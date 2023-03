Ukraine tăng 40.000 quân, liệu có lật ngược thế cờ tại Bakhmut?

Hiện tại, cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đang diễn ra gay gắt nhất ở khu vực Bakhmut, liên quân Nga đang ra sức "bao vây" và quét sạch đội quân tinh nhuệ của Ukraine trong một lượt. Và lãnh đạo của Kiev, đứng đầu là Tổng thống Zelensky cũng không chịu kém cạnh, cố gắng tăng quân để hoàn thành việc chống bao vây Quân đội Nga, trước khi họ khép lại khoảng trống ở khu vực phía Tây, khi chỉ còn vẻn vẹn 2,2 km (truyền thông phương Tây gọi là “đóng nắp nồi hầm”). Nghe có vẻ phức tạp nhưng thực tế lại giống như việc “làm bánh bao”, nếu liên quân Nga muốn bao vây Quân đội Ukraine ở Bakhmut, thì họ cần phải đối mặt với nguy cơ bị chống bao vây. Theo thông tin mới nhất, trong tương lai gần, sẽ có khoảng 40.000 quân Ukraine đến Bakhmut, để phối hợp với hơn 10.000 quân Ukraine đang bị bao vây; để thực hiện một cuộc bao vây chống lại lính đánh thuê Wagner của Nga ở ngoại vi. Nhưng liệu tình thế có thực sự sẽ bị đảo ngược? Thứ nhất: Về quân số, hiện có 40.000 quân tiếp viện Ukraine và hơn 10.000 quân bị mắc kẹt; trong khi lực lượng lính đánh thuê Wagner chỉ có khoảng 20.000 người. Mặc dù Quân đội Ukraine có lợi thế về quân số hơn 50.000 người, nhưng rất khó hoàn thành vòng vây. Trước hết, Quân đội Ukraine không thể thiết lập được "vòng vây" bên ngoài và lính đánh thuê Wagner có thể rút qua các hướng khác. Cùng với đó có thông tin cho rằng, ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty quân sự tư nhân Wagner (Wagner PMC), đã gửi "thỉnh cầu" tới Quân đội Nga, mong nhận được sự giúp đỡ. Đây là lý do quân Ukraine không thể thiết lập vòng vây, vì quân Nga đảm nhiệm bảo vệ bên sườn của lực lượng Wagner tại Bakhmut với quân số đến 2 sư đoàn. Thứ hai: Từ quan điểm chiến lược, Quân đội Ukraine nên cân nhắc việc nhanh chóng thoát khỏi khó khăn và giải cứu lực lượng chủ lực khỏi vòng vây ở Bakhmut hơn là cố gắng bao vây lực lượng lính đánh thuê Wagner. Trước hết về số lượng, trong bốn lực lượng quân Nga tham chiến ở khu vực Bakhmut gồm Quân đội chính quy Nga, vệ binh Chechnya, lính đánh thuê Wagner và lực lượng dân quân thân Nga, thì chỉ có quân Wagner đang trực tiếp chiến đấu với Quân đội Ukraine; còn lại ba lực lượng khác vẫn ở trạng thái "phục kích". Trong hoàn cảnh như vậy, việc chỉ huy Quân đội Ukraine tiến hành chống bao vây một cách hấp tấp, có thể lặp lại những sai lầm tương tự; và cuối cùng 40.000 quân tiếp viện của Ukraine cũng có thể bị rơi vào vòng vây mới. Hơn nữa, trước đây có thông tin cho rằng, Quân đội Nga đang chuẩn bị cho đợt tổng động viên toàn quốc lần thứ hai, dự kiến sẽ huy động 400.000 người và lực lượng lính đánh thuê Wagner cũng đang có những bước “chuẩn bị” tương tự, khi tích cực tuyển quân trên toàn thế giới. Điều này cho thấy, khu vực Bakhmut rất có thể là một cái bẫy, và liên quân Nga đã dùng lực lượng lính đánh thuê Wagner làm “mồi nhử” để thu hút thêm quân Ukraine trợ giúp. Thứ ba: Có thể nhiều người không hiểu, tại sao Quân đội Ukraine không thể phá vòng vây? Trước hết, lợi thế của Ukraine là viện trợ của phương Tây, nhưng nó chưa đến, nên lợi thế không tồn tại. Tiếp đến là bản thân trận “vây công diệt viện” cần phải có đại quân hỗ trợ, chiến thuật cổ xưa có nhắc đến: “mười người thì vây, năm người thì công”. Nói một cách đơn giản, nếu Ukraine muốn đánh bại 20.000 lính đánh thuê Wagner, họ có thể chỉ cần 40.000 quân cơ động tiến công; nhưng phải cần khoảng 200.000 quân để hoàn thành vòng vây. Đây là lý do khiến lực lượng liên quân Nga hùng hậu với hàng trăm nghìn người, bao vây hơn 10.000 quân Ukraine ở Bakhmut vẫn chưa khép được vòng vây. Một thị trấn nhỏ như Marinka, vẻn vẹn chỉ 2,3 km2 và dân số trước khi cuộc chiến nổ ra chỉ là 10.000 người, mà 3 sư đoàn Nga tấn công mãi mà chưa bao vây được. Cuối cùng, bản thân Quân đội Ukraine không có điều kiện "chống bao vây", vì bản thân thực lực của họ hiện nay tương đối yếu; binh lính phần lớn là lính tân binh, hiệu quả tác chiến không thể tạo uy hiếp cho Quân đội Nga. Trong tình huống như vậy, Ukraine nên chọn lối đánh du kích và giảm cường độ đối đầu trực diện, thông qua việc tổ chức các hoạt động cục bộ, nhằm tiêu hao Quân đội Nga. Chẳng hạn như tiến hành các trận tập kích, phục kích, tấn công cơ động, v.v., nên tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Nhưng Quân đội Ukraine cần một chiến thắng “vang dội” lúc này, nếu không phương Tây sẽ mất niềm tin vào viện trợ cho Ukraine, đây được cho là lý do khiến Kiev hạ quyết tâm, tăng quân để có thể lập lại kỳ tích phản công của tháng Mười năm ngoái.

