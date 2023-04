Lý do khiến lãnh đạo Ukraine ra vào Bakhmut thường xuyên?

Vào tháng 9/2022, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn ở khu vực Kharkov và Kherson, giành lại hàng chục nghìn km2 lãnh thổ chỉ trong một cú đột kích, và quân phòng ngự của Nga tại các khu vực trên phải triệt thoái khẩn cấp. Trước tình hình đó, Quân đội Nga buộc phải chuyển chiến trường chính về khu vực Donbass; nhưng khách quan đánh giá, Quân đội Nga thực chất không đủ năng lực tấn công, mà họ gần như dồn toàn bộ mũi nhọn tấn công lên mặt trận Bakhmut. Bakhmut tuy là một thành phố nhỏ với dân số chỉ 70.000 người, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng, gần như là một trong những trung tâm hậu cần của cả khu vực miền Đông Ukraine. Chính vì vậy, Quân đội Ukraine đã triển khai một lượng lớn quân tinh nhuệ tại đây để quyết tâm phòng thủ. Kể từ tháng 8 năm ngoái, cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine xung quanh Bakhmut đã biến khu vực này thành “máy xay thịt” theo đúng nghĩa. Lực lượng chủ yếu của quân Nga đảm nhiệm tấn công ở Bakhmut, trên thực tế không phải là quân chính quy Nga, mà là lính đánh thuê Wagner. Mặc dù mặt trận Bakhmut rất ác liệt, nhưng chỉ vài ngày trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã xuất hiện trở lại tiền tuyến, nhằm trực tiếp động viên tinh thần của những lính đang cầm súng chiến đấu tại Bakhmut. Theo các thông tin mới nhất, Tổng thống Zelensky và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mariyar đã xuất hiện ở Bakhmut vào buổi sáng ngày 20/12/2022; họ đã làm lễ tưởng niệm cho các nạn nhân và tổ chức lễ trao giải thưởng cho những người lính Ukraine. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của những người lính Ukraine tại Bakhmut. Vừa qua, các cuộc tấn công Bakhmut của lực lượng lính đánh thuê Wagner được tiến hành đồng thời từ ba hướng bắc, nam và đông, họ đã thành công vào việc tiến công vào khu đô thị Bakhmut và hiện chỉ cách tòa nhà trung tâm thành phố Bakhmut còn 200 mét; giao tranh giữa hai bên diễn ra rất ác liệt. Bakhmut được dư luận thế giới chú ý đến từ tháng 10 năm ngoái, bởi đây là khu vực duy nhất mà Quân đội Nga còn tiến hành công kích chiến lược. Đặc biệt đây là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa hai bên, được ví là Verdun của thế kỷ 21 hay là “chiến trường tử thần”. Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới chiến trường Bakhmut nhìn bề ngoài không có gì khác hơn là nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần của những người lính ở chiến trường ác liệt nhất. Nhưng trên thực tế, điều này phản ánh khoảng cách rất lớn về thông tin tình báo giữa Nga và Ukraine. Vào tháng 5/2022, tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, đã bị tấn công khi thị sát tiền tuyến ở Donbass. Nhưng Tổng thống Zelensky có thể thường xuyên xuất hiện trên tiền tuyến để động viên binh sĩ Ukraine. Điều này có nghĩa là ưu thế về thông tin tình báo của Ukraine trước Quân đội Nga là rất rõ ràng. Và với sự trợ giúp của NATO, Ukraine có một hệ thống cảnh báo sớm tương đối hoàn chỉnh, có thể đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó; nếu chuyện như thế này chỉ xảy ra một hai lần, thì chỉ có thể chứng tỏ Tổng thống Zelensky dũng cảm. Nhưng lần nào cũng vậy, thì phải có lý do. Vai trò hiện tại của Tổng thống Zelensky có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh quốc gia; nhưng