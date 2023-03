Quân đội Ukraine sẽ phải đối mặt với những gì nếu từ bỏ Bakhmut?

Do Bakhmut được xác định là trận địa then chốt, nên trong thời gian qua, Quân đội Nga đã tập trung lực lượng tấn công Bakhmut bằng bất kể giá nào. Nhưng dù hai bên đã chiến đấu kịch liệt mấy tháng, nhưng cục diện vẫn luôn ở trong thế trận “giằng co”.





Trong một thời gian dài, quân Nga đã bị phía Ukraine cầm chân tại Bakhmut. Cục diện chiến trường Bakhmut chỉ nghiêng về phía Nga, kể từ khi quân Nga bóc gỡ được tuyến bảo vệ vòng ngoài của Bakhmut, tại thị trấn chiến lược Soledad ở phía bắc; tạo đà đánh chiếm nhanh các mục tiêu khác.





Cho đến ngày hôm nay, Quân đội Nga đã chính thức khép vòng vây Bakhmut, cắt đứt đường rút lui duy nhất còn lại của Quân đội Ukraine. Các quan chức ở Donetsk cũng thừa nhận rằng, tất cả các tuyến giao thông đến Bakhmut hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga.





Hiện quân Ukraine tại Bakhmut chỉ có thể triệt thoái về hướng tây theo lối tắt, qua những cánh đồng lầy lội dưới làn đạn pháo của quân Nga. Nhiều lính Ukraine đã tự ý bỏ vị trí phòng ngự, để rút lui theo nhóm nhỏ, trước khi họ không thể thoát khỏi vòng vây của quân Nga.





Tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksii Reznikov từng khẳng định, thành phố Bakhmut rất quan trọng đối với Quân đội Ukraine. Hiện Quân đội Nga đang bao vây thành phố và muốn phá vỡ mọi tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine.





Ngay cả Tổng thống Zelensky, người luôn nói rằng sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, cũng đồng ý "từ bỏ" Bakhmut; nhưng Tổng thống Zelensky cho rằng, “từ bỏ” ở đây là Kiev thực hiện “triệt thoái chiến lược”, nhằm bảo toàn sức mạnh, để chuẩn bị cho cuộc “phản công mùa xuân”.





Theo thông tin từ truyền thông nước ngoài, dẫn nguồn từ các quan chức Ukraine cho biết: Với tình hình nghiêm trọng ở Bakhmut, Quân đội Ukraine có thể triệt thoái. Vậy điều gì sẽ xảy ra với Quân đội Ukraine, nếu không có Bakhmut?





Trước hết, nếu Quân đội Nga và Ukraine muốn giành được Donbass, thì họ cần phải giành được tất cả các nơi, kể cả Bakhmut. Đặc biệt là thành phố Bakhmut, nơi có vị trí địa lý rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc kiểm soát được Donbass trong tương lai.





Thứ hai, Bakhmut còn được gọi là "Chìa khóa của Donetsk". Chỉ bằng cách nắm lấy "chìa khóa" quan trọng này, Quân đội Ukraine mới có thể thuận lợi tiến lên trong tương lai.





Ngược lại, nếu không có Bakhmut, Quân đội Ukraine sẽ lâm vào thế bị động hơn. Ngoài ra, Bakhmut còn là đầu mối vận chuyển hậu cần vô cùng quan trọng, nơi giao nhau của hai tuyến đường cao tốc, đường sắt đi thẳng đến thủ đô Moscow của Nga.





Cuối cùng, Bakhmut có tầm quan trọng chiến lược đối với Quân đội Ukraine. Một khi Bakhmut thất thủ, Quân đội Ukraine tương đương với việc mất đi tuyến phòng ngự thứ hai ở Donbass, và họ chỉ có thể tiếp tục lựa chọn chiến thuật rút lui.





Giờ đây, Quân đội Nga đã chiếm được thế thượng phong ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky có thể đã lường trước được kết cục này, nên ông đã lệnh ra sức kháng cự. Ngoài vai trò rất quan trọng đối với Quân đội Ukraine, Bakhmut còn là con bài thương lượng để Tổng thống Zelensky tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước phương Tây.





Chỉ khi Ukraine gặp khó khăn, các nước phương Tây mới sẵn sàng cung cấp thêm vũ khí. Nhưng các nước phương Tây hiện đang viện trợ vũ khí cho Ukraine và giúp đỡ cuộc phản công mùa xuân của Quân đội Ukraine, họ không muốn Quân đội Ukraine tiếp tục thất bại ở Bakhmut.





Thông tin này được báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời các sĩ quan Ukraine đưa tin, trong vài tháng qua, Quân đội Nga đã đánh bại các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Bakhmut và khu vực xung quanh.





Wall Street Journal cho biết, nhiều sĩ quan ở một số lữ đoàn Quân đội Ukraine khác nhau chiến đấu tại Bakhmut cho biết, một số đơn vị được huấn luyện tốt nhất, đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở khu vực Bakhmut trong những tháng gần đây.





Các lữ đoàn Ukraine đóng quân tại Bakhmut và các khu vực xung quanh, khác nhau về trình độ huấn luyện, do vậy không phải lúc nào họ cũng tương tác tốt với nhau. Đặc biệt là trình độ chỉ huy của đội ngũ sĩ quan rất yếu, vì toàn là sĩ quan mới được bổ sung.





Một chỉ huy tiểu đoàn của Quân đội Ukraine chiến đấu tại Bakhmut nói rằng, các trận địa phòng ngự của đơn vị anh ta đã bị quân Nga chiếm giữ, bởi vì tiểu đoàn gần đó toàn quân được huấn luyện kém. Họ đã tự ý rút khỏi trận địa phòng ngự của họ mà không báo cho đơn vị anh ta.





Trong 24 giờ qua, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã đạt được nhiều tiến bộ ở Bakhmut. Họ tràn ngập các khu đô thị Yagodnoe và Stupki; quân Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng cả về nhân sự và phương tiện bọc thép.





Hiện để ngăn chặn quân Ukraine tự ý bỏ vị trí chiến đấu, chỉ huy của họ đã cho rào chắn, để không cho binh lính trốn thoát khỏi thành phố. Nhưng một cuộc triệt thoái khỏi thành phố đã được tổ chức từ mấy ngày qua; hiện tại theo ước tính, trong thành phố vẫn còn khoảng 10.000 quân Ukraine vẫn đang chiến đấu quyết liệt với lính đánh thuê Wagner.



Tổng quan về chiến dịch tấn công của quân Nga và phòng ngự của Ukraine tại chiến trường Bakhmut hiện nay. Nguồn Southfront.

