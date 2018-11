Ukraine sẽ ra sao sau khi tuyên bố tình trạng thiết quân luật?

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng ủng hộ đề xuất thiết quân luật trong 60 ngày của Tổng thống Petro Poroshenko, RT cho biết. Kế hoạch sẽ được đệ trình lên Quốc hội Ukraine phê duyệt. Tổng thống Poroshenko nói Kiev không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hoạt động quân sự nào nếu việc thiết quân luật được phê duyệt.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn về vụ việc, Tổng thống Poroshenko nói rằng Kiev đã yêu cầu NATO và Liên minh châu Âu (EU) phối hợp hành động để đảm bảo an ninh của Ukraine. “Chúng tôi kêu gọi toàn bộ liên minh quốc tế ủng hộ Ukraine, chúng ta phải đoàn kết”, Tổng thống Poroshenko nói.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine họp khẩn sau vụ Nga bắt tàu của họ trên Biển Đen. Ảnh: RT.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm ông sẽ thảo luận các bước hành động tiếp theo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào hôm nay. Cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước liên minh với Kiev cũng được lên kế hoạch trong hôm nay.

Tổng thống Poroshenko đang tìm cách đảm bảo với công chúng rằng quyết định thiết quân luật sẽ không xâm phạm quyền tự do của công dân và lưu ý rằng Kiev chỉ thực hiện các hành động tự vệ để bảo vệ lãnh thổ và người dân.

Lãnh đạo Ukraine cho biết thêm việc thiết quân luật sẽ không ảnh hưởng đến tình hình tại khu vực Lugansk và Cộng hòa Donetsk ly khai vốn đã ở trong tình trạng hỗn loạn.

Thiết quân luật nghĩa là gì?

Việc ban bố tình trạng thiết quân luật cho phép chính phủ Ukraine hạn chế một loạt quyền tự do dân sự nếu không được bảo vệ bởi Hiến pháp, như tự do báo chí, tự do đi lại và hội họp. Kiev có thể hạn chế việc đi lại để ngăn người dân rời khỏi đất nước. Kiểm soát chặt hơn ở các chốt biên giới và quan trọng nhất là việc chính quyền Kiev có thể tổng động viên và đặt quốc gia này trong tình trạng chiến tranh.

Thiết quân luật cũng cho phép tăng kiểm soát đối với truyền thông, các tạp chí, ấn phẩm, kênh phát thanh, truyền hình có thể bị đóng cửa nếu được xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Các hoạt động biểu tình hòa bình, hay hoạt động cộng đồng khác cũng bị cấm.

Mời độc giả xem video: Tàu tuần tra Nga rượt đuổi tàu chiến Ukraine trên biển Đen trước khi bị bắt giữ. (nguồn RT)

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết lực lượng tuần duyên của họ đã tạm giữ ba tàu hải quân của Ukraine tại Biển Đen vào ngày 25/11. FSB cũng cho biết họ bắt buộc phải dùng vũ lực vì những con tàu này đã xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga và cố gắng thực hiện hành vi bất hợp pháp.

Sáng 25/11, hai tàu pháo của Hải quân Ukraine là Berdyansk và Nikopol, cùng tàu kéo Yana Kapa bắt đầu kế hoạch di chuyển từ thành phố cảng Odessa ở biển Đen tới cảng Mariupol. Ukraine cho biết họ đã thông báo cho Nga về kế hoạch này từ trước.

Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ việc. Sau khi Ukraine đe dọa ban bố tình trạng thiết quân luật, đại sứ quán Nga tại Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về căng thăng trên Biển Azov.

Moscow cáo buộc 3 tàu của Kiev vi phạm Điều 19 và 21 trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, khi cố gắng xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga. Phía Ukraine cũng cáo buộc Nga vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Kiev nói rằng đã thông báo cho Moscow về kế hoạch di chuyển nhưng Nga vẫn cố tình sử dụng vũ lực để ngăn chặn.

NATO kêu gọi hai bên kiềm chế trong khi lên tiếng ủng hộ Ukraine.