dù sao vào thời khắc mấu chốt của dân tộc, một khi mắc sai lầm, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hậu quả.Những chuyến thị sát của ông Zelensky diễn ra liên tục và cực kỳ nguy hiểm, khiến nhiều người tin tằng Ukraine dường như tự tin về những chuyến viếng thăm bất chợt của Tổng thống tới chiến trường. Chúng ta phải biết rằng, quyền hạn của tổng thống trong thời chiến là rất cao, hiện tại Tổng thống Zelensky là nhân vật then chốt trong hệ thống chính trị Ukraine, thực hiện nhiệm vụ đối nội cũng như đối ngoại của Ukraine; xin viện trợ quốc tế để cung cấp cho Quân đội Ukraine chiến đấu. Về mặt lý thuyết, nếu Ukraine không đảm bảo an ninh cho Tổng thống, thì ngay cả khi Tổng thống Zelensky đầy “chủ nghĩa anh hùng”, thì Bộ An ninh quốc gia và Tình báo Quân đội của Ukraine chắc chắn sẽ ngăn cản ông làm điều đó. Như vậy, đằng sau mỗi chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến chiến tuyến, phải có một đội ngũ hùng hậu, từ việc lập kế hoạch, trinh sát đến tổ chức thực hiện; toàn bộ kế hoạch được thực hiện chu đáo tỷ mỷ và Tổng thống Zelensky đã chọn chiến trường Bakhmut khốc liệt nhất để đến thăm chứ không phải nơi khác. Nếu muốn vinh danh hoặc động viên binh lính Ukraine chiến đấu, Tổng thống Zelensky có thể chọn một nơi khác ít nguy hiểm hơn, mà không cần phải chọn địa điểm “chiến trường tử thần” như Bakhmut. Nhưng ngay cả với một nơi chiến địa khó khăn, ác liệt như vậy, nhóm công tác của Tổng thống Zelensky vẫn cho phép ông đến Bakhmut; điều đó cho thấy trong mắt họ, rủi ro ở đây là rất nhỏ. Trên thực tế, Tổng thống Zelensky thường xuyên xuất hiện ở tiền tuyến, còn tướng Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm tư lệnh mặt trận phía Đông thường xuyên ra vào thành phố Bakhmut. Điều đó chỉ có thể cho thấy, hệ thống tình báo của Ukraine đã tự tin vượt xa đối thủ.

Vào tháng 9/2022, Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công lớn ở khu vực Kharkov và Kherson, giành lại hàng chục nghìn km2 lãnh thổ chỉ trong một cú đột kích, và quân phòng ngự của Nga tại các khu vực trên phải triệt thoái khẩn cấp. Trước tình hình đó, Quân đội Nga buộc phải chuyển chiến trường chính về khu vực Donbass; nhưng khách quan đánh giá, Quân đội Nga thực chất không đủ năng lực tấn công, mà họ gần như dồn toàn bộ mũi nhọn tấn công lên mặt trận Bakhmut. Bakhmut tuy là một thành phố nhỏ với dân số chỉ 70.000 người, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng, gần như là một trong những trung tâm hậu cần của cả khu vực miền Đông Ukraine . Chính vì vậy, Quân đội Ukraine đã triển khai một lượng lớn quân tinh nhuệ tại đây để quyết tâm phòng thủ. Kể từ tháng 8 năm ngoái, cuộc chiến khốc liệt giữa Nga và Ukraine xung quanh Bakhmut đã biến khu vực này thành “máy xay thịt” theo đúng nghĩa. Lực lượng chủ yếu của quân Nga đảm nhiệm tấn công ở Bakhmut, trên thực tế không phải là quân chính quy Nga, mà là lính đánh thuê Wagner. Mặc dù mặt trận Bakhmut rất ác liệt, nhưng chỉ vài ngày trước, Tổng thống Ukraine Zelensky đã xuất hiện trở lại tiền tuyến, nhằm trực tiếp động viên tinh thần của những lính đang cầm súng chiến đấu tại Bakhmut. Theo các thông tin mới nhất, Tổng thống Zelensky và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Mariyar đã xuất hiện ở Bakhmut vào buổi sáng ngày 20/12/2022; họ đã làm lễ tưởng niệm cho các nạn nhân và tổ chức lễ trao giải thưởng cho những người lính Ukraine. