Xe tăng chủ lực phải "vất vả" ra sao để nguỵ trang? [P2]

Ngoài môi trường mùa đông băng giá, các kỹ sư quân sự còn phải đề phòng các cuộc phục kích và giao chiến với quân địch. Điều này từng khó khăn hơn rất nhiều, về mặt trực quan rằng con người có thể rất dễ dàng che giấu cơ thể giữa những chiếc xe tuyết và những cái cây có bóng đổ một cách tự nhiên. Tất cả những gì bạn thực sự cần làm là mặc đồ trắng. Tuy nhiên, với sự ra đời của máy ảnh nhiệt, công nghệ quan sát đã thay đổi và một cơ thể ấm áp của con người sẽ nổi bật độc đáo trong quang phổ IR so với bất kỳ bối cảnh lạnh giá nào. Điều này cũng xảy ra với các phương tiện quân sự - việc che giấu một chiếc xe tăng chủ lực đang hoạt động là vô cùng khó khăn, đặc biệt là các tuabin xe tăng nói trên tạo ra rất nhiều nhiệt, theo nghĩa này đây là con dao hai lưỡi. Âm thanh cũng truyền đi xa hơn trong điều kiện thời tiết rất lạnh, đây cũng là điều cần phải tính đến khi nói đến các phương tiện bọc thép vốn phát ra âm thanh ồn ào, vì vậy các kỹ sư phải trang bị thêm cho xe 1 động cơ phụ chạy điện nhằm che giấu âm thanh phát ra trong những trận đánh phục kích. Như vậy, các cuộc phục kích diệt tăng sẽ khó thực hiện hơn nhiều, nhưng chúng ta có thể chiến đấu với xe tăng vào mùa đông ở khoảng cách xa với ATGM hoặc phòng thủ bị động bằng cách đặt nhiều bẫy khác nhau (ví dụ điển hình là tạo một cái hố và che nó bằng một số cành cây và nhiều tuyết). Tuy thô sơ nhưng đôi khi có thể khá hiệu quả trong việc bẫy xe tăng. Tuy nhiên, ở nhiệt độ của Bắc cực, việc khai hoả bằng pháo chính xe tăng lại là một điều khác mà chúng ta chưa biết khi nó bị ảnh hưởng bởi mùa đông. Ví dụ, trong khu vực tuyết phủ dày, đạn nổ cao HE thường kém hiệu quả hơn tới 40%. Nhưng không phải mọi thứ đều khó khăn vào mùa đông. Ngụy trang bằng hình ảnh có xu hướng dễ dàng hơn rất nhiều, khi toàn bộ môi trường xung quanh chuyển sang màu trắng. Tất cả những gì chúng cần làm là sơn chiếc xe của mình với màu trắng. Tất nhiên, cũng có những cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Ví dụ, các mẫu màu nguỵ trang cũ của Mỹ đã sử dụng hệ thống bốn màu có thể được điều chỉnh cho các khu rừng mùa đông hoặc đồng bằng mùa đông. Tuy nhiên, điều này được coi là quá phức tạp. Mẫu NATO 1986 hiện đại (được sử dụng khá nhiều ở khắp mọi nơi từ Pháp đến Đức) sử dụng ba màu - xanh lá cây, nâu và đen. Vào mùa đông, các đốm đen có thể được sơn phủ lên bằng bất cứ thứ gì có nền màu trắng để tạo ra phiên bản mùa đông. Trung Quốc có ngụy trang mùa đông chuyên dụng (thường là kỹ thuật số) trong khi Nga thường sử dụng ngụy trang ba tông màu cho mọi môi trường. Các đơn vị Bắc Cực cũng chỉ đơn giản sử dụng màu trắng để ngụy trang cho các phương tiện của họ. Tất nhiên, các nước Bắc Âu có bộ ngụy trang của riêng họ và Nhật Bản cũng vậy. Chiến tranh mùa đông gắn chặt với chiến tranh trên núi, đi kèm với một số vấn đề riêng mà các đơn vị chiến đấu phải tự giải quyết. Xe tăng tiêu chuẩn thường không thích hợp cho các hoạt động trên núi. Đường núi có xu hướng hẹp, khó di chuyển và một chiếc xe tăng nặng 50 tấn sẽ gây hại nhiều hơn lợi ở đó. Các đơn vị thiết giáp di chuyển chậm qua các khe núi cũng rất dễ bị phục kích. Ngoài ra, không khí loãng ở độ cao lớn hơn làm giảm đáng kể sản lượng điện của động cơ tiêu chuẩn (lên đến 20-25%). Trong quá trình vận hành kéo dài, động cơ xe phải được sửa đổi để tăng lượng khí nạp của động cơ, đây không phải là điều dễ dàng thực hiện. Do đó, có rất ít xe bọc thép thích hợp cho những việc như vậy. Về mặt hậu cần, xe bọc thép chạy trên núi tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn từ 30 đến 40%. Vận hành thiết giáp ở độ cao lớn là một lĩnh vực chiến tranh tuy nhỏ nhưng là một điều kiện chiến tranh thực tế. Hiện có hai “điểm nóng” có thể xảy ra giao tranh trên quy mô lớn. Cả hai đều ở Ấn Độ - khu vực Kashmir nơi các lợi ích của Ấn Độ và Pakistan xung đột và khu vực Ladakh, nơi Ấn Độ có mâu thuẫn với Trung Quốc. Đặc biệt là vụ việc gần đây đã trở thành một điểm nóng rắc rối, với căng thẳng leo thang trong năm 2020. Đây là một cuộc xung đột cổ xưa về biên giới, tranh chấp Trung-Ấn tồn tại hơn một trăm năm và cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền về lãnh thổ. Để hỗ trợ hỏa lực ở độ cao lớn, Trung Quốc đã phát triển xe tăng hạng nhẹ Type 15 hoàn toàn mới, giúp quân đội Trung Quốc có lợi thế hơn trong lĩnh vực hoạt động này do có hỏa lực đáng kể được thiết kế phù hợp và nhỏ gọn. Ấn Độ phải dựa vào T-72 và T-90 MBT được sản xuất theo giấy phép từ Nga và hiện đang tìm kiếm một loại vũ khí mới để có thể chống lại mối đe dọa từ xe tăng hạng nhẹ của Trung Quốc, cụ thể là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng Sprut của Nga. Nó là xe hỗ trợ hỏa lực (ban đầu dành cho lính dù Nga). Nếu được chỉnh sửa đôi chút về góc nâng hạ lớn của pháo chính, Sprut SD sẽ là đối thủ ngang tài ngang sức so với Type 15 Trung quốc tại khu vực vùng cao này. Nguồn ảnh: Pinterest.

