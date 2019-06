Việt Nam nâng cấp hàng loạt tàu chiến Mỹ thế nào?

Hiện nay, trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam, ngoài các tàu chiến do Nga sản xuất và tự đóng, chúng ta vẫn giữ trong trang bị một số tàu chiến Mỹ chế tạo – đây là vũ khí chiến lược phẩm thu giữ được sau ngày 30/4/1975. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân Trong những năm qua, dù gặp vô vàn khó khăn nhưng bằng tinh thần “tự lực cánh sinh”, Việt Nam vẫn đang nỗ lực duy trì các tàu chiến Mỹ trong tình trạng không thể mua phụ tùng, linh kiện thay thế, thậm chí chúng ta còn tự nâng cấp cải tiến. Nguồn ảnh: Truyền hình Hải quân Điển hình, trong bài viết "phát huy sáng kiến kỹ thuật bảo đảm trang bị tàu thuyền" đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra 1/6/2019 có đề cập tới việc Lữ đoàn Giang thuyền 962 vừa có những cải tiến về bảng bố trí chiến đấu trên các tàu tuần tiễu PCF và tàu đổ bộ nhỏ LCM-8. Đây là hai loại tàu chiến Mỹ được trang bị cho Lữ đoàn 962, đã phục vụ suốt từ năm 1975 tới tận hôm nay. Nguồn ảnh: QPVN Đáng chú ý, trước sáng kiến này, Việt Nam đã có nhiều cải tiến nâng cấp khác cho tàu PCF và LCM-8. Ví dụ, hồi năm 2013, Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) đã cải tiến thành công hệ thống cửa đổ bộ trên tàu LCM-8. Nguồn ảnh: QPVN Bình thường, hệ thống này muốn hạ phải mất từ 25-30 phút và cần đến 3 người. Nay với sáng kiến này, hệ thống hạ cửa bằng thiết bị điện 24V-DC, chỉ mất từ 1-1,5 phút và chỉ cần một người điều khiển, bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu. Nguồn ảnh: QPVN LCM-8 là tên của loại tàu đổ bộ cơ giới cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất từ năm 1959 và được viện trợ rất nhiều cho Hải quân quân đội Sài Gòn. Nó có lượng giãn nước toàn tải 111,4 tấn, dài 22,26m, rộng 6,4m, mớn nước có tải 1,6m. Tàu trang bị 2 máy diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/h (có tải), thủy thủ đoàn chỉ cần 4-6 người, trang bị 2 đại liên 12,7mm. Nguồn ảnh: Wikipedia LCM-8 chở tối đa hơn 50 tấn gồm hàng hóa hoặc các phương tiện cơ giới. Nguồn ảnh: QPVN Còn PCF là tàu tuần tiễu đường sông được thiết kế cho Hải quân Mỹ làm nhiệm vụ tuần tiễu trên vùng sông nước trong Chiến tranh Việt Nam. Chiếc tàu PCF đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 10 năm 1965 và chính tại chiến trường Việt Nam người Mỹ đã thay đổi nhiệm vụ của PCF từ tàu tuần tra ven bờ thành tàu tuần tra và tiến công đường sông. Sau năm 1975, Việt Nam thu giữ được số lượng nhỏ PCF và tiếp tục sử dụng cho hoạt động an ninh đường sông. Nguồn ảnh: QPVN PCF có kích thước nhỏ dài với chiều dài 15m, rộng 4m, chiều cao mạn 1,5m, toàn thân tàu làm bằng vỏ nhôm, tốc cao 25 hải lý/h, tầm hoạt động 800km. Nguồn ảnh: Wikipedia Về vũ khí trang bị, hỏa lực của tàu tuần tiểu PCF chủ yếu là các loại vũ khí bộ binh bao gồm: 2 súng máy hạng nặng M2 trong đó 1 súng được bố trí ngay trên nóc cabin và 1 súng đặt phía sau tàu, súng máy M2 đặt phía sau tàu PCF còn được gắn thêm 1 cối 81mm bắn thẳng kẹp nòng. Nguồn ảnh: AGonline Hiện nay, do các loại vũ khí trang bị chính của PCF xuống cấp, khó khăn về đạn dược khiến chúng ta tiến hành nâng cấp hỏa lực cho PCF. Cụ thể, ta đã thay thế khẩu M2 bằng súng máy NSV 12,7mm, nhưng vẫn giữ lại khẩu cối 81mm bắn kẹp nòng. Nguồn ảnh: AGonline Video cải tiến cửa đổ bộ cho tàu LCM-8. Nguồn: QPVN

