Đoàn Văn Hậu khoe ảnh Doãn Hải My ngày bé khiến netizen thích thú

Mới đây, Đoàn Văn Hậu vừa hào hứng đăng tải hình ảnh Doãn Hải My lên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng thích thú. Anh chàng đăng story trêu đùa bà xã kèm một chữ "ngầu" cùng icon lè lưỡi đáng yêu. Có thể thấy từ ngày bé, Doãn Hải My đã vô cùng đáng yêu. Các đường nét xinh đẹp của bà xã Đoàn Văn Hậu từ bé đến lớn không quá khác với hiện tại. Ngày trước, Doãn Hải My cũng từng đăng tải hình ảnh ngày bé của mình lên trang cá nhân. Trong bức ảnh ngày bé cô nàng là "cây văn nghệ", trang điểm chuẩn phong cách "mắt xanh mỏ đỏ". Những hình ảnh ngày bé này cũng đã chứng minh rằng nhan sắc Doãn Hải My ở hiện tại là hoàn toàn tự nhiên, được thừa hưởng từ bố mẹ và không hề qua can thiệp dao kéo gì. Tuy nhiên lần công khai ảnh ngày bé của bà xã này cũng khiến nhiều fan "lo lắng" thay cho Đoàn Văn Hậu. Nhiều người trêu đùa rằng có khi tối nay nam cầu thủ phải nằm đất vì dám đăng ảnh mà không xin phép. Trước đó, khi đăng tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa, Doãn Hải My cũng đã ngya lập tức vào "dằn mặt" chồng một cách hài hước. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020. Tuy nhiên, tới tháng 8/2022, cặp đôi mới quyết định công khai mối quan hệ. Vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023, chàng hậu vệ và "nửa kia" cùng khoe giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trên trang cá nhân. Đám cưới của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra vào tháng 11 sau đó và hot rần rần trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2024, Hải My hạ sinh con đầu lòng. Cặp đôi hiện tại có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Doãn Hải My thường xuyên đồng hành cùng chồng trong mọi hoạt động. Mới đây trong chuyến đi Hàn Quốc trị liệu, cô nàng cũng sát cánh bên Văn Hậu. Dù mới trải qua sinh nở không lâu, Hải My đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thời son rỗi, ngày càng thăng hạng về nhan sắc. (Ảnh: IGNV)