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần của những người lính Ukraine tại Bakhmut. Vừa qua, các cuộc tấn công Bakhmut của lực lượng lính đánh thuê Wagner được tiến hành đồng thời từ ba hướng bắc, nam và đông, họ đã thành công vào việc tiến công vào khu đô thị Bakhmut và hiện chỉ cách tòa nhà trung tâm thành phố Bakhmut còn 200 mét; giao tranh giữa hai bên diễn ra rất ác liệt. Bakhmut được dư luận thế giới chú ý đến từ tháng 10 năm ngoái, bởi đây là khu vực duy nhất mà Quân đội Nga còn tiến hành công kích chiến lược. Đặc biệt đây là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa hai bên, được ví là Verdun của thế kỷ 21 hay là “chiến trường tử thần”. Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới chiến trường Bakhmut nhìn bề ngoài không có gì khác hơn là nhằm động viên, thúc đẩy tinh thần của những người lính ở chiến trường ác liệt nhất. Nhưng trên thực tế, điều này phản ánh khoảng cách rất lớn về thông tin tình báo giữa Nga và Ukraine. Vào tháng 5/2022, tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, đã bị tấn công khi thị sát tiền tuyến ở Donbass. Nhưng Tổng thống Zelensky có thể thường xuyên xuất hiện trên tiền tuyến để động viên binh sĩ Ukraine. Điều này có nghĩa là ưu thế về thông tin tình báo của Ukraine trước Quân đội Nga là rất rõ ràng. Và với sự trợ giúp của NATO, Ukraine có một hệ thống cảnh báo sớm tương đối hoàn chỉnh, có thể đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó; nếu chuyện như thế này chỉ xảy ra một hai lần, thì chỉ có thể chứng tỏ Tổng thống Zelensky dũng cảm. Nhưng lần nào cũng vậy, thì phải có lý do. Vai trò hiện tại của Tổng thống Zelensky có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh quốc gia; nhưng dù sao vào thời khắc mấu chốt của dân tộc, một khi mắc sai lầm, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hậu quả.Những chuyến thị sát của ông Zelensky diễn ra liên tục và cực kỳ nguy hiểm, khiến nhiều người tin tằng Ukraine dường như tự tin về những chuyến viếng thăm bất chợt của Tổng thống tới chiến trường. Chúng ta phải biết rằng, quyền hạn của tổng thống trong thời chiến là rất cao, hiện tại Tổng thống Zelensky là nhân vật then chốt trong hệ thống chính trị Ukraine, thực hiện nhiệm vụ đối nội cũng như đối ngoại của Ukraine; xin viện trợ quốc tế để cung cấp cho Quân đội Ukraine chiến đấu. Về mặt lý thuyết, nếu Ukraine không đảm bảo an ninh cho Tổng thống, thì ngay cả khi Tổng thống Zelensky đầy “chủ nghĩa anh hùng”, thì Bộ An ninh quốc gia và Tình báo Quân đội của Ukraine chắc chắn sẽ ngăn cản ông làm điều đó. Như vậy, đằng sau mỗi chuyến thăm của Tổng thống Zelensky đến chiến tuyến, phải có một đội ngũ hùng hậu, từ việc lập kế hoạch, trinh sát đến tổ chức thực hiện; toàn bộ kế hoạch được thực hiện chu đáo tỷ mỷ và Tổng thống Zelensky đã chọn chiến trường Bakhmut khốc liệt nhất để đến thăm chứ không phải nơi khác. Nếu muốn vinh danh hoặc động viên binh lính Ukraine chiến đấu, Tổng thống Zelensky có thể chọn một nơi khác ít nguy hiểm hơn, mà không cần phải chọn địa điểm “chiến trường tử thần” như Bakhmut. Nhưng ngay cả với một nơi chiến địa khó khăn, ác liệt như vậy, nhóm công tác của Tổng thống Zelensky vẫn cho phép ông đến Bakhmut; điều đó cho thấy trong mắt họ, rủi ro ở đây là rất nhỏ. Trên thực tế, Tổng thống Zelensky thường xuyên xuất hiện ở tiền tuyến, còn tướng Tướng Oleksandr Syrsky, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm tư lệnh mặt trận phía Đông thường xuyên ra vào thành phố Bakhmut. Điều đó chỉ có thể cho thấy, hệ thống tình báo của Ukraine đã tự tin vượt xa đối thủ.