Mỹ bán MiG-29: Giá rẻ hơn gấp... 5 lần mua từ Nga

Trên trang web Raptoraviation vừa cho đăng tải mặt hàng cực độc đó là một chiến đấu cơ MiG-29UB do Liên Xô sản xuất. Giá "mua đứt" ngay lập tức chiến đấu cơ này là 4,65 triệu USD. Nguồn ảnh: Raptor. Cụ thể, chiến đấu cơ MiG-29UB được đăng tải bán trên trang web này là loại MiG-29UB phiên bản được sản xuất năm 1986. Trang web đề rõ với những khách hàng không phải công dân Mỹ thì cần có giấy tờ chứng thực khả năng mua bán vũ khí quốc tế ITAR và nhiều yêu cầu kỹ thuật khác. Nguồn ảnh: Raptor. Điều này có nghĩa là bất cứ ai có tiền và đủ điều kiện pháp lý đều có thể mua chiếc chiến đấu cơ MiG-29UB với giá chỉ ngang một chiếc xe tăng chủ lực chiến trường này. Nguồn ảnh: Raptor. Thông tin trên trang web cũng cho biết đây là chiếc chiến đấu cơ từng thuộc biên chế Không quân Ukraine, sau đó được chuyển sang Mỹ và giờ được bán cho tư nhân. Nguồn ảnh: Raptor. Raptoraviation khẳng định chiếc chiến đấu cơ này có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và an toàn để bay trong không phận Mỹ. Ngoài ra cả hai động cơ đều đã được bảo dưỡng và đảm bảo bay tốt khoảng 1450 giờ nữa. Nguồn ảnh: Raptor. Thậm chí thoogn tin trên trang web này còn cho biết chiếc chiến đấu cơ này đã được sơn lại hồi năm 2012 và đây là hàng... qua sử dụng, không phải hàng mới. Nguồn ảnh: Raptor. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991 và các nước Đông Âu dần ngả theo phương Tây thì Mỹ cũng dễ dàng mua được các mẫu vũ khí tốt nhất từng được Liên Xô chế tạo từ quân đội các nước này. Nguồn ảnh: Raptor. Năm 1997, Mỹ đã mua một lúc 21 tiêm kích MiG-29 bao gồm 14 chiếc phiên bản C, một chiếc phiên bản B, một chiếc phiên bản A và vận chuyển dàn chiến đấu cơ này về Mỹ một cách an toàn. Nguồn ảnh: Raptor. Sau khi nghiên cứu đầy đủ các tính năng kỹ chiến thuật của chiến đấu cơ này, có vẻ như Không quân Mỹ đã bán ra nước ngoài và bán cho tư nhân một số lượng lớn vì những chiếc MiG-29 này dù gì cũng là hàng Liên Xô sản xuất - có nghĩa là độ bền cực cao. Nguồn ảnh: Raptor. Tính tới thời điểm hiện tại, Nga và Liên Xô đã sản xuất được tổng cộng 1600 chiếc MIG-29 tuy nhiên giá bán của chiến đấu cơ này nếu mua trực tiếp từ Nga sẽ lên tới hơn 22 triệu USD cho mỗi chiếc - đắt hơn gấp năm lần so với mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Raptor. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ MiG-29 cất cánh với đường băng cực ngắn.

