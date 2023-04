Ukraine thừa nhận tiến bộ của Nga tại chiến trường Bakhmut

Theo hãng tin Anh Reuters, các quan chức quân đội Ukraine vào tối ngày 29/3 cho biết: "Cuộc đột kích của đối phương vào Bakhmut đã đạt được một mức độ thành công nhất định"; trong khi "quân phòng thủ của chúng tôi đã giữ vững thành phố và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của kẻ thù". Còn theo thông tin từ hãng thông tấn TASS của Nga, dẫn lời từ Văn phòng báo chí của Công ty quân sự tư nhân Wagner (Wagner PMC) cho biết: "Trong ngày hôm nay, Wagner PMC đã tiêu diệt nhiều quân Ukraine". Ông Prigozin, Chủ tịch Wagner PMC cũng cho biết, quân Nga tiếp tục đánh bại quân đội Ukraine cùng với lính đánh thuê ở mặt trận Bakhmut. Các nước phương Tây luôn hạ thấp thành tích chiến đấu của quân đội Nga trong chiến dịch Bakhmut. Reuters vào ngày 29/3 dẫn lời tướng Mark Milley của Mỹ cho biết, trong 20 đến 21 ngày qua, quân đội Nga “không đạt được bất kỳ tiến bộ nào ở Bakhmut và các khu vực lân cận”. Bộ Quốc phòng Mỹ tuần này mô tả, bước tiến của quân Nga là "không đáng kể". Giao tranh giữa Nga và Ukraine tại chiến trường Bakhmut liên tục thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Quyết tâm chính trị của của lãnh đạo Kiev là giữ Bakhmut bằng mọi giá, vì Bakhmut đã trở thành biểu tượng của "sự phản kháng Kiev" và có thể mở đường cho các cuộc phản công trong tương lai. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Kaufman, Giám đốc Chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm phân tích Hải quân, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết, mặc dù việc giữ Bakhmut có thể giúp Ukraine làm suy yếu sức mạnh của Nga, nhưng Kiev cũng có thể phải trả giá đắt để bảo vệ thành phố. Đối với Nga, việc chiếm được Bakhmut sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho thấy, họ đã tiến bộ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhưng rất có thể, nếu Ukraine phải triệt thoái khỏi Kiev, Ukraine sẽ bắt đầu gây áp lực để bắt đầu đàm phán lại với Moscow. Tổng thống Ukraine trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Italy đã nói rằng, "trong những tháng tới, chúng ta có thể mong đợi nhiều hoạt động hơn từ Quân đội Ukraine". Đồng thời Tổng thống Zelensky chỉ ra rằng, vẫn "không có đủ vũ khí và đạn dược cho cuộc phản công". Hiện tình hình vẫn rất khó khăn cả ở trong và ngoài khu vực Bakhmut, hiện Quân đội Ukraine đang cố gắng phản công nhằm giải tỏa cho lực lượng phòng thủ ở trong thành phố, nhưng họ gặp không ít khó khăn. Quân đội Ukraine đưa ra lý do cản trở việc phản công lúc này, chính là do thời tiết mưa và tuyết tan mùa xuân tại Bakhmut, khiến mặt đất trở lên lầy lội và quan trọng là "sự thiếu hụt vũ khí và đạn dược” do phương Tây chưa cung cấp kịp thời. Theo thông tin được tiết lộ, lúc đầu Quân đội Ukraine dự định tiến hành phản công về hai đầu phía nam và phía bắc Bakhmut, tới khu vực các làng Kurdyumovka và Ozaryanovka, và từ Slavyansk về phía Berkhovka. Tuy nhiên, hỏa lực pháo hạng nặng của Quân đội Nga đảm nhiệm bảo vệ bên sườn lính đánh thuê Wagner đã đẩy lùi quân Ukraine phản công về hướng Konstantinovka, nơi các trận chiến đang diễn ra gần làng Predtechino. Hiện lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine chủ yếu tập trung tại tuyến phòng thủ mới tại thị trấn Chasiv Yar, nằm cách Bakhmut 11 km về phía tây. Nếu quân đội Nga kiềm chế được quân dự bị Ukraine tại đây, thì lính đánh thuê Wagner có thể giành quyền kiểm soát Predtechino, từ đó tiếp cận vùng ngoại ô phía nam của thành phố Konstantinovka. Việc quân Ukraine phản công theo hướng bắc, xuất phát từ thành phố song sinh Slavyansk và Kramatorsk (cách Bakhmut 50-60km) cũng không thành công. Yếu tố chính ở đây cũng không phải là thời tiết hay do thiếu vũ khí và đạn dược, mà là hành động ngăn chặn quyết liệt của quân đội Nga. Sau khi lính đánh thuê Wagner tiến hành chặn tuyến đường cao tốc M03 ở khu vực Orekhovo-Vasilyevka-Zaliznyanskoye (cách trung tâm Bakhmut 20 km về phía bắc) và tiêu diệt một số đơn vị của lực lượng dự bị Ukraine ở Slavyansk và Kramatorsk, tình hình của Quân đội Ukraine trở nên khó khăn hơn. Hiện Quân đội Ukraine cần phải tiến hành bổ sung gấp cho lực lượng dự bị, do bị tổn thất trong chiến đấu; bao gồm cả việc bổ sung quân số, vũ khí, trang bị. Nhưng con đường đi qua làng Khromovo (ngoại thành Bakhmut), hiện nằm dưới sự khống chế hoàn toàn của pháo binh Nga; biến con đường này thành “con đường tử thần” theo đúng nghĩa. Hiện thông tin Quân đội Ukraine bắt đầu triệt thoái khỏi Bakhmut đã được nhiều phương tiện truyền thông xác nhận, trong đó có kênh Telegram TG Ukraine và Reuters của Anh. Nhưng cái giá mà quân Ukraine phải trả cho việc rút quân lúc này sẽ không nhỏ, bởi đường rút lui đã nằm trong tầm kiểm soát của hỏa lực của pháo binh liên quân Nga. Theo hãng tin Anh Reuters đưa tin, do quyết định rút lui quá đột ngột nên một số binh sĩ Ukraine chưa kịp chuẩn bị rút lui về hướng Sân vận động Avagard và Chợ Trung tâm, một số vũ khí hạng nặng và đạn dược trong hầm không thể mang theo, chỉ có thể phá hủy. Thậm chí khi phát hiện một đám cháy nổ, ban đầu lính đánh thuê Wagner gần đó rất khó hiểu, cho rằng đó là nội bộ quân đội Ukraine đấu đá, nên đã tăng cường độ bao phủ của pháo binh; nhưng lại vô tình giết chết một số binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị sơ tán. Còn một số biệt đội lính đánh thuê nước ngoài cho Ukraine còn tệ hơn, như thể họ bị lãng quên, khi quân Nga còn tập trung mọi hỏa lực hạng nặng hiện có vào họ. Có vẻ như quân đội Ukraine và lính đánh thuê không hiệp đồng với nhau được tốt. Theo tiến độ này, thành phố Bakhmut có thể bị liên quân Nga tràn ngập hoàn toàn trong vài ngày tới. Có vẻ như lần này, lính đánh thuê Wagner của Nga đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành nhiệm vụ và Quân đội Ukraine cũng có khả năng buông Bakhmut để củng cố tuyến phòng ngự tiếp theo. Xe tăng T-64BV Ukraine bị phá hủy trên “cung đường tử thần” qua làng Khromove gần Bakhmut.

