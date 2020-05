Việt Nam tự đóng mới, sử dụng tàu kiểm ngư KN-750 tài tình thế nào?

Sau sự kiện Trung Quốc đưa dàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển nước ta năm 2014, nhận thấy rằng những chiếc TK-1482C lượng giãn nước hơn 400 tấn trong biên chế Kiểm ngư lúc đó là chưa đủ, vẫn lắp vế trong cuộc đấu với các tàu Trung Quốc. Đặt yêu cầu cấp thiết cần có một loại tàu tuần tra to hơn, khoẻ hơn, có thể đi biển dài ngày hơn. Ảnh: Tàu tuần tra TK-1482C của Kiểm ngư Việt Nam và tàu Hải cảnh Trung Quốc trong sự kiện HD-981. Nguồn: TTXVN. Lớp tàu KN-750 được ra đời, bản vẽ của tàu được đăng kiểm bởi cục đăng kiểm Hải quân, được đóng bởi nhiều nhà máy đóng tàu trên cả nước. Chỉ sau chưa đầy 4 năm, đã có 50 chiếc KN-750 gia nhập biên chế Kiểm ngư Việt Nam trang bị cho 3 chi đội Kiểm ngư số 2, 3, 4 mỗi chi đội 15 chiếc. Ngoài ra từ thiết kế KN-750, ta đã đóng thêm 2 tàu lớp KN-6000 trang bị cho chi cục kiểm ngư số 1 và 5 mỗi nơi 1 chiếc. Ảnh: Tàu KN-750 của chi đội Kiểm ngư số 2 đang được hoàn thiện tại nhà máy. Hợp đồng đóng ồ ạt các tàu KN-750 được chia làm 2 lần, lần đầu ký đóng loạt 30 chiếc là vào đầu năm 2016 và cuối năm 2016 ký đóng tiếp loạt 20 chiếc nữa. Cho đến nay, tất cả các hợp đồng đều là hoàn thành và tàu đã biên chế đủ về cho các đơn vị. Ảnh: Tàu Kiểm ngư KN-750 số hiệu 463 của chi đội kiểm ngư số 4 tiếp cận hỗ trợ tàu cá ở khu vực Trường Sa. Tàu có lượng giãn nước đầy tải 770 tấn, sử dụng 2 máy chính cho phép nó đạt vận tốc tối đa 18 hải lý/h, có thể hoạt động liên tục 60 ngày đêm trên biển, dài 56m và rộng 8.2m. Tàu có khả năng hoạt động trong tình trạng sóng cấp 5 và đi được trong sóng cấp 8. Ngoài 2 chân vịt ở đuôi, tàu còn được trang bị 1 chân vịt mũi giúp nó xoay trở nhanh chóng và dễ dàng, độ cơ động cao. Ảnh: Tàu KN-750 số hiệu 264 của chi đội Kiểm ngư số 2. Về vũ khí sát thương, K-750 có 2 cấu hình tiêu chuẩn cấu hình đại trà được trang bị 2 súng máy 12.7mm được đặt ở phía trên nóc carbin của tàu và cấu hình nâng cấp trang bị 1 bệ súng máy 14.5mm tự động được đặt ở phía trước carbin của tàu (tuy nhiên chỉ có ít tàu sử dụng cấu hình này với số lượng khoảng hơn 10 chiếc) và 2 khẩu 12,7mm ở phía sau carbin. Ảnh: Cận cảnh bệ súng máy 14.5mm tự động điều khiển từ xa của tàu KN-750 số hiệu 472. Về vũ khí phi sát thương, tàu được trang bị 2 vòi rồng ở phía sau nóc carbin và hệ thống LRAD do Việt Nam tự sản xuất. LRAD là hệ thống tác động bằng âm thanh, chuyên dùng để đối phó với cướp biển hay các cuộc xung đột nhỏ trên biển. Ảnh: Tàu KN-750 của chi đội Kiểm ngư số 2 cứu kéo tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển về bờ. Với sức đi biển dài ngày, KN-750 là loại tàu thường xuyên trực trọng điểm, nhất là trọng điểm thềm lục địa phía đông nam và khu vực quần đảo Trường Sa, luôn sẵn sàng xua đuổi tàu nước ngoài có ý định xâm phạm trái phép vùng biển của ta, bảo vệ các giàn khoan dầu khí và tàu thăm dò, hỗ trợ giúp đỡ ngư dân đánh bắt trên biển. Ảnh: Tàu KN-750 với cấu hình nâng cấp sử dụng bệ súng máy tự động phía trước carbin. Nguồn: Comcom. Sườn ngang của tàu còn được gia cố thêm các gờ nổi (con lươn) chuyên cho nhiệm vụ đặc thù, vì khi cứu kéo tàu ngư dân trên biển nhiều trường hợp bắt buộc tàu Kiểm ngư phải ép mạn để lai dắt, hoặc trong các trường hợp tàu nước ngoài cố tình xâm phạm vùng biển nước ta, các tàu Kiểm ngư có thể dùng biện pháp mạnh như đâm va. Việc gia cố thêm các gờ này giúp cho tàu như có thêm một lớp áo giáp, khi sửa chữa thay thế rất nhanh và hạn chế tác động của những cú đâm lên vỏ tàu. Ảnh: Sự to lớn của tàu KN-750 lượng giãn nước 750 tấn bên cạnh tàu TK-1482C lượng giãn nước hơn 400 tấn của Kiểm ngư Việt Nam. Ngoài ra, các tàu Kiểm ngư KN-750 đều được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh VSAT vô cùng hiện đại, giúp kết nối nhanh chóng với đất liền, thông tin kịp thời về tình hình trên biển cho sở chỉ huy, liên lạc với các tàu khác trong biên đội, tạo mạng lưới liên lạc mạnh mẽ, hỗ trợ lực lượng của ta nắm bắt nhanh chóng các tình huống. Ảnh: Cận cảnh trang thiết bị trên tàu KN-750. Cùng hệ thống camera toàn cảnh tàu, giúp tàu có thể nhanh chóng ghi hình các hành động xâm phạm của nước ngoài, thuận lợi trong việc thu thập bằng chứng nếu các tàu nước ngoài vào vùng biển nước ta trái phép. Ảnh: Tàu KN-750 của chi đội kiểm ngư số 4 tuần tra gần đảo chìm ở Trường Sa. Với việc đưa vào trang bị loại tàu tuần tra KN-750 vô cùng hiện đại, có thời gian bám biển lâu dài, tính năng tốt và có số lượng đông đảo giúp cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam có khả năng bao quát tốt hơn vùng biển rộng lớn của nước ta, giúp đỡ ngư dân tích cực trong những chuyến ra khơi, bảo vệ vững chắc hơn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Video Bàn giao tàu kiểm ngư hiện đại nhất Việt Nam - Nguồn: VTC14

