiệu hóa 7 máy bay không người lái của mình khi chúng đang bay trên vùng Mykolaiv của Ukraine, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ảnh Bulgarian Military Điện Kremlin cho biết, Nga đã đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters Các máy bay không người lái ban đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Sau đó chúng đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ, 6 chiếc bị bắn hạ bởi Pantsirs (một hệ thống tên lửa đất đối không) và chiếc còn lại bị phá hủy bởi một máy bay quân sự Nga. Ảnh Bulgarian Military Bên cạnh đó, trong cuộc điện đàm với tổng thống Trump hôm 18/3/2025, Tổng thống Putin đã đồng ý tạm thời ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng ông từ chối chấp thuận lệnh ngừng bắn toàn phần trong 30 ngày mà Tổng thống Mỹ đã đề xuất. Ảnh X Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, lực lượng Không quân Nga đã hủy bỏ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và đã bắn hạ 7 máy bay không người lái của mình, nhằm tôn trọng lệnh tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ảnh X Ngoài ra, ông Peskov cũng cáo buộc Ukraine không tôn trọng lệnh hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. "Thật không may, cho đến nay vẫn chưa có sự thiện chí nào từ phía Kiev. Họ vẫn nỗ lực tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi", ông Peskov cho biết. Chỉ vài giờ sau cuộc gọi giữa ông Putin và ông Trump, chính quyền Điện Kremlin đã cáo buộc phía Ukraine đang cố gắng phá hoại lệnh tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có chủ đích vào một kho dầu ở miền Nam nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc rằng, cuộc tấn công của Ukraine là một hành động khiêu khích có chủ đích, nhằm phá hoại sáng kiến hòa bình do ông Trump đề xuất. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì thỏa thuận tạm ngừng tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng giữa hai bên trong thời gian tới. Bên kia biên giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một góc nhìn trái ngược. Phát biểu qua Telegram, ông báo cáo rằng lực lượng Nga đã phóng khoảng 40 máy bay không người lái Shahed qua nhiều khu vực cùng đêm đó, một số máy bay đã tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm một bệnh viện ở Sumy. “Chính những cuộc tấn công ban đêm như vậy của Nga đã phá hủy năng lượng, cơ sở hạ tầng và cuộc sống bình thường của người dân Ukraine”, ông Zelensky cho biết và bày tỏ nghi ngờ về tính chân thành của lệnh ngừng bắn mà Nga đưa ra đối với các mục tiêu năng lượng. Ngoài ra, các nguồn tin quân sự Ukraine được tờ Kyiv Independent trong nước trích dẫn cho biết, không có cuộc tấn công nào của Nga được xác nhận nhắm vào các mục tiêu năng lượng ở thành phố Mykolaiv tây nam Ukraine vào ngày 18/3, phù hợp với tuyên bố tuân thủ của Moscow. Việc Ukraine không ghi nhận bị tấn công cho thấy chỉ thị của Tổng thống Putin có thể đã được tuân thủ trong trường hợp này, mặc dù vẫn còn sự hoài nghi do các sự kiện tiếp theo ở những nơi khác tại Ukraine.

