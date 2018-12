Vệ binh Quốc gia: "Lá chắn" cuối cùng bảo vệ nước Mỹ

Vệ binh quốc gia là một trong năm binh chủng cấu thành sức mạnh của lực lượng vũ trang Mỹ, thậm chí lực lượng này còn tồn tại lâu đời hơn cả nước Mỹ là lực lượng dự bị động viên quan trọng của Quân đội Mỹ trong mọi tình huống, bảo vệ an ninh của nước Mỹ từ bên trong cũng như bên ngoài. Nguồn ảnh: Flickr. Theo lịch sử phát triển của Lực lượng Vệ binh Quốc gia, họ được thành lập từ thời thuộc địa Anh, tiền thân của lực lượng này chính là lực lượng dân quân địa phương được Thực dân Anh thành lập từ năm... 1636 - nghĩa là cách đây gần... 400 năm. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ hiện tại có quân số tổng cộng 450.100 người. Mỗi một bang của Mỹ đều có một doanh trại vệ binh quốc gia nên đây là lực lượng phản ứng nhanh số một, có thể huy động khẩn cấp trong các tình huống hiểm nghèo. Nguồn ảnh: Flickr. Nếu như Hiến pháp nước Mỹ hạn chế rất nhiều quyền được mang vũ khí của quân đội Mỹ trên lãnh thổ quốc gia này thì Vệ binh Quốc gia lại không bị hạn chế bởi các đạo luật đó. Nguồn ảnh: Flickr. Lực lượng Vệ binh Quốc gia có thể thoải mái mang vũ khí, sử dụng thiết giáp hoặc thậm chí huy động... xe tăng trong lãnh thổ Mỹ khi cần. Nguồn ảnh: Flickr. Kể từ năm 1993, vệ binh quốc gia được được coi là lực lượng dự bị của cả tiểu bang lẫn liên bang. Có nghĩa là nó không chỉ còn là lực lượng trực thuộc bang như trước mà còn có thể được huy động bởi liên bang - thực hiện những nhiệm vụ nằm ngoài tiểu bang nơi lực lượng đó đóng quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Khẩu hiệu của Vệ binh Quốc gia Mỹ là "Luôn sẵn sàng, Luôn có mặt". Điều này đúng với các nhiệm vụ của vệ binh quốc gia đó là phản ứng với mọi tình huống khẩn cấp khi chính quyền cần, bao gồm cả có mặt trong các cuộc bạo động, biểu tình cho tới khắc phục thiên tai,... Nguồn ảnh: Pinterest. Trong các trận lũ lụt, bão lốc, động đất,... vệ binh quốc gia luôn là lực lượng được huy động tới hiện trường đầu tiên để thực hiện công việc cứu hộ, cứu nạn. Nguồn ảnh: Pinterest. Các loại phương tiện quân sự đặc chủng của vệ binh quốc gia có khả năng sử dụng cơ động hơn trong tình trạng khẩn cấp, không như các loại phương tiện của cứu hoả, cứu hộ. Nguồn ảnh: Pinterest. Vệ binh Quốc gia Mỹ thực hiện cứu hộ cứu nạn bằng trực thăng Black Hawk. Nguồn ảnh: Pinterest. Có thể nói, trong khi quân đội Mỹ còn mải mê viễn chinh ở nước ngoài thì Vệ binh Quốc gia chính là lực lượng tổng trù bị có nhiệm vụ... "trông nhà", cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh nội địa Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Biên phòng Nga đi tuần dưới cái lạnh âm 30 độ C.

