Ưu thế vượt trội của các loại máy bay không người lái tại Ukraine

Lực lượng mặt đất của Ukraine, đặc biệt là thiết giáp và pháo binh, đang đối mặt với nhiều rắc rối. Chỉ huy lực lượng tiền phương Ukraine tham gia phản công nói với truyền thông Mỹ rằng, họ xác nhận UAV của Iran mà Nga mua, đã được đưa vào chiến trường và gây ra tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Đại tá Rodion Kuragin, chỉ huy lực lượng pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 của Quân đội Ukraine cho biết, quân đội Nga đã sử dụng số lượng lớn UAV tự sát Shahed-136 do Iran sản xuất trong tuần qua, để tấn công lực lượng Ukraine ở Kharkov. Theo Đại tá Rodion, những chiếc UAV tự sát Shahed-136 của quân Nga, đã “quần thảo” trong khu vực phòng thủ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 đóng quân, phá hủy hai pháo tự hành 152mm, hai pháo tự hành 122mm và hai xe bọc thép BTR của Lữ đoàn 92. Ngoài ra, chỉ huy lực lượng pháo binh Ukraine cũng tiết lộ một thông tin, khiến máy bay không người lái Iran trở nên hấp dẫn hơn, đó là UAV Shahd-136 của Iran, đã nhằm mục tiêu là lựu pháo M777 của Mỹ, để làm mục tiêu khai hỏa đầu tiên khi tham chiến ở Ukraine. Đại tá Rodion Kuragin cũng cho biết, quân đội Nga đã thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử Shahd-136 của Iran trong chiến đấu lần đầu tiên vào tháng trước, khi họ phá hủy thành công lựu pháo 155mm M777 do Mỹ sản xuất, viện trợ cho Ukraine. Ông Kuragin cũng tiết lộ rằng, quân đội Nga đã cử máy bay không người lái Shahd-136 do Iran sản xuất để tấn công theo đội hình chiến đấu, đặc biệt tìm kiếm các mục tiêu trang bị giá trị cao của quân đội Ukraine, bao gồm xe tăng và xe bọc thép, pháo tự hành và tên lửa phòng không. Mục tiêu đặc biệt của UAV Shahd-136 là săn tìm hệ thống pháo phản lực HIMARS và M270 do Mỹ và Anh viện trợ. Cần nhấn mạnh rằng, trình độ kỹ thuật và hiệu quả chiến đấu thực tế của các máy bay không người lái Iran, đã vượt quá khả năng chống đỡ của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng, máy bay không người lái tự sát do Iran sản xuất như Shahd-136, đều có hệ thống chống gây nhiễu mạnh mẽ và đã được chứng minh qua các cuộc đối đầu thực tế gần đây. Thực tế quân đội Ukraine không thể ngăn chặn cuộc tấn công của UAV Shahd-136 bằng áp chế điện tử. Theo một số thông tin, quân đội Nga đã đặt tên cho UAV Shahed-136 mà Iran bàn giao là UAV Geran-2. Sau khi xác nhận hiệu quả chiến đấu, Nga sẽ mở rộng hơn nữa quy mô mua sắm, vì UAV cảm tử đồng thời cải thiện hiệu quả tấn công và cũng có thể giảm thiểu rủi ro hoạt động và chi phí của Không quân Nga. Ukraine mới đây tuyên bố bắn rơi một máy bay ném bom Su-34 và Su-30SM trên hướng Kharkov; điều này khiến thế giới bên ngoài nghi ngờ về tính hiệu quả của ưu thế trên không, của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Ngoài ra, hệ thống phòng không do Mỹ và Anh viện trợ cũng bắt đầu phát huy vai trò, phần lớn bù đắp cho những mất mát từ việc quân đội Nga tấn công vào hệ thống phòng không và kiểm soát của chính Ukraine trong những ngày đầu xung đột. Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, Nga không thoải mái khi sử dụng sức mạnh không quân, để phá hủy các mục tiêu của Ukraine; đặc biệt là khi nước này tấn công các khu vực do Ukraine quản lý, ở phía tây sông Dnepr. Mặc dù tên lửa tấn công chính xác có hiệu quả, nhưng số lượng tên lửa tấn công chính xác trong quân đội Nga là có hạn và không thể thay thế hiệu quả tấn công quy mô lớn của lực lượng máy bay ném bom trong Không quân Nga. Vậy các máy bay không người lái do Iran sản xuất đang hoạt động, hoàn toàn có thể mang lại những lợi thế cho khả năng không kích của quân đội Nga? Trước hết, UAV Shahed-136 với tầm hoạt động lý thuyết là 2.500 km, nên hoàn toàn có thể tấn công các mục tiêu sâu ở miền Tây Ukraine, Nhưng UAV Shahd-136 cũng có hai điểm yếu lớn, một là khó thoát khỏi sự đánh chặn của các hệ thống phòng không hiệu quả hơn ở miền tây Ukraine; hai là khả năng công phá của Shahd-136 tương đối nhỏ, dẫn đến thiệt hại hạn chế cho các cơ sở chiến lược hậu phương của Ukraine. Tuy nhiên với chi phí rẻ, quân đội Nga sử dụng UAV Shahed-136 trong không gian chiến trường tầm ngắn, có thể biến lợi thế tầm hoạt động thành lợi thế về thời gian và tập trung hủy diệt lực lượng thiết giáp, pháo binh Ukraine bất cứ lúc nào. Điều thứ hai phải là lý do chính khiến Nga quyết tâm mua máy bay không người lái của Iran, đó chính là sự thay đổi về tư duy chiến lược của lãnh đạo Quân đội Nga và UAV TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine, chính là “người thầy tại chỗ” của quân đội Nga. Quân đội Anh cho biết, những chiếc UAV như vậy của Iran tương đối nhỏ và bay ở độ cao rất thấp, khiến chúng khó bị hệ thống phòng không Ukraine phát hiện. Có thể Mỹ và các đồng minh sẽ cung cấp cho Ukraine công nghệ chống UAV tiên tiến hơn, hoặc can thiệp vào việc làm gián đoạn việc bàn giao UAV từ Iran cho Nga. Nhưng hai gợi ý này có thể vô ích, vì Tehran đã tích lũy kinh nghiệm phong phú trong cuộc đối đầu lâu dài với UAV của Mỹ ở Vịnh Ba Tư, và đã chuyển nó thành lĩnh vực ứng dụng công nghệ UAV quân sự, cho phép UAV của Iran chống lại khả năng gây nhiễu rất tốt. Cùng với đó là hoàn toàn không thể phá hoại và ngăn chặn Iran giao UAV cho Nga. Cách duy nhất để làm điều này là cấm vận chặt các bộ phận gia công và linh kiện điện tử mà Iran cần để chế tạo UAV; nhưng về điểm này, Mỹ đã thử rồi nhưng không khả thi. Do vậy, UAV Shahed-136 vẫn sẽ sẽ xuất hiện nhiều trên bầu trời Ukraine.

