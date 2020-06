Việt Nam xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh nhằm mục đích gì?

Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 07/5/1955; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Hải quân đã góp phần quan trọng, góp phần cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng Hải quân đã không ngừng phát huy kinh nghiệm, truyền thống, hoàn thành trọng trách làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. Nguồn ảnh: Báo Hải quân nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hình thành 05 vùng Hải quân trải dọc chiều dài đất nước, đầu tư mua sắm, đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, tạo bước đột phá nâng cao khả năng và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Ảnh: TTXVN Theo những số liệu được công khai, Quân chủng Hải quân hiện nay có tổng cộng 42.000 quân, trong đó có 30.000 lính thủy đánh bộ. Hiện nay Hải quân Việt Nam được trang bị 6 tàu ngầm điện-diesel thông thường, lớp Kilo do Nga sản xuất; 9 tàu khu trục, 6 tàu khu trục nhẹ; tàu tuần tra, tàu tên lửa và tàu ngư lôi, tổng cộng 45 tàu; 36 tàu đổ bộ, 13 tàu quét mìn, 18 tàu bảo đảm, tổng cộng 125 tàu. Lực lượng không quân hải quân mặc dù mới được thành lập nhưng hiện nay chúng ta được trang bị 2 máy bay tuần tra hàng hải M-28, 3 máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa Be-12; có thể trong tương lai gần, chúng ta sẽ có sự bổ sung chất lượng bằng máy bay tuần tra hàng hải chuyên nghiệp P-3C do Mỹ sản xuất. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông, đặt ra cho Quân chủng Hải quân tập trung giải quyết 03 yếu tố cốt lõi là: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ảnh: Nạp tên lửa đối hải P15 cho cơ cấu phóng của tàu chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam gần đây, Việt Nam đã công bố bức ảnh về 6 chiếc tàu dàn hàng ngang phóng tên lửa diệt hạm, khẳng định sự lớn mạnh cũng như việc làm chủ vũ khí trang bị của Hải quân Việt Nam. Soái hạm trong Hải quân Việt Nam hiện nay là 4 tàu hộ vệ tên lửa đa năng, phiên bản 3.9 lớp Gepard với lượng giãn nước 2.00 tấn. Với khả năng cơ động nhanh, mạnh về khả năng tấn công; về vũ khí chính, tàu được trang bị tên lửa chống hạm tầm trung Kh-35 Uran. Có khả năng trong tương lai, Hải quân Việt Nam sẽ mua tiếp một cặp Gepard, chuyên về nhiệm vụ phòng không hạm. Với sự đầu tư đúng hướng, làm cho vị thế của Hải quân Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên; vừa qua, Hải quân nhân dân Việt Nam chính thức được Hải quân Mỹ mời cử lực lượng tham gia cuộc tập trận quốc tế Vành đai Thái Bình Dương - 2020 (RIMPAC-2020) tổ chức vào cuối tháng 8/2020. Rõ ràng, Hải quân Việt Nam tự tin có đủ sức mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời tăng cường hợp tác hải quân với các quốc gia như Nga, Mỹ Ấn Độ, Australia, Đức, Nhật Bản và các nước khác trong khối ASEAN. Mặc dù Hải quân Việt Nam đã có những tiến bộ lớn trong những năm gần đây, nhưng các loại vũ khí, trang bị hải quân chính vẫn chủ yếu do Nga sản xuất. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Hải quân Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp. Ảnh: Bộ đội Hải quân diễn tập đổ bộ đường biển. Video Việt Nam công khai hình ảnh tàu chiến và tàu ngầm phóng tên lửa - Nguồn: VTV

Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 07/5/1955; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Hải quân đã góp phần quan trọng, góp phần cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân chủng Hải quân đã không ngừng phát huy kinh nghiệm, truyền thống, hoàn thành trọng trách làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước. Nguồn ảnh: Báo Hải quân nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ trương xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, Quân chủng đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, hình thành 05 vùng Hải quân trải dọc chiều dài đất nước, đầu tư mua sắm, đưa vào trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, tạo bước đột phá nâng cao khả năng và sức mạnh chiến đấu của Quân chủng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Ảnh: TTXVN Theo những số liệu được công khai, Quân chủng Hải quân hiện nay có tổng cộng 42.000 quân, trong đó có 30.000 lính thủy đánh bộ. Hiện nay Hải quân Việt Nam được trang bị 6 tàu ngầm điện-diesel thông thường, lớp Kilo do Nga sản xuất; 9 tàu khu trục, 6 tàu khu trục nhẹ; tàu tuần tra, tàu tên lửa và tàu ngư lôi, tổng cộng 45 tàu; 36 tàu đổ bộ, 13 tàu quét mìn, 18 tàu bảo đảm, tổng cộng 125 tàu. Lực lượng không quân hải quân mặc dù mới được thành lập nhưng hiện nay chúng ta được trang bị 2 máy bay tuần tra hàng hải M-28, 3 máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa Be-12; có thể trong tương lai gần, chúng ta sẽ có sự bổ sung chất lượng bằng máy bay tuần tra hàng hải chuyên nghiệp P-3C do Mỹ sản xuất. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình quốc tế, khu vực, nhất là tình hình trên Biển Đông, đặt ra cho Quân chủng Hải quân tập trung giải quyết 03 yếu tố cốt lõi là: con người, tổ chức biên chế và vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ảnh: Nạp tên lửa đối hải P15 cho cơ cấu phóng của tàu chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Trong một cuộc tập trận bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam gần đây, Việt Nam đã công bố bức ảnh về 6 chiếc tàu dàn hàng ngang phóng tên lửa diệt hạm, khẳng định sự lớn mạnh cũng như việc làm chủ vũ khí trang bị của Hải quân Việt Nam. Soái hạm trong Hải quân Việt Nam hiện nay là 4 tàu hộ vệ tên lửa đa năng, phiên bản 3.9 lớp Gepard với lượng giãn nước 2.00 tấn. Với khả năng cơ động nhanh, mạnh về khả năng tấn công; về vũ khí chính, tàu được trang bị tên lửa chống hạm tầm trung Kh-35 Uran. Có khả năng trong tương lai, Hải quân Việt Nam sẽ mua tiếp một cặp Gepard, chuyên về nhiệm vụ phòng không hạm. Với sự đầu tư đúng hướng, làm cho vị thế của Hải quân Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên; vừa qua, Hải quân nhân dân Việt Nam chính thức được Hải quân Mỹ mời cử lực lượng tham gia cuộc tập trận quốc tế Vành đai Thái Bình Dương - 2020 (RIMPAC-2020) tổ chức vào cuối tháng 8/2020. Rõ ràng, Hải quân Việt Nam tự tin có đủ sức mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời tăng cường hợp tác hải quân với các quốc gia như Nga, Mỹ Ấn Độ, Australia, Đức, Nhật Bản và các nước khác trong khối ASEAN. Mặc dù Hải quân Việt Nam đã có những tiến bộ lớn trong những năm gần đây, nhưng các loại vũ khí, trang bị hải quân chính vẫn chủ yếu do Nga sản xuất. Muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Hải quân Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài để bước tiếp. Ảnh: Bộ đội Hải quân diễn tập đổ bộ đường biển. Video Việt Nam công khai hình ảnh tàu chiến và tàu ngầm phóng tên lửa - Nguồn: VTV