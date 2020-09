Việt Nam sản xuất, cải tiến vũ khí Nga - Mỹ: Vượt trội hơn bản gốc!

Hiện nay, trang bị của một tiểu đội bộ binh Việt Nam vô cùng đa dạng, đủ chủng loại, đáp ứng tốt nhu cầu tác chiến trên chiến trường, tạo lợi thế mật độ hoả lực cao và uy hiếp lớn. Trong đó, người chiến sĩ sẽ được trang bị như: Súng AK, súng chống tăng RPG, súng máy hạng nhẹ RPD/RPK hoặc PKM và súng phóng lựu M-79. Ảnh: Trang bị của một tiểu đội bộ binh cơ giới tiêu chuẩn Quân đội Việt Nam. Trong đó, đặc biệt phải kể đến là loại súng phóng lựu M-79. Đây là vũ khí duy nhất không thuộc hệ Nga/Xô trong trang bị hoả lực tiểu đội bộ binh của ta mà theo tiêu chuẩn Mỹ, vốn được quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng từ sau thập niên 1960. Ảnh: Chiến sĩ bộ binh huấn luyện bắn súng phóng lựu M-79. Súng có ưu điểm là dễ dàng sử dụng, hoạt động theo cơ cấu nạp hậu, vận hành đáng tin cậy, hoả lực cung cấp mạnh, hiệu quả trong việc tiêu diệt mục tiêu bộ binh đối phương tập kích theo đội hình đông hoặc bắn mục tiêu ẩn khuất sau vật che chắn trong tầm gần mà súng cối không thể bắn được. Đây được mệnh danh là loại súng cối cầm tay cỡ nhỏ, có tốc độ bắn nhanh và vô cùng đáng gờm, bổ sung cực kỳ đắc lực cho tiểu đội bộ binh chiến đấu. Ảnh: Súng M-79 mới được sản xuất của Việt Nam chuẩn bị bàn giao cho các đơn vị. Nhận thấy điểm hiệu quả của M-79, sau năm 1975, Việt Nam đã thu được rất nhiều vũ khí chiến lợi phẩm loại này và tái trang bị cho chiến sĩ ta, hoạt động vô cùng hiệu quả trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới Phía Bắc. Chưa dừng lại ở đó, Quân đội ta tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và cho ra đời thiết kế M-79VN, được sản xuất bởi nhà máy Z-125 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng dựa trên thiết kế của Quân đội Mỹ. Ảnh: Súng phóng lựu M-79VN do nhà máy Z-125 chế tạo. Súng phóng lựu M-79 sử dụng đạn lựu cỡ 40x46mm chuẩn NATO, nặng 2.7kg, dài 731mm (trong đó nòng dài 357mm), có thể sử dụng nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh, đạn xuyên lõm, đạn hơi cay, đạn chiếu sáng, đạn khói,... và có tốc độ bắn khoảng 6 phát/phút, tầm bắn 400m trở xuống. Đây là tầm bắn dưới tầm đạn cối, là một bổ sung hiệu quả cho loại hoả lực bắn cầu vồng trên chiến trường. Ảnh: Hàng loạt súng phóng lựu M-79VN do nhà máy Z-125 chế tạo. Đặc biệt, súng M-79VN do Việt Nam sản xuất sử dụng nòng làm bằng hợp kim thép vượt trội so với nòng làm bằng hợp kim nhôm của súng M-79 do Mỹ chế tạo. Điều này giúp súng có tuổi thọ nòng cao hơn, có thể sử dụng lâu hơn, phù hợp hơn với đặc thù khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam, đảm bảo nâng cao hơn nữa hệ số kỹ thuật của súng. Ảnh: Chiến sĩ tác xạ với súng M-79VN do nhà máy Z-125 chế tạo. Việc đưa vào sản xuất và biên chế đại trà súng phóng lựu cầm tay M-79VN giúp cho hoả lực tiểu đội bộ binh Việt Nam là cực kỳ mạnh mẽ, đảm bảo sức sát thương từ tầm gần cho đến xa, từ mật độ mỏng đến dày, từ bắn thẳng trực diện đến bắn cầu vồng, kết hợp đầy đủ cả chống tăng, công sự và chống bộ binh. Tạo sức mạnh liên hoàn, nhiều loại, nhiều lớp. Ảnh: Mục tiêu bị tiêu diệt bởi súng phóng lựu M-79VN. Ngoài ra, dựa trên công nghệ sản xuất M-79VN và các tài liệu từ nước ngoài, cùng với sự phối hợp của Viện vũ khí, nhà máy Z-125 cũng cho sản xuất số lượng súng phóng lựu ổ xoay SPL-6 (Súng phóng lựu - 6) có sức mạnh vượt trội M-79VN, hướng tới tương lai thay thế loại súng phóng lựu đã có thời gian dài hoạt động trong quân đội ta. Ảnh: Súng phóng lựu SPL-6 do nhà máy Z-125 chế tạo. Súng sử dụng cơ chế bắn bán tự động với một ổ xoay có thể nạp một lần 6 đạn lựu cỡ 40x46mm chuẩn NATO đồng bộ với M-79VN, ngoài ra còn được trang bị ray Picatinny để có thể gắn kính ngắm quang học, nâng cao đáng kể khả năng tác xạ chính xác mục tiêu của súng. Tại các cuộc bắn thử nghiệm cấp Bộ Quốc phòng, SPL-6 đều cho kết quả cực tốt và đang được Việt Nam hướng tới cả thị trường xuất khẩu. Ảnh: Súng phóng lựu SPL-6 với kính ngắm quang học. Bên cạnh các loại súng phóng lựu cầm tay, nhà máy Z-125 cũng đã chế tạo cả loại súng phóng lựu liên thanh AGS-17VN có sức sát thương cực kỳ ghê gớm, là vũ khí tiêu diệt bộ binh đối phương vô cùng hiệu quả, chế áp chiến thuật tấn công biển người. Súng được nhà máy phối hợp cùng Viện vũ khí sản xuất nguyên mẫu thành công từ năm 1999 và đến nay đã đưa vào loạt đại trà. Ảnh: Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 do nhà máy Z-125 chế tạo. AGS-17VN sử dụng đạn lựu 30mm chuẩn Liên Xô, khối lượng 31kg, tốc độ bắn cực nhanh 400 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 185m/s, tầm bắn hiệu quả từ 1.700m trở xuống, trang bị hộp tiếp đạn 30 viên. Súng đã được thử nghiệm tại các buổi bắn cấp Bộ Quốc phòng và đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Mật độ sát thương ghê gớm của một khẩu AGS-17VN tạo ra. Có thể thấy rằng, với trình độ Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam hiện nay, ta đã tự chủ chế tạo được tất cả các loại vũ khí cá nhân để biên chế cho chiến sĩ, cùng với đó là sản xuất nhiều khí tài hiện đại, hoả lực mạnh, hàm lượng công nghệ cao. Đây là bước phát triển vô cùng mạnh mẽ, một hướng đi tự chủ hiệu quả để có thể chủ động trong nguồn cung vũ khí, kiểm soát số lượng lẫn chất lượng, đảm bảo hiệu suất tiết kiệm kinh tế cũng như có thể chủ động nâng cấp khí tài, tăng khả năng tác chiến của người lính trên chiến trường. Ảnh: Súng phóng lựu AGS-17VN do nhà máy Z-125 chế tạo. Video Việt Nam sản xuất thành công súng phóng lựu M79-VN tại Nhà máy Z125 - Nguồn: QPVN

