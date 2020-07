Việt Nam "cải lão hoàn đồng" súng trường AK-47 huyền thoại như thế nào?

Nhà máy Z-111 Tổng cục công nghiệp quốc phòng, từ lâu đã là đầu tàu sản xuất vũ khí bộ binh hàng đầu cho Quân đội Việt Nam. Hiện nay, nhà máy đang vận hành dây chuyền chế tạo nhiều loại súng trường hiện đại trong đó có súng trường tấn công AKn. Ảnh: Một lô súng trường AKn mới được nhà máy hoàn thành, chuẩn bị cho khâu đóng thùng vận chuyển - Nguồn: QPVN. AKn là phiên bản cải tiến của súng trường AK-47 và các biến thể của nó vốn đã được sử dụng từ lâu trong các đơn vị của Quân đội ta, với việc thay thế các chi tiết gỗ trên súng như ốp lót tay, tay cầm, báng súng bằng chi tiết nhựa nhuộm đen nhằm làm giảm đi đáng kể trọng lượng của súng.

Ảnh: Các công nhân nhà máy Z-111 đang láp ráp hoàn thiện súng AKn, đây là phân đoạn cuối cùng hoàn thành khẩu súng - Nguồn: QPVN. Ngoài ra súng còn trang bị thêm một bộ gá nằm ở bên trái thân súng để có thể gắn thêm các loại kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ,… nhằm nâng cao khả năng tác chiến của chiến sĩ. Ảnh: Cận cảnh bộ gá trên thân súng AKn - Nguồn: QPVN. Bộ gá này giúp súng mở rộng thêm các loại phụ kiện như kính nhìn đêm, kính ngắm quang học, kính ngắm điểm đỏ để có thể nâng cao khả năng ngắm bắn của binh sĩ trên chiến trường, cũng như khả năng tác chiến trong điều kiện đêm tối. Đây có thể coi là một cải tiến khá quan trọng và đắt giá trên những khẩu AKn so với các loại AK-47 đời cũ.

Ảnh: Chiến đấu viên thử nghiệm một khẩu súng trường AKn với kính ngắm kiểu Holo Sight được gắn lên súng nhờ bộ gá. Ảnh: Quân sự Việt Nam. Không chỉ sản xuất mới, nhà máy Z-111 cũng nhận nâng cấp, đại tu cải tạo những khẩu AK-47 và Type-56 cũ lên chuẩn AKn. Đây được xem là một biện pháp vô cùng tiết kiệm, nâng cao tính năng của những loại súng cũ lên đáng kể và tăng thêm tính thẩm mỹ, hiện đại.

Ảnh: Công nhân nhà máy Z-111 bên cạnh một lô súng AKn vừa hoàn thành - Nguồn: QPVN. Một số súng được trang bị đầu nòng có ren xoắn giúp súng có thể sử dụng thêm đầu nòng vát giảm giật kiểu AKM, loa che lửa đầu nòng kiểu AK-74 hay nòng giảm thanh cho các nhiệm vụ đặc biệt. Ảnh: Một khẩu AKn với đầu nòng có ren xoắn - Nguồn: QPVN. Ốp lót tay của súng được thiết kế hiện đại với các gờ nổi và mấu lồi ra giúp tay xạ thủ có thể bám tốt hơn khi bắn, đặc điểm này không hề có trên súng AK-47 và tương tự như trên súng trường tấn công AK-103 hiện đại của Nga. Ảnh: Cận cảnh một khẩu AKn do nhà máy Z-111 chế tạo - Nguồn: QPVN. Tuy nhiên báng nhựa của súng lại vẫn giữ phong cách hơi cong xuống giống AK-47 chứ không thẳng như AKM. Đây là một điều khá khó hiểu bởi việc chuyển đổi sang loại báng thẳng như AKM giúp xạ thủ có điểm tì tốt hơn, thuận lợi cho việc tác xạ. Dù vậy, đặc điểm nhỏ này không quá quan trọng, không làm mất đi sức chiến đấu của khẩu súng và có thể khắc phục dễ dàng trong tương lai.

Ảnh: Một khẩu AKn mới cứng trên bệ bắn- Nguồn: QPVN. Có thể nói rằng, súng trường tấn công AKn của Việt Nam hiện nay có tính năng và ngoại hình khá tương đồng với súng AK-103 của Nga. Đây là một bước tiến vô cùng lớn của ngành chế tạo súng bộ binh nước nhà khi đã sản xuất ra những loại súng bắt kịp với xu thế hiện đại của cường quốc trên thế giới. Ảnh: Tháo lắp súng AKn tại chương trình “Xạ thủ đua tài” - Nguồn: QPVN. Từ đó, nâng cao thêm khả năng tác chiến của người lính, nâng cao sức mạnh tổng thể của bộ binh trên chiến trường, khiến chiến sĩ thêm phần tin tưởng hơn vào vũ khí trang bị hiện có. Đồng thời xây dựng một hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy - tinh nhuệ - hiện đại trong thời đại mới. Ảnh: Một nhân vật trải nghiệm súng AKn trong chương trình “ Xạ thủ đua tài” - Nguồn: QPVN. Với những hình ảnh liên tục công khai về loại súng trường tấn công hiện đại mới của Quân đội ta, người đam mê quân sự nước nhà gần xa không khỏi nức lòng mong đợi bấy lâu để được chứng kiến người kế nhiệm những huyền thoại AK-47 từ thời chiến tranh chống Mỹ. Hi vọng trong thời gian sắp tới, sẽ có càng nhiều hình ảnh hơn nữa về những khẩu AKn trên tay chiến sĩ ta trong mùa huyến luyện.

Ảnh: Một lô AKn vừa được hoàn thành tại nhà máy Z-111 - Nguồn: QPVN. Video Tại sao điểm xạ được nâng lên hàng "tuyệt kỹ" của bộ đội Việt Nam? - Nguồn: QPVN

