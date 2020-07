Vì sao Lục quân Singapore mạnh mẽ, hiện đại nhất Đông Nam Á?

Những nỗ lực tái điều chỉnh nguồn vốn cho các chương trình hiện đại hóa Lục quân Singapore, vì vậy Lục quân Singapore đã có nhiều vũ khí trang bị mới, như xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2SG của Đức, thay thế cho xe tăng hạng nhẹ AMX-13 SM1 đã lạc hậu. Ảnh: Xe tăng Leopard 2SG của Lục quân Singapore - Nguồn: pinterest Với đặc điểm đất nước Singapore phần lớn là thành phố, nên lục quân Singapore được trang bị số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh bánh lốp (ACV) Terrex cấu hình 8x8, do Công ty Kinetics của Singapore phát triển; Terrex được đánh giá là một trong những loại ACV bánh lốp mới và tiên tiến nhất hiện nay. Ảnh: ACV Terrex. Nguồn: Wikipedia. Quân đội Singapore cũng sẽ nhận được các phương tiện chiến đấu bọc thép thế hệ kế tiếp (NGAFV), hiện đang được ST Engineering Land Systems chế tạo và được kỳ vọng sẽ triển khai tác chiến cùng với các phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích Bionix. Những phương tiện mới sẽ thay thế cho các phương tiện bọc thép chở quân (APC) M-113A2 Ultra được trang bị từ những năm 1970. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterest Theo các thông số kỹ-chiến thuật chính thức cho thấy, NGAFV có khối lượng 29 tấn; dài 6,9 m, rộng 3,28 m, cao 3,2 m. Được vận hành bởi kíp chiến đấu 3 người và chở theo 8 binh lính với đầy đủ vũ khí, trang bị trong khoang phía sau. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterestNGAFV sẽ được trang bị một trạm vũ khí điều khiển từ xa (RWS) dùng pháo 30 mm Mk44 và một súng máy đồng trục 7,62 mm do Hãng Orbital ATK Armament Systems phát triển. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterest Trạm vũ khí điều khiển từ xa này cũng được trang bị một kính ngắm toàn cảnh trên nóc xe cho chỉ huy xe quan sát môi trường xung quanh, độc lập với kính ngắm của pháo thủ; giúp nâng cao nhận thức tình huống và kịp thời đối phó với những mối đe dọa. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterest NGAFV sử dụng động cơ diesel MTU 8V-199 TE2O, công suất 710 mã lực; hộp số HMX3000 và có công suất riêng 24,5 mã lực/tấn, tốc độ tối đa 70 km/h và dự trữ hành trình 500 km. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterest Bộ trưởng quốc phòng Singapore Dr Ng Eng Hen cho biết: “Đối với lục quân, NGAFV sẽ thay thế cho các phưomg tiện M-113 Ultras và là trang bị nòng cốt của các lực lượng cơ giới của SAF từ nay về sau”. Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen gắn biển số trên một chiếc NGAFV của Lục quân Singapore - Nguồn: SenangDiri Trước đó, Lục quân Singapore cũng đã công bố một mẫu phương tiện cứu hộ bọc thép (NGARV) là biến thể của NGAFV. Được phát triển dựa trên khung gầm của NGAFV và sử dụng hầu hết các hệ thống tự động giống với NGAFV để giảm chi phí. Ảnh: APC NGAFV - Nguồn: pinterest Năng lực hỏa lực tầm xa của Lục quân Singapore cũng sẽ được tăng cường bằng hệ thống pháo binh thế hệ mới. Đó là một hệ thống pháo tự hành bánh lốp 155 mm/52 lần cỡ, có tốc độ bắn cao, hỏa lực mạnh và kíp pháo thủ ít người hơn so với hệ thống pháo xe kéo dã chiến FH-2000 hiện tại. Ảnh: Pháo xe kéo dã chiến FH-2000 của Singapore - Nguồn: Geocities Hệ thống pháo tự hành mới này sẽ được trang bị song song với hệ thống pháo tự hành bánh xích Primus, cỡ nòng 155 mm và có nòng dài bằng 52 lần cỡ, cùng các hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS. Ảnh: Pháo tự hành bánh xích Primus - Nguồn: army-technology Mặc dù Bộ Quốc phòng Singapore không công bố các thông tin chi tiết về hệ thống pháo tự hành thế hệ mới, nhưng theo đánh giá, hệ thống pháo tự hành tiên tiến (AGMS) bánh lốp, cấu hình 8x8 của ST Engineering Land Systems sẽ là lựa chọn hàng đầu của họ. Ảnh: Pháo tự hành bánh xích Primus - Nguồn: army-technology Theo thiết kế AGMS được công bố, hệ thống này sẽ có khối lượng tổng thể 28 tấn; dài 11,5 m, rộng 3 m, tốc độ tối đa trên đường nhựa là 80 km/h, tốc độ tối đa trên đường cấp phối, địa hình là 30 km/h. Ảnh: Đồ họa pháo tự hành tiên tiến (AGMS) - Nguồn: army-technology AGMS sẽ có cấp độ tự động hóa cao cùng với năng lực nạp đạn tự động; hệ thống pháo sẽ được kết nối với hệ thống điều khiển hỏa lực, cho phép kíp pháo thủ thực hiện nhiệm vụ khai hỏa bên trong ca-bin được bọc thép. Ảnh: Đồ họa pháo tự hành tiên tiến (AGMS) - Nguồn: army-technology Video Tàu chiến Hải quân Việt Nam diễn tập tại Singapore - Nguồn: QPVN

