200.000 lính Ukraine "im hơi lặng tiếng", chuẩn bị phản công lớn?

Theo báo chí Ukraine đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đã yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine và người dân Ukraine “giữ im lặng” về mọi hành động có thể xảy ra của quân đội Ukraine. Hiện phía Ukraine chỉ cho phép 3 người công khai kế hoạch hành động của quân đội; đó là Tổng thống Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov và Tổng tư lệnh Zaluzhni. Giờ đây, các đơn vị cơ động tinh nhuệ của quân đội Ukraine đều đã bước vào “trạng thái im lặng”, và toàn bộ mặt trận Zaporozhye và Kherson đều “im ắng đến đáng sợ”. Mọi cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội Ukraine đều sẽ rơi vào “trạng thái im lặng”; như trong cuộc phản công Kharkov hồi tháng 10/2022, 8 lữ đoàn của quân đội Ukraine đã di chuyển đến trước vị trí của quân đội Nga và im lặng ít nhất 2 tuần, chờ đợi thời cơ tấn công. Khi bước vào “trạng thái im lặng”, toàn bộ lực lượng tấn công của Ukraine sẽ tiến vào khu tập kết bí mật, thực hiện “trạng thái im lặng vô tuyến điện” hoàn toàn; lúc này toàn bộ lực lượng sẽ ẩn nấp trong công sự, nhằm ngăn chặn trinh sát tình báo mặt đất và trên không của quân đội Nga phát hiện việc tập trung và di chuyển lực lượng. Đặc biệt là trong khu vực trú quân tập kết, các lực lượng Ukraine phải tuyệt đối giữ bí mật, không để gây nghi ngờ cho trinh sát của quân Nga như việc nấu ăn, đào hầm, di chuyển hay sử dụng vô tuyến điện… Khi chiến đấu trong điều kiện thông tin hóa, toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine ngày càng trở nên “sáng như ban ngày” và bất kỳ manh mối nào bị lực lượng trinh sát của quân đội Nga phát hiện, đều có thể bị giáng một đòn chí mạng bằng không quân hoặc pháo binh. Theo hãng tin Sputnik của Nga và các những thông tin trên phương tiện truyền thông khác, đã có ít nhất 40 xe tăng Leopard 2, 14 xe tăng Challenger 2, xe bọc thép bánh lốp Stryker, xe bọc thép Puma, xe chiến đấu bộ binh Weasel và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley cùng hàng trăm xe tăng phương Tây và xe bọc thép đã đến chiến trường Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cho biết, xe tăng Challenger 2 của Anh, xe bọc thép Stryker và Cougar của Mỹ và xe chiến đấu bộ binh Weasel của Đức đều đã được bổ sung cho các đơn vị chiến đấu của quân đội Ukraine. Hiện 10 xe tăng AMX-10 RC bánh lốp của Pháp, đến Ukraine khoảng hai tuần trước, đã có mặt ở khu vực Kupyansk. Tuy nhiên, ở các mặt trận Bakhmut, mặt trận Marinka, mặt trận Zaporozhye, không có một chiếc xe tăng Leopard 2 nào được nhìn thấy. Một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép do quân đội phương Tây viện trợ đều đã được cất giấu kỹ lưỡng. Cho dù tình hình trên chiến trường Bakhmut có nguy hiểm và khó khăn đến đâu, thì hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp của phương Tây mới được quân đội Ukraine trang bị, đã không một chiếc nào tham chiến. Tướng Silsky, tư lệnh lục quân Ukraine vẫn “rất bình tĩnh” và Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang chờ đợi “cơ hội thích hợp nhất”. Hiện viện trợ đạn pháo của Mỹ cho Ukraine đã đạt 1/3 so với năm ngoái. Quân đội Ukraine sẽ tập hợp các đơn vị thiết giáp và hỏa lực để xâm nhập qua Zaporozhye và cắt đứt liên lạc giữa bán đảo Crimea và vùng Donbass trong một cú đột kích. Cuối cùng, Crimea bị biến thành một "hòn đảo biệt lập" chỉ có thể dựa vào cây cầu Kerch. Một khi quân đội Ukraine cắt đứt Zaporozhye, cô lập Crimea và