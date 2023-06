Ukraine quyết giữ đầu cầu ở Kherson, Nga phản công quyết liệt

Theo tờ The Guardian, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực cầu Antonovsky ở vùng Kherson. Các đơn vị Ukraine đã vượt qua tả ngạn sông Dnepr, đang cố gắng mở rộng đầu cầu đổ bộ. Phía ngược lại, các đơn vị Nga đang cố gắng hết sức để đẩy quân Ukraine ra khỏi đầu cầu mà họ đã chiếm giữ. Theo các thông tin trực tiếp từ chiến trường, hiện vẫn còn một đơn vị nhỏ của Quân đội Ukraine ở tả ngạn sông Dnepr. Tổng số quân số không vượt quá 70 người. Hiện tại bộ chỉ huy Ukraine không ngừng cố gắng chuyển quân tiếp viện sang bờ trái. Để thực hiện việc này, các trận địa pháo và súng cối của Quân đội Ukraine đã được triển khai ở bờ phải sông Dnepr, nơi có địa hình cao, đối diện với bãi đổ bộ, trực tiếp chi viện. Hiện lực lượng quân Nga đang đảm nhiệm chiến đấu phòng ngự tại Kherson là lực lượng đổ bộ đường không (quân Dù). Trong quá trình chiến đấu được sự chi viện hỏa lực của pháo binh và xe bọc thép hạng nhẹ. Nhiệm vụ của lực lượng đổ bộ đường không Nga đang cố gắng đánh bật lực lượng quân Ukraine về bên kia sông, bịt lấp cửa mở của quân Ukraine. Tuy nhiên chiến đấu phòng ngự không phải là sở trường của lực lượng này. Tuy nhiên, hoạt động không ngừng của pháo binh Ukraine làm khó khăn đáng kể việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lính dù Nga. Theo thông tin, không chỉ quân Ukraine bị thiệt hại, mà quân đội Nga cũng có tổn thất. Hiện không quân Nga đã được sử dụng để chi viện cho lực lượng chiến đấu mặt đất. Tuy nhiên, theo các báo cáo từ hiện trường, độ chính xác trong công việc của nó vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi; thông tin này được báo cáo bởi trang Telegram Mikhail Zvinchuk. Thông tin hiện có cho thấy, lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến khu vực Sadovoe và Pravdin. Nhiệm vụ chính của các hệ thống này là vô hiệu hóa mối đe dọa từ máy bay chiến đấu của Nga. Việc trinh sát, phát hiện và tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không này bằng UAV tự sát Lancet và máy bay không người lái FPV cũng trở nên phức tạp và khó khăn hơn, do Quân đội Ukraine triển khai hàng loạt hệ thống tác chiến điện tử mới của Mỹ. Những trắc thủ điều khiển máy bay không người lái của Nga báo cáo việc mất tín hiệu khi họ tiếp cận khu vực mục tiêu. Điều này có lẽ là do sự tăng cường hoạt động của các đơn vị tác chiến điện tử ở các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát. Cách đây không lâu, bộ chỉ huy Nga đã chuyển một phần lực lượng của họ từ vùng Kherson sang hướng Zaporozhye. Rõ ràng, đây là điều mà các chỉ huy Ukraine quyết định tận dụng, để tổ chức cuộc đổ bộ vào tả ngạn sông Dnepr. Nếu một khi quân đội Ukraine có thể vượt qua sông Dnieper với lực lượng cấp lữ đoàn, thì có thể thiết lập một vị trí đầu cầu khổng lồ và trực tiếp tiến vào hậu phương của quân đội Nga ở tuyến phía nam, uy hiếp eo đất Crimea, thì vị trí của quân Nga ở hướng này có thể xấu đi rõ rệt. Còn đối với quân đội Ukraine, một khi quân Nga được điều động để tiến hành các cuộc tấn công cường độ cao vào các mục tiêu dọc bờ sông của Ukraine, thì các chiến dịch đổ bộ được tổ chức tốt của quân đội Ukraine, sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Tình hình ở Kherson đang khá căng thẳng, nhưng Ukraine chỉ có cơ hội đột phá khi đưa được lực lượng cơ giới và phòng không sang bờ bên phía do Nga kiểm soát. Chắc chắn Nga sẽ không để cho quân Ukraine làm được điều này một cách dễ dàng.

