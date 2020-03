Vì sao khoang lái mọi máy bay Liên Xô/Nga đều sơn màu ngọc lam nổi bật?

Một trong những điều mà nhiều người thắc mắc đó là trong khoang lái của các tiêm kích chiến đấu hay thậm chí là máy bay chở khách được Liên Xô thiết kế trước đây đều có màu sơn ngọc lam. Nguồn ảnh: Pinterest. Theo nhiều tài liệu được Liên Xô công bố sau này cho thấy, có khá nhiều lý do để các kỹ sư Liên Xô chọn màu xanh ngọc lam để sơn trong khoang lái của ca-bin máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong số đó là do màu xanh ngọc lam theo nhiều nghiên cứu của Liên Xô thực hiện trước kia là màu mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái nhất cho người nhìn trực diện. Nguồn ảnh: Pinterest. Ở lý do này, về cơ bản màu xanh ngọc lam trong khoang lái chiến đấu cơ sẽ giúp phi công giảm căng thẳng, nhất là trong những nhiệm vụ nguy hiểm - nơi mà không khí bên trong khoang lái luôn đặc quánh lại từng giây từng phút. Nguồn ảnh: Pinterest. Đặc biệt, màu xanh ngọc lam còn được coi là màu sắc... chống buồn ngủ, giúp các phi công tỉnh táo khi thực hiện các nhiệm vụ bay thời gian dài liên tục cực kỳ tẻ nhạt. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, việc sử dụng màu xanh ngọc còn liên quan tới yếu tố bí mật và chiến thuật của phi cơ khi thực hiện nhiệm vụ ban đêm. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, phần lớn các loại máy bay đều sử dụng đèn khoang lái có màu đỏ do đây là màu sắc có bước sóng rất ngắn, rất khó để nhận ra ở khoảng cách xa. Nguồn ảnh: Pinterest. Với khoang lái có màu xanh ngọc, ánh sáng đỏ của đèn khoang lái khi phát ra sẽ gần như không bị phản xạ hoặc chuyển thành màu khác, đảm bảo phi công vừa dễ thao tác trong khoang lái, đối phương vừa khó phát hiện bằng mắt thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Trên nhiều máy bay chiến đấu của NATO, thậm chí còn không sử dụng đèn màu đỏ mà chuyển sang sử dụng đèn khoang lái màu xanh ngọc, đảm bảo ánh sáng phát ra trong khoang lái là ít nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là màu xanh ngọc sẽ không bị lưu hình ảnh trên mắt - một điều cực kỳ quan trọng do phi công phải ngồi đối diện với bảng đồng hồ nhiều giờ đồng hồ và chỉ một giây bị mất tầm nhìn cũng có thể dẫn đến thảm hoạ. Nguồn ảnh: Pinterest. Màu xanh này cũng là màu đồng phục của các bác sĩ phẫu thuật trên khắp thế giới vì nó dịu, không loá mắt dưới ánh đèn trắng và quan trọng nhất là không bị lưu hình ảnh trên mắt nếu nhìn lâu. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu của Mỹ lại thường được sơn màu đen, bạc trong khoang lái, mang lại yếu tố thẩm mỹ cao hơn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, các chi tiết, thông số trong khoang lái thường được hiển thị bằng màu trắng nên sẽ rất nổi bật trên nền đen. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên không rõ là phi công Mỹ có bị căng thẳng tâm lý hơn phi công Liên Xô hay không khi phải ngồi trong khoang lái tối màu này. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Máy bay vận tải Il-76 hạ cánh giữa đêm.