tả ngạn Kherson, cục diện trên toàn chiến trường Nga-Ukraine sẽ thay đổi lớn. Trận Melitopol là một trong những trận chiến quan trọng mang tính quyết định trong xung đội Nga-Ukraine, cả Nga và Ukraine đều không có lối thoát. Toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine dài hơn 1.000 km, quân đội Nga có 3 đầu mối giao thông trọng yếu là Kupyansk ở mặt trận phía Bắc, Popasna ở mặt trận phía Đông và Melitopol ở mặt trận phía Nam. Hiện quân đội Ukraine đã tái chiếm Kupyansk, mục tiêu tiếp theo là Melitopol, nhằm cắt đứt quân đội Nga ở mặt trận phía Nam; có thể khẳng định, đây là cứ điểm có ý nghĩa chiến lược thực sự. Như vậy chiến dịch Melitopol có tính chất quyết định, quân đội Nga chỉ có một trận và không có đường rút lui. Hiện Quân đội Nga (bao gồm lực lượng lính đánh thuê Wagner) đang tấn công toàn diện vào các vị trí quan trọng như Avdiivka, Bakhmut và Marinka. Đó là sử dụng các cuộc tấn công liên tục để “cầm chân” quân đội Ukraine càng nhiều càng tốt và ngăn cản quân đội Ukraine huy động lực lượng để tấn công Zaporozhye. Kiểu suy nghĩ này phù hợp với thói quen nhất quán của quân đội Nga, kể từ thời Nga hoàng, quân đội Nga không có cơ hội giành được chiến thắng quyết định. Cũng nên dựa vào người mà trì hoãn thời gian ở thế có lợi cho mình, dù sao trì hoãn đủ lâu thì sớm muộn gì cũng thắng. Mỹ và các nước NATO đã cung cấp cho quân đội Ukraine khả năng tiến hành một cuộc phản công bằng cách hỗ trợ xe tăng hạng nặng tiên tiến, xe chiến đấu bộ binh. Cung cấp bom dẫn đường chính xác JDAM, tên lửa HIMARS…cho phép quân đội Ukraine tấn công các kho đạn, sở chỉ huy và vị trí phòng không ở sâu hậu phương phía sau của quân đội Nga. Ngoài ra còn có một số ít máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine được NATO nâng cấp, có thể phóng tên lửa chống bức xạ Hamm ở khoảng cách xa để tấn công hệ thống phòng không Nga. Sử dụng máy bay không người lái của phương Tây để theo dõi và giám sát vị trí của quân đội Nga. Trong trận chiến này, quân đội Nga không còn ý định rút lui. Quân đội Nga có thể rút lui khỏi Kherson, Igyum và Kupyansk; nhưng không thể rút lui khỏi Melitopol. Bởi vì một khi mất Melitopol, quân đội Ukraine có thể trực tiếp vượt qua eo đất để tấn công Crimea. Thậm chí, các bệ phóng tên lửa tầm xa của Ukraine, đã có thể bắn phá cầu Kerch và Quân đội Nga sẽ rơi vào tình thế đặc biệt khó khăn. Trong khi đó vào ngày 29/3 vừa qua, ông Volodymyr Rogov, một thành viên của hội đồng chính của chính quyền khu vực Zaporozhye thân Nga cho biết, quân đội Ukraine đang chuẩn bị một số kịch bản cho một cuộc phản công ở khu vực Zaporozhye; bao gồm cả một chiến dịch đổ bộ qua sông Dnieper. Theo ông Rogov, trong chuyến thăm gần đây của ông Tổng thống Zelensky tới Dnipropetrovsk và một phần của khu vực Zaporozhye do chính quyền Kiev kiểm soát, cũng như cuộc gặp với chỉ huy của nhóm lực lượng Ukraine, chiến lược chuẩn bị cho một cuộc phản công đã được thảo luận. Ông Rogov nhấn mạnh rằng, các thành phố Nikopol và Marganets ở vùng Dnipropetrovsk là những điểm chuẩn bị cho chiến dịch đánh chiếm Dnepr, và thành phố Zaporozhye sẽ là căn cứ chính cho chiến dịch trên bộ của Ukraine. Mặc dù thực tế là ông Rogov không tiết lộ chi tiết về các hành động đã lên kế hoạch của phía Ukraine, nhưng ông lưu ý rằng Kiev đang ở giai đoạn chuẩn bị và lựa chọn các điểm tập trung quân. Ông cũng cho biết thêm, quân đội Ukraine đang chuẩn bị nhiều kế hoạch để có thể lựa phương án tốt nhất tùy theo tình hình chiến trường.

