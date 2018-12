VN có nên học hỏi cách nâng cấp pháo M46 này không?

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng EDEX 2018 diễn ra từ ngày 3-5/12 tại Ai Cập, quân đội nước này lần đầu giới thiệu lựu pháo tự hành M46-1M trước công chúng. Ảnh: Army Recognition. Lựu pháo tự hành M46-1M được tiết lộ lần đầu vào năm 2016. Đây là gói nâng cấp nhằm tăng sức mạnh và khả năng cơ động cho lực lượng pháo binh Ai Cập. Ảnh: Army Recognition. Lựu pháo M46-1M được lắp trên khung gầm xe tải KrAZ 6x6 bánh do Ukraine sản xuất. Thân xe được bọc giáp với khả năng chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569, cấp 2 của NATO, tương ứng với khả năng chống đạn 7,62 mm và vụ nổ mìn 6 kg. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Hệ thống có khối lượng chiến đấu 23 tấn, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong vòng 90 giây sau khi xe dừng lại. Ê kíp chiến đấu 9 người tương tự phiên bản gốc. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Lựu pháo tự hành M46-1M mang theo 20 đạn pháo, ngoài ra, xe tiếp đạn sẽ đi cùng đội hình chiến đấu để đảm bảo duy trì hỏa lực. Pháo có tốc độ bắn 5-6/phút, tầm bắn tối đa 27 km. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Phần đuôi xe được thiết kế một hệ thống giá đỡ thủy lực có thể gập lại khi hành quân và mở ra khi chiến đấu để tăng khả năng ổn định cho pháo, đồng thời làm giá đứng cho ê kíp thao tác nạp đạn. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Đạn pháo mang theo được bố trí trong một khoang chứa bên hông xe. Pháo có thể bắn các loại đạn HE, đạn nổ phân mảnh diệt bộ binh và cả đạn xuyên giáp để chống tăng thiết giáp đối phương. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Gói nâng cấp lựu pháo M46 của Ai Cập đã giúp đem lại sức mạnh mới cho loại lựu pháo lừng danh do Liên Xô cũ sản xuất. Đây là gói nâng cấp mà Việt Nam có thể tham khảo để hiện đại hóa M46 có trong trang bị. Ảnh: Military Today. M46 là loại lựu pháo kéo xe cỡ nòng 130 mm do Liên Xô cũ sản xuất. Nó là loại pháo mặt đất chủ lực cấp chiến dịch của Liên Xô và nhiều nước khác trên thế giới, gồm quân đội Việt Nam. Pháo M46 tỏ ra vượt trội so với lựu pháo do Mỹ sản xuất cả về tốc độ, tầm bắn cũng như độ chính xác. Ảnh: Military Today. Đến nay đã hơn 60 năm trôi qua song M46 vẫn cho thấy giá trị và hiệu quả cao của nó trên chiến trường. Việc nâng cấp và trang bị khả năng cơ động cho M46 đã giúp nó thích nghi với yêu cầu của chiến trường hiện đại để tiếp tục phục vụ trong quân đội Ai Cập và nhiều nước khác. Ảnh: Military Today.

Trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng EDEX 2018 diễn ra từ ngày 3-5/12 tại Ai Cập, quân đội nước này lần đầu giới thiệu lựu pháo tự hành M46-1M trước công chúng. Ảnh: Army Recognition. Lựu pháo tự hành M46-1M được tiết lộ lần đầu vào năm 2016. Đây là gói nâng cấp nhằm tăng sức mạnh và khả năng cơ động cho lực lượng pháo binh Ai Cập. Ảnh: Army Recognition. Lựu pháo M46-1M được lắp trên khung gầm xe tải KrAZ 6x6 bánh do Ukraine sản xuất. Thân xe được bọc giáp với khả năng chống đạn theo tiêu chuẩn STANAG 4569, cấp 2 của NATO, tương ứng với khả năng chống đạn 7,62 mm và vụ nổ mìn 6 kg. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Hệ thống có khối lượng chiến đấu 23 tấn, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong vòng 90 giây sau khi xe dừng lại. Ê kíp chiến đấu 9 người tương tự phiên bản gốc. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Lựu pháo tự hành M46-1M mang theo 20 đạn pháo, ngoài ra, xe tiếp đạn sẽ đi cùng đội hình chiến đấu để đảm bảo duy trì hỏa lực. Pháo có tốc độ bắn 5-6/phút, tầm bắn tối đa 27 km. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Phần đuôi xe được thiết kế một hệ thống giá đỡ thủy lực có thể gập lại khi hành quân và mở ra khi chiến đấu để tăng khả năng ổn định cho pháo, đồng thời làm giá đứng cho ê kíp thao tác nạp đạn. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Đạn pháo mang theo được bố trí trong một khoang chứa bên hông xe. Pháo có thể bắn các loại đạn HE, đạn nổ phân mảnh diệt bộ binh và cả đạn xuyên giáp để chống tăng thiết giáp đối phương. Ảnh: Quân đội Ai Cập. Gói nâng cấp lựu pháo M46 của Ai Cập đã giúp đem lại sức mạnh mới cho loại lựu pháo lừng danh do Liên Xô cũ sản xuất. Đây là gói nâng cấp mà Việt Nam có thể tham khảo để hiện đại hóa M46 có trong trang bị. Ảnh: Military Today. M46 là loại lựu pháo kéo xe cỡ nòng 130 mm do Liên Xô cũ sản xuất. Nó là loại pháo mặt đất chủ lực cấp chiến dịch của Liên Xô và nhiều nước khác trên thế giới, gồm quân đội Việt Nam. Pháo M46 tỏ ra vượt trội so với lựu pháo do Mỹ sản xuất cả về tốc độ, tầm bắn cũng như độ chính xác. Ảnh: Military Today. Đến nay đã hơn 60 năm trôi qua song M46 vẫn cho thấy giá trị và hiệu quả cao của nó trên chiến trường. Việc nâng cấp và trang bị khả năng cơ động cho M46 đã giúp nó thích nghi với yêu cầu của chiến trường hiện đại để tiếp tục phục vụ trong quân đội Ai Cập và nhiều nước khác. Ảnh: Military Today.