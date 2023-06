Lính Ukraine đau đầu tìm cách vượt qua những bãi mìn của Nga

Tờ CNN của Mỹ cho biết, lợi dụng "cuộc nổi loạn" do Tập đoàn vũ trang tư nhân Wagner của Nga gây ra vào ngày 24/6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hannah Mariar tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đã lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Nga để mở các cuộc phản công trên nhiều hướng cùng một lúc. Nhưng kết quả từ nhiều nguồn tình báo đánh giá, có vẻ như quân đội Ukraine đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong cuộc phản công này. Ảnh: CNN. Về vấn đề này, phía Nga “có vẻ bình tĩnh”. Không có lý do nào khác, quân đội Nga được triển khai trên tuyến đầu ở chiến trường Ukraine vẫn chưa trải qua đợt huy động quy mô lớn. Chưa kể những trận địa phòng ngự của quân Nga, được bảo vệ bằng các bãi mìn dày đặc của họ. Ảnh: Militaria. Tờ "Izvestia" của Nga vào ngày 25/6 cho biết, dựa vào việc triển khai quy mô lớn và linh hoạt các loại mìn khác nhau, mà quân đội Nga đã ngăn cản thành công một loạt các cuộc phản công gần đây của quân đội Ukraine với chi phí tương đối nhỏ. Ảnh: Forces. Các chuyên gia quân sự phương Tây cũng than thở rằng, hệ thống phòng ngự nhiều lớp của quân đội Nga, được xây dựng dựa vào các loại mìn sát thương là một trong những thành công hiếm hoi mà họ đạt được ở Ukraine. Ảnh: Forces. Truyền thông Nga cho rằng, tất cả các loại mìn thông minh mới có thể triển khai nhanh bằng các phương tiện phóng tầm xa đều được Quân sự Nga sử dụng. Ví dụ, hệ thống rải mìn từ xa nổi tiếng nhất của quân đội Nga mang tên "Nông nghiệp", được đưa vào sử dụng trong Quân đội Nga từ năm 2021. Ảnh: Flickr. “Nông nghiệp” là hệ thống rải mìn từ xa mới nhất, đã được quân đội Nga triển khai ở Ukraine; hệ thống được phát triển dựa trên khung gầm xe tải quân sự KAMAZ-6560 8×8, được trang bị 2 cụm 25 ống phóng 122 mm, có khả năng phóng mìn chống tăng hoặc mìn sát thương. Ảnh: Military. Hệ thống này có thể phóng mìn để bao phủ một khu vực có kích thước bằng vài sân bóng đá chỉ trong vài phút, ở cự ly từ 5-15 km. Một trong những tính năng chính của nó là “trí thông minh”, với các quả mìn được lập trình chỉ để tấn công một số loại mục tiêu nhất định, chẳng hạn như xe bọc thép hoặc sinh lực của đối phương. Ảnh: Military. Các cảm biến của mìn thông minh mà Nga sử dụng, cũng có thể phát hiện ra “quân ta”, từ đó ngăn chặn các quả mìn “vô tình” tấn công các phương tiện “quân ta”. Đồng thời, những quả mìn này được trang bị hệ thống tự hủy theo thời gian, do đó giảm nguy cơ thương vong cho dân thường. Ảnh: Pinterest. Vào tháng 6/2023, trước đòn phản công của quân đội Ukraine vào mỏm đá Vremevsky thuộc khu vực Donetsk giáp với Zaporizhia, quân đội Nga đã nhanh chóng sử dụng hệ thống "Nông nghiệp" để rải mìn trên đường, chặn bước tiến nhanh của lực lượng cơ giới Ukraine. Dẫn đến nhiều xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng Leopard 2 bị phá hủy bởi mìn do hệ thống triển khai. Ảnh: VDV. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch nổi tiếng cũng có thể được sử dụng để rải mìn, ưu điểm của nó là một loạt phóng có thể bao phủ diện tích khoảng 500×800 mét, khoảng cách giữa các quả mìn thường không vượt quá 13-15 mét, làm chậm hiệu quả các đơn vị thiết giáp muốn vượt qua. Ảnh: Forces. Ngược lại, xe rải mìn tầm ngắn "Tick", sử dụng khung gầm xe tăng T-72 có khả năng cơ động chiến trường tốt hơn và nó có thể mang tới 270 quả mìn. Hệ thống này có thể rải mìn sát thương thông minh POM-3 được trang bị đầu đạn “nhảy”, có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 8-12 mét. Ảnh: Military. Ngoài ra, hệ thống còn được trang bị mìn chống tăng hiện đại PTM-4 với cảm biến mục tiêu từ tính không tiếp xúc. Trong những tuần gần đây, hệ thống này đã được sử dụng thành công ở khu vực Zaporozhye, ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Military. Ngoài các loại mìn và thiết bị rải mìn mới hiệu quả này, quân đội Nga cũng đã triển khai một số lượng lớn các loại mìn kiểu cũ trên các vị trí phòng thủ trải dài, bao gồm cả loại mìn chống tăng TM-62M "rẻ tiền". Ảnh: Military. Loại mìn chống tăng kiểu cũ được phát triển và sản xuất hàng loạt từ thời Liên Xô này, đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, làm một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép của cả hai bên đã bị phá hủy và hỏng hóc. Ảnh: Pinterest. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, nhiều quả mìn chống tăng TM-62M được đặt đơn giản trên mặt đất mà không có bất kỳ vật cản nào, trên thực tế, cách làm "cho thấy có mìn ở đây" như vậy, đã thực sự tăng tác dụng răn đe của bãi mìn. Ảnh: Pinterest. Ukraine cũng đang nỗ lực tìm cách đối phó với các chướng ngại vật và mìn của Nga. Phương Tây đã cung cấp nhiều loại xe phá mìn chuyên dụng Leopard 2R, được trang bị lưỡi cày phá mìn. Ảnh: SPN. Nhưng vấn đề là số thiết bị phá mìn chuyên dụng của quân đội Ukraine rất ít, không đủ để xuyên thủng các bãi mìn dày đặc của quân đội Nga, để cho lực lượng thiết giáp Ukraine tận dụng kẽ hở để tấn công. Ảnh: SPN. Trận đánh điển hình nhất xảy ra vào ngày 8/6, khi Lữ đoàn 33 và Lữ đoàn 47 của Quân đội Ukraine sử dụng dây nổ, xe phá mìn Leopard 2R và xe quét mìn BMR-2 đi sau, để mở một lối đi qua bãi mìn của Nga ở phía nam khu vực Maratomachka; nhưng đã bị trinh sát Nga đã phát hiện. Ảnh: VDV. Ngay lập tức quân Nga gọi trực thăng vũ trang và pháo binh tấn công vào đội hình tấn công. Do lối đi mở quá hẹp trong bãi mìn, làm ít nhất 1 xe tăng Leopard 2, hơn chục xe bọc thép Bradley M2A2 và 3 xe quét mìn của quân đội Ukraine đã bị phá hủy dưới đòn tấn công chung của tên lửa, đạn pháo và mìn của Nga và cuộc tấn công đã không thành công. Ảnh: SPN. Đối mặt với các bãi mìn của quân đội Nga, quân đội Ukraine dường như vẫn chưa tìm ra giải pháp ổn thỏa. Điều này đúng như triết lý của cách thức xung đột bất đối xứng: "Để ngăn chặn các phương tiện tiến công hiện đại, thường chỉ cần một phương pháp phòng ngự đơn giản”. Ảnh: VDV.

