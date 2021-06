Vì sao Nga tăng cường hàng trăm xe tăng T-90M cho Quân khu phía Nam?

Bộ chỉ huy Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã quyết định tăng cường sức mạnh cho tập đoàn quân bố trí ở hướng Nam với số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tiên tiến T-90M Proryv-3. Theo thông tin được cung cấp, có đến vài trăm đơn vị xe tăng chủ lực loại này, chúng sẽ được phân bổ theo khung thời gian vài năm. Theo phân tích của giới chuyên môn, quyết định trên bắt nguồn từ việc tăng cường sự hiện diện của NATO ở khu vực chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga dự định trong tương lai gần không chỉ tăng cường tập hợp lực lượng theo hướng Nam, mà còn tạo ra một đơn vị cơ động lớn và mạnh để có thể nhanh chóng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Việc triển khai các thiết bị quân sự hiện đại ở Quân khu phía Nam sẽ đảm bảo tốt nhất việc chống lại các mối đe dọa hiện co với Nga. Hiện tại, xe tăng T-90M được coi là một trong những loại MBT tiên tiến nhất trong Quân đội Nga cũng như trên thế giới. Như các nguồn tin quân sự và truyền thông đề cập trước đây, Proryv-3 đã được thử nghiệm đầy đủ ngoài thực địa và khẳng định khả năng của nó trên chiến trường. So sánh với chiếc T-90A Vladimir thì T-90M Proryv-3 được đánh giá mạnh hơn rất nhiều về cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ do được áp dụng những thành tựu mới nhất của nền công nghiệp quốc phòng Nga. Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo đến cuối năm nay sẽ nhận được khoảng 200 xe tăng các loại. Các xe tăng T-72B3, T-72B3M, T-80BVM và T-90M sẽ được cung cấp cho các đơn vị theo mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước. Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, 90 xe tăng T-72B3 và T-72B3M hiện đại hóa, khoảng 80 chiếc xe tăng chủ lực T-80BVM và một lô T-90M Proryv (chưa rõ số lượng) dự kiến sẽ được đưa vào thành phần tác chiến trong năm nay. Cần nhấn mạnh chi tiết tất cả các thiết bị nói trên đã khẳng định được những đặc tính thiết kế vốn có và đã chứng minh độ bền bỉ khi hoạt động ở nhiều vùng khí hậu khác nhau. Như đã đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga quyết định những chiếc T-80BVM sẽ chủ yếu sẽ được cung cấp cho vùng Viễn Đông và miền Bắc, nơi động cơ turbine khí chứng tỏ được tính năng ưu việt của chúng. Trong khi đó T-90M Proryv-3 chủ yếu sẽ đi vào phục vụ quân đội theo các hướng phía Tây và Nam. Ngoài ra T-72B3 cùng với T-72B3M nâng cấp sẽ được cung cấp cho tất cả các quân khu, ngoại trừ miền Bắc. Đồng thời chưa có thông tin nào về việc cung cấp các xe tăng mới nhất trên nền tảng chiến đấu Armata, trước kia Bộ Quốc phòng Nga cho biết phương tiện này sẽ được biên chế lần lượt cho quân đội từ năm 2022. Nhà sản xuất của T-14 Armata cũng thông báo về việc chuẩn bị bàn giao một lô xe tăng thử nghiệm được chế tạo lô nhỏ cho quân đội, nhưng không nêu rõ số lượng MBT trong đợt sản xuất nói trên.

