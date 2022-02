Sức mạnh tên lửa phòng không Ukraine vừa mang tới sát biên giới Nga

Trong bối cảnh có nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ quân sự toàn diện ở Donbass, theo truyền thông Nga, các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine, đang được triển khai tại khu vực Donbass. Sau khi S-300 được chuyển đến Donbass, một số hệ thống đã được bố trí tại các trận địa và sẵn sàng có thể khai hỏa. Điều này cho thấy thực tế là Quân đội Ukraine, đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc tấn công vào các nước cộng hòa tự xưng. Đại diện của Lực lượng dân quân của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), ông Eduard Basurin cho biết, các đơn vị Ukraine đã bắt đầu đưa các hệ thống phòng không S-300 Favorit của họ tới Donbass. Một số trận địa tên lửa S-300 được triển khai cách đường giới tuyến 30 km. Điều này đảm bảo cho Ukraine tấn công các mục tiêu trên không, trên lãnh thổ của DNR và LNR. Tuy nhiên vào cuối tháng 1, nhiều nguồn tin cho biết, các hệ thống phòng không tầm trung của Ukraine đã được bố trí ở khu vực Dnepr; hình ảnh hoạt động của trạm radar trinh sát S-300 đã bị phát hiện bởi một vệ tinh tư nhân, mà ban đầu bị nhầm là hệ thống tác chiến điện tử. Theo các chuyên gia phân tích quân sự, hiện Quân đội Ukraine có một số lượng tương đối nhỏ tên lửa phòng không dẫn đường cho hệ thống S-300; số tên lửa này đều được thừa hưởng từ thời Liên Xô, nên dù có tăng hạn, cũng đã hết thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, công nghệ những tên lửa này đều thuộc thập niên 1990, nên khả năng chống nhiễu cũng như bám mục tiêu đều rất kém. Trong khi đó, khả năng nâng cấp của Ukraine là rất kém, do tình trạng tham nhũng tràn lan trong quân đội nước này. Trên thực tế, các lực lượng dân quân DPR và LPR cũng không hề có máy bay chiến đấu, hoặc các Ukraine kích cỡ lớn; do vậy hệ thống phòng không S-300 chỉ để đối phó với lực lượng Không quân Nga, trong trường hợp Nga tấn công Ukraine. Do vậy, việc triển khai các hệ thống phòng không này của Quân đội Ukraine ở Donbass, cũng chỉ là một tác động tâm lý đối với các nước cộng hòa tự xưng và cũng là liệu pháp tinh thần đối với Quân đội Ukraine, trước khả năng “tàn sát” của Không quân Nga. Còn vào chiều ngày hôm qua, hai máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Quân đội Ukraine đã tiến hành trinh sát chỉ cách biên giới với khu vực Belgorod của Nga 2 km. Thông tin về vấn đề này được cung cấp bởi kênh Telegram WarLife của Ukraine. Trong hình ảnh được Telegram WarLife đưa lên, người xem có thể thấy cách UAV TB2 tiếp cận biên giới của Nga ở khoảng cách khoảng hai km. Theo kênh Telegram WarLife, trên thực tế đã có hai UAV TB2 cùng lúc trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên xảy ra gần biên giới Nga. Theo một số giả thiết, Ukraine cố tình đi đến các hành động khiêu khích chống lại Nga; hoặc tiến hành trinh sát các động thái quân sự của Quân đội Nga, cũng như việc bố trí binh lực tại khu vực Belgorod, nơi được cho là nơi tập kết các lực lượng quân số, vũ khí của Quân đội Nga. Các chuyên gia phân tích trong hình ảnh được trình bày, người xem có thể nhìn thấy rõ ràng thời điểm UAV cất cánh từ sân bay Kharkiv, nơi bố trí UAV TB2 của Ukraine; nhưng một thông số, chẳng hạn như độ cao bay của UAV TB2 không được trình bày. Yếu tố này cho thấy, có thể việc đăng dữ liệu về chuyến bay của hai chiế UAV TB2 của Ukraine có thể là việc làm mất uy tín của lực lượng phòng không Nga. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, kể từ đầu năm nay, số lượng các vụ trinh sát đường không của Ukraine gần biên giới Nga đã tăng lên đáng kể. Nguồn ảnh: Pinterest.

