Quân đội Singapore với quân phục kín mít bất chấp nặng, nóng kinh hoàng

Quân đội Singapore được thành lập từ năm 1957 và tới nay đã vươn mình trở thành một trong những đội quân có trang bị chính quy, hiện đại bậc nhất Đông Nam Á dù có quy mô khá nhỏ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù là một quốc gia có khí hậu khá nóng bức, tuy nhiên Singapore vẫn trang bị quân phục với áo vest chiến thuật có phần "nặng, nóng" cho binh lính của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Singapore là một trong số ít những quốc gia trên thế giới dù trong thời bình vẫn có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nguồn ảnh: Pinterest. Chế độ nghĩa vụ quân sự của nước này được xem là cách để đảo quốc nhỏ bé Singapore duy trì được sự độc lập một cách tự chủ, không cần dựa dẫm vào sự can thiệp bằng quân sự của nước ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, chế độ nghĩa vụ quân sự của Singapore từng được kéo dài tới 30 tháng nhưng sau này, tới đầu những năm 90 được rút ngắn lại chỉ còn từ 22 tới 24 tháng. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, binh lính Singapore sẽ được lựa chọn giải ngũ hoặc tiếp tục phục vụ quân đội để thăng tiến trong tương lai. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong vòng 10 năm sau khi giải ngũ, mỗi năm người cựu binh sẽ phải tập trung huấn luyện 40 ngày để đảm bảo đủ khả năng, thể chất và trình độ tiếp tục phục vụ quân đội bất cứ khi nào được huy động. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù là một quốc gia nhỏ bé, đến ngay cả chỗ huấn luyện quân đội cũng phải tính toán "chi ly" tới từng mét vuông, tuy nhiên Singapore lại có thành tích tác chiến khá đáng nể trong quá khứ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, quân đội nước này từng tham gia Chiến tranh Vùng Vịnh cùng liên quân do Mỹ dẫn đầu để đánh quân đội Iraq, đòi lại độc lập cho Kuwait. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian từ năm 2007 tới năm 2013, quân đội Singapore cũng có mặt tại Afghanistan để làm nhiệm vụ tái thiết, gìn giữ an ninh tại quốc gia này. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong thời gian từ năm 2014, quân đội Singapore lại tiếp tục đóng góp vai trò hậu cần trong cuộc chiến tranh chống khủng bố toàn cầu được Mỹ phát động từ sau vụ khủng bố 11/9. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Singapore để lộ xe chiến đấu bọc thép thế hệ mới.

