“Nữ thần Malaysia” sở hữu vẻ đẹp chuẩn “thanh xuân vườn trường“

Lâm Minh Trinh sinh năm 1990, là nữ diễn viên Malaysia nhưng hoạt động ở nhiều thị trường. Ngoài Malaysia, cô còn đóng phim tại Đài Loan, Hong Kong. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo "không tuổi". Ở tuổi 35, mỹ nhânMalaysia vẫn đốn tim người hâm mộ với gương mặt thanh thuần như sinh viên đại học. Cũng vì thế, nhiều người gọi cô nàng là "nữ thần thanh xuân". Ban đầu, cô ra mắt với tư cách một ca sĩ tại Đài Loan. Sau đó, cô lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất với loạt phim tình cảm Love Me, Prince of Wolf vào năm 2016. Cô trở nên nổi tiếng tại Hong Kong nhờ vai diễn trong bộ phim tình cảm kinh dị Vampire Cleanup Department ra mắt năm 2017. Hot girl U40 sở hữu đôi mắt to, mũi cao dọc dừa, làn da trắng không tỳ vết. Có chiều cao khiêm tốn song cô vẫn thu hút ánh nhìn nhờ vóc dáng cân đối, số đo 3 vòng gợi cảm. Minh Trinh có nhiều tài năng khác nhau như đàn, múa, hát, diễn xuất... Nhờ lợi thế ngoại hình, Lâm Minh Trinh phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, khi trẻ trung, đáng yêu, khi gợi cảm, trưởng thành. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như đi dạo phố, học tập, đọc sách hay ngồi cà phê với bạn bè. Không cần quá cầu kỳ, chỉ một chiếc áo thun trắng và quần jean đơn giản cũng đủ giúp cô nàng nổi bật.

