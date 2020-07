Vì sao xe chiến đấu bánh lốp trở thành "hot trend" quân sự thế giới?

Xu hướng phát triển xe chiến đấu bánh lốp (ACV) thế hệ mới hiện nay là sử dụng tổ hợp thông dụng hóa, trên cơ sở khung gầm cơ bản phát triển nhiều cấu hình khác nhau, gồm xe bọc thép chở quân (APC), xe chiến đấu bộ binh (IFV), xe tăng bánh lốp, xe mang phóng tên lửa chống tăng,... hình thành hệ thống trang bị đầy đủ chủng loại gồm cả xe chiến đấu và xe bảo đảm. Ảnh: ACV Boxer (Đức) - Nguồn: Armedforces Ví dụ Lục quân Nga đã phát triển được nhiều tổ hợp khung gầm cơ sở bánh lốp thông dụng, thống nhất theo “Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2011-2020”. Trên cơ sở khung gầm bánh lốp hạng trung, cấu hình 8x8 Boomerang đã phát triển thành xe bọc thép chở quân (APC) K-16 và xe chiến đấu bộ binh (IFV) K-17 - Nguồn: RosobornexportACV bánh lốp được phát triển trên cơ sở tổ hợp khung gầm chung đã thể hiện được tính thông dụng và tiêu chuẩn hóa cao đối với cùng dòng xe và khung gầm cơ sở khác nhau. Tính năng thông dụng và tiêu chuẩn hóa cao của các dòng ACV bánh lốp thế hệ mới, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tác chiến liên quân chủng trong tương lai. Ảnh: ACV (Áo) - Nguồn: Wikipedia. Xu hướng phát triển tiếp theo là thiết kế khoang riêng biệt và cải thiện môi trường làm việc cho kíp xe. Các dòng ACV, đặc biệt là APC và IFV thế hệ mới trên thế giới hiện nay đều sử dụng tháp pháo không người/mô-đun chiến đấu điều khiển từ xa. Đây là phương án bố trí tổng thể mới, mang tính cách mạng. Ảnh: Tháp pháo tự động 30 mm MK 30 Mauser của Áo - Nguồn: Wikipedia. Các khoang chức năng trên xe được ngăn cách hoàn toàn với khoang đạn và động cơ, toàn bộ kíp xe được bố trí trong một khoang độc lập, được bọc thép, nâng cao đáng kể khả năng sống còn cho kíp xe. Trong trường hợp khoang đạn trên xe bị bắn trúng và phát nổ, thì cũng ít gây nguy hiểm tới kíp xe. Ảnh: Khoang chiến đấu của ACV RG35 (Nam Phi) - Nguồn: VBCI Tương tự, với thùng nhiên liệu được bọc thép kín khi bị bắn trúng, hỏa hoạn bên trong khoang động cơ cũng không ảnh hưởng tới khoang đạn và khoang lái. Các tấm giáp chuyên dụng gắn bên trong xe đã tăng độ cứng cho kết cấu toàn bộ thân xe và gầm xe, tăng cường đáng kể năng lực chống mìn và các thiết bị nổ tự tạo. Ảnh: ACV AMV35 được thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Australia - Nguồn: Military Today Hiện nay, ACV phải đối mặt với các loại vũ khí hiện đại tấn công từ mọi hướng, nên năng lực phòng hộ và năng lực sống còn trên chiến trường đã được nâng cao. Thiết kế tổng thể mang tính cách mạng của ACV thế hệ mới giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ sống còn cho kíp xe và toàn bộ xe. Đây là một trong những xu hướng chính trong nghiên cứu phát triển ACV thế hệ mới trên thế giới hiện nay. Ảnh: ACV Komatsu Type-96 của Lục quân Nhật Bản - Nguồn: JGSDF Trong quá trình nghiên cứu chế tạo ACV thế hệ mới, quân đội các nước đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người, mở rộng không gian khoang làm việc, lắp đặt ghế ngồi chuyên dụng, thiết bị hiển thị kiểu cảm ứng, trang bị nhiều hệ thống bảo đảm bao gồm cả cơ cấu lọc thông gió, hệ thống điều hòa nhiệt độ, để cải thiện môi trường làm việc, tạo cảm giác thoải mái cho kíp xe. Ảnh: ACV AMV-35 của BAE được Lục quân Australia lựa chọn trang bị - Nguồn: BAE Thiết kế mô-đun hóa là xu hướng chính trong nghiên cứu phát triển ACV thế hệ mới trên thế giới hiện nay. Các loại xe khác nhau trong cùng một dòng xe, đều sử dụng chung một loại khung gầm cơ sở tiêu chuẩn, phía trên lắp các mô-đun chức năng phù hợp với tính năng và nhiệm vụ của xe. Ảnh: ACV BTR-3E của Lục quân Thái Lan - Nguồn: Pinterest Kiểu thiết kế theo nguyên tắc sử dụng mô-đun này giúp đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Đây cũng là lý do mà các nhà sản xuất có thể tung ra nhiều loại xe mới trong thời gian ngắn. Thực tế chỉ sử dụng một loại khung gầm, nhưng có thể thay đổi tháp pháo cho các nhiệm vụ khác nhau. Ảnh: Tháp pháo ATK Demos MK44 Bushmaster với pháo 30 mm và 40mm - Nguồn: ATK, Inc. Việc nâng cao năng lực chỉ huy, điều khiển, thông tin liên lạc và mạng hóa chiến trường cũng trở thành một đặc điểm lớn trong xu hướng phát triển ACV thế hệ mới của lục quân các quốc gia trên thế giới. Ảnh: ACV Boxer AA-16 - Nguồn: Nguồn: Wikipedia. Cùng với những giải pháp trên, thì việc nâng cao năng lực phòng hộ để chống lại với các mối đe dọa, không chỉ phía trước mà là 360º xung quanh xe, do vậy ACV thế hệ mới sử dụng phổ biến hệ thống phòng hộ chủ động, kết hợp vật liệu giáp hỗn hợp với giáp phản ứng nổ kiểu mới... tạo ra hệ thống phòng hộ tổng hợp đa tầng tiên tiến, nâng cao đáng kể tính năng phòng hộ cho xe. Ảnh: Gầm xe ACV với cấu tạo hình chữ V để nâng cao khả năng khảng mìn - Nguồn: Pinterest Mặc dù là xe chiến đấu bánh lốp, nhưng việc tăng cường sức mạnh hỏa lực cho xe luôn được quan tâm, ACV thế hệ mới hiện nay thường được trang bị tháp pháo, mô-đun vũ khí điều khiển từ xa kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, chủng loại vũ khí đa năng, đa dạng kiểu mới, kể cả vũ khí bổ trợ và có cỡ nòng lớn, có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau, thậm chí cả tên lửa chống tăng. Ảnh: Ngoài cỡ pháo 30mm là chủ lực, ACV còn trang bị cả pháo 105 mm - Nguồn: Nguồn: Wikipedia. Cùng với tăng cường về khả năng bảo vệ, hỏa lực, xu hướng phát triển ACV mới hiện nay là tăng cường khả năng cơ động; các loại ACV bánh lốp thế hệ mới sử dụng chung một loại cơ cấu truyền động nhất thể hóa với động cơ tăng áp, công suất ngày càng lớn, hộp số tự động; vận tốc tối đa trên đường đến 100 km/h, tầm hoạt động trên 500 km. Ảnh: Các ACV hiện đại có khả năng cơ động không kém xe bánh xích - Nguồn: Pinterest Video Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 được trang bị tối tân của quân đội Nga - Nguồn: QPVN

