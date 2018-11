Mi-38T "ngựa thồ đường không" siêu ngầu của Quân đội Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tập đoàn Trực thăng Nga - Russian Helicopters đã hoàn tất việc thử nghiệm nguyên mẫu "ngựa thồ đường không" mới cho quân đội nước này là Mi-38T - biến thể quân sự của dòng trực thăng vận tải Mi-38. Những hình ảnh đầu tiên về biến thể Mi-38T cũng được Russian Helicopters công bố vào cuối tuần này. Nguồn ảnh: Sina. Dòng trực thăng vận tải Mil Mi-38 được Russian Helicopters giới thiệu lần đầu vào năm 2015. Nó mang phong cách thiết kế hoàn toàn mới và được đánh giá "đẹp và ngầu" hơn so với Mi-8 hay Mi-17. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 được chế tạo cho mục đích quân sự và dân sự trên cùng một thiết kế. Các phiên bản có thể được cấu hình lại tùy theo yêu cầu khách hàng. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng Mi-38 có thể chở theo 30 người hoặc 6 tấn hàng hóa, vượt xa so với Mi-8. Trực thăng này sẽ thay thế cho Mi-8 và Mi-17 trong vai trò ngựa thồ đường không tầm ngắn của Quân đội Nga. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 được trang bị buồng lái nhà kính hiện đại giúp phi công nhận thức tình huống dễ dàng hơn. Buồng lái của Mi-38 là một bước cải tiến rất lớn so với chi chít các loại đồng hồ cơ học hiển thị thông số bay như các dòng trực thăng Liên Xô trước đây. Ảnh: Airliners. Nó có chiều dài 19,7 m, đường kính cánh quạt 21,1 m, cao 5,1 m, trọng lượng rỗng 8,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 16,2 tấn. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 có thể tùy chọn lắp 2 động cơ Klimov TV7-117V, công suất 2.800 mã lực/ chiếc, hoặc Pratt&Whitney Canada PW127. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang căng thẳng, động cơ do Nga sản xuất vẫn được ưu tiên hơn. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 với động cơ Klimov TV7-117 có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h, tốc độ hành trình 285 km/h. Phạm vi hoạt động 900 km với tải trọng 3 tấn, tối đa 1.200 km với thùng nhiên liệu phụ trợ, trần bay 6.000 m. Ảnh: Jetphotos. So với Mi-8 và Mi-17, Mi-38T (phía sau) mang dáng dấp kiểu phương Tây. Phần nội thất cũng được cải tiến nhiều mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Ảnh: Jetphotos. Nga đang cố gắng cải tiến các thiết không chỉ trực thăng mà còn nhiều phương tiện khác theo hướng "tiện nghi - hiện đại" nhằm xóa đi hình ảnh "nồi đồng, cối đá" và kém tiện nghi trên những vũ khí do Liên Xô cũ chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Khả năng cơ động tuyệt vời trên không của Mi-38. (nguồn Russian Helicopters)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tập đoàn Trực thăng Nga - Russian Helicopters đã hoàn tất việc thử nghiệm nguyên mẫu "ngựa thồ đường không" mới cho quân đội nước này là Mi-38T - biến thể quân sự của dòng trực thăng vận tải Mi-38. Những hình ảnh đầu tiên về biến thể Mi-38T cũng được Russian Helicopters công bố vào cuối tuần này. Nguồn ảnh: Sina. Dòng trực thăng vận tải Mil Mi-38 được Russian Helicopters giới thiệu lần đầu vào năm 2015. Nó mang phong cách thiết kế hoàn toàn mới và được đánh giá "đẹp và ngầu" hơn so với Mi-8 hay Mi-17. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 được chế tạo cho mục đích quân sự và dân sự trên cùng một thiết kế. Các phiên bản có thể được cấu hình lại tùy theo yêu cầu khách hàng. Nguồn ảnh: Sina. Trực thăng Mi-38 có thể chở theo 30 người hoặc 6 tấn hàng hóa, vượt xa so với Mi-8. Trực thăng này sẽ thay thế cho Mi-8 và Mi-17 trong vai trò ngựa thồ đường không tầm ngắn của Quân đội Nga . Ảnh: Jetphotos. Mi-38 được trang bị buồng lái nhà kính hiện đại giúp phi công nhận thức tình huống dễ dàng hơn. Buồng lái của Mi-38 là một bước cải tiến rất lớn so với chi chít các loại đồng hồ cơ học hiển thị thông số bay như các dòng trực thăng Liên Xô trước đây. Ảnh: Airliners. Nó có chiều dài 19,7 m, đường kính cánh quạt 21,1 m, cao 5,1 m, trọng lượng rỗng 8,3 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 16,2 tấn. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 có thể tùy chọn lắp 2 động cơ Klimov TV7-117V, công suất 2.800 mã lực/ chiếc, hoặc Pratt&Whitney Canada PW127. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga đang căng thẳng, động cơ do Nga sản xuất vẫn được ưu tiên hơn. Ảnh: Jetphotos. Mi-38 với động cơ Klimov TV7-117 có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h, tốc độ hành trình 285 km/h. Phạm vi hoạt động 900 km với tải trọng 3 tấn, tối đa 1.200 km với thùng nhiên liệu phụ trợ, trần bay 6.000 m. Ảnh: Jetphotos. So với Mi-8 và Mi-17, Mi-38T (phía sau) mang dáng dấp kiểu phương Tây. Phần nội thất cũng được cải tiến nhiều mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Ảnh: Jetphotos. Nga đang cố gắng cải tiến các thiết không chỉ trực thăng mà còn nhiều phương tiện khác theo hướng "tiện nghi - hiện đại" nhằm xóa đi hình ảnh "nồi đồng, cối đá" và kém tiện nghi trên những vũ khí do Liên Xô cũ chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem video: Khả năng cơ động tuyệt vời trên không của Mi-38. (nguồn Russian Helicopters)