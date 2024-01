Uy lực tổ hợp chống tăng tự hành Shturm-SM Ukraine vừa ra mắt

Tập đoàn UkrInMash, DKKB Luch và Nhà máy thiết bị Izyum đã hợp tác để hiện đại hóa hệ thống tổ hợp tên lửa chống tăng (ATGM) tự hành thời Liên Xô Shturm-S thành cấu hình đáp ứng nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ảnh: Militarnyi. "Các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với tổ hợp tên lửa chống tăng di động Shturm-SM sẽ hoàn thành trong tháng 1/2024. Chúng tôi đã phát triển một loại tên lửa mới với các loại đầu đạn khác nhau dành cho tổ hợp này", Trung tướng Ivan Havryliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 8/1. Ảnh: Militarnyi. Theo Trung tướng Ivan Havryliuk, tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Shturm-SM là vũ khí mới đầy triển vọng. Do đó, các cơ quan đang nhanh chóng tiếp tục công việc tiếp nhận và cho phép sử dụng các loại vũ khí và thiết bị quân sự mới. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây giảm mạnh, chính quyền Kiev đang cố gắng tự mình giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Militarnyi. Trước đó, giới chức nước này đã nhiều lần tuyên bố khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng, thậm chí có kế hoạch thay thế hoàn toàn nhu cầu về đạn dược, tiến hành các hoạt động sản xuất nội địa thay vì sử dụng nguồn cung từ các nước phương Tây. Ảnh: Topwar.ru. Vào năm 2021, nguyên mẫu của tổ hợp tên lửa chống tăng (ATGM) nâng cấp đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm sơ bộ. Theo quan chức Ukraine, ban đầu cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với Sturm-SM dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi cuộc xung đột vào tháng 2/2022, hoạt động thử nghiệm này đã bị lùi lại. Ảnh: Militarnyi. Có lẽ thời gian thử nghiệm tổ hợp cũng bị ảnh hưởng bởi việc thay thế khung gầm, theo lời của Trung tướng Ivan Gavrylyuk. Thay vì sử dụng xe thiết giáp bánh xích MT-LB, họ quyết định sử dụng một phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Ảnh: defence-ua.com. Trên thực tế, Sturm-SM là bản sửa đổi của hệ thống Sturm-S chế tạo từ thời Liên Xô, cụ thể là được phát triển vào giữa những năm 1970 tại Cục Thiết kế Cơ khí Kolomensk. Ảnh: defence-ua.com. Phiên bản hiện đại hóa của Ukraine sử dụng tên lửa dẫn đường RK-2P Barrier-P do Cục thiết kế Luch sản xuất, với tầm bắn 7 km. Bên cạnh đó, tổ hợp cũng nhận được một trạm quan sát quang học mới OPSN-I do nhà máy chế tạo thiết bị SE Izyum phát triển. Ảnh: defence-ua.com. Sturm-SM có bộ thu cảnh báo laser đưa ra cảnh báo về các mối đe dọa laser thù địch. Những cải tiến khác bao gồm điều hướng có hỗ trợ GPS, thông tin liên lạc kỹ thuật số được mã hóa và một máy điều hòa không khí để mang lại sự thoải mái hơn cho phi hành đoàn. Ảnh: defence-ua.com. Điều đặc biệt quan trọng đối với dự án Shturm-SM là nó tích hợp tên lửa tầm xa mới và hệ thống ngắm vũ khí có khả năng cao với gói phần mềm tiên tiến hỗ trợ chức năng tự động theo dõi mục tiêu. Đây là những giải pháp sẵn có có thể được áp dụng để sử dụng trên các hệ thống vũ khí và thiết bị khác triển khai tên lửa dẫn đường DKKB Luch. Ảnh: defence-ua.com. OPSN-I được thiết kế để người điều khiển giám sát trực quan, lựa chọn, theo dõi và xác định mục tiêu. Theo tiêu chuẩn, trạm quan sát được trang bị kênh ảnh nhiệt (phạm vi phát hiện mục tiêu từ 14,5 km). OPSN-I cũng được trang bị ba máy ảnh màu đa chức năng kỹ thuật số (mục tiêu được xác định ở khoảng cách lên tới 12,5 km), cũng như máy đo khoảng cách laser. Ảnh: defence-ua.com.

