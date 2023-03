Trung tâm Bakhmut bị áp sát, Ukraine cố phản công không thành

Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn khó khăn nhất và Quân đội Nga đã bắt đầu bao vây và quét sạch quân Ukraine còn cố thủ tại Bakhmut. Trận chiến Bakhmut đã bước vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn bế tắc nhất; đồng nghĩa Quân đội Ukraine cũng rơi vào thế bị động và khó khăn nhất. Quân đội Ukraine hiện đang gặp khó khăn về nhiều mặt, mà nguyên nhân cơ bản nhất là do thiếu sức mạnh toàn diện của quốc gia. Hầu hết các nhà máy và cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị phá hủy và tiềm năng quốc phòng của nước này đã cạn kiệt và họ phải dựa hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Sau khi Quân đội Nga được huy động quân số, họ nhanh chóng bổ sung vũ khí, đạn dược và vật tư, đồng thời bắt đầu tiến hành bao vây và trấn áp toàn diện Quân đội Ukraine tinh nhuệ và lính đánh thuê phương Tây ở thành phố Bakhmut; biến nơi đây thành “cối xay thịt”. Hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã đột nhập vào trung tâm thành phố Bakhmut và Quân đội Ukraine không thể phá vây. Quân đội Ukraine chỉ có thể dựa vào các công sự kiên cố dưới lòng đất để chống cự. Các video do quân Wagner gửi về từ chiến tuyến cho thấy, lực lượng của họ đã tràn ngập trung tâm Bakhmut. Vào ngày 3/3, lực lượng biệt kích Wagner đã đột nhập vào trung tâm Bakhmut và cắm lá cờ tượng trưng cho Quân đội Nga trên mái nhà. Một số binh lính tại hiện trường bắt đầu rất vui vẻ ăn mừng chiến thắng đặc biệt như vậy, điều này cho thấy cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Bakhmut đã đạt được tiến bộ đặc biệt. Đánh giá từ những bức ảnh cho thấy, mặc dù đây là trung tâm thành phố Bakhmut, nhưng nhà cửa đã bị bom đạn phá hủy. Từ những bức ảnh trên hiện trường, có thể thấy trận chiến tại Bakhmut vô cùng ác liệt, hỏa lực pháo binh gần như phá hủy mọi thứ. Với việc các mũi xung kích của quân Wagner đã tràn ngập được trung tâm thành phố Bakhmut, cho thấy cuộc chiến ở đây đã bước vào một giai đoạn đặc biệt. Có thể nói ở giai đoạn này, phòng tuyến của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đã cơ bản thất thủ. Theo các cố vấn quân sự NATO, điều mà Quân đội Ukraine phải làm bây giờ là làm sao bảo toàn được lực lượng chủ lực tinh nhuệ, để đột phá ra khỏi vòng vây. Hiện Quân đội Ukraine bắt đầu tổ chức lực lượng chặn đứng vòng vây của Quân đội Nga, tạo điều kiện cho chủ lực tinh nhuệ đột phá từ bên trong. Theo tin tức do phía Ukraine đưa ra, khi tình hình chiến sự rơi vào thế “vô cùng bị động”, Quân đội Ukraine cũng đã điều động 3 tiểu đoàn cơ động từ hậu phương đến Bakhmut để hỗ trợ cho quân chủ lực triệt thoái khỏi Bakhmut. Những lực lượng tiếp viện này có nhiệm vụ, ngăn chặn cuộc tấn công nhanh chóng của quân Nga, bằng cách thông qua cuộc tấn công vào vòng vây của quân Nga xung quanh Bakhmut, nhằm kéo giãn lực lượng bao vây; tạo cơ hội cho quân chủ lực của Ukraine trong thành phố triệt thoái an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Quân đội Ukraine cũng đã tổ chức một lữ đoàn pháo binh thiếu bao gồm hai tiểu đoàn pháo binh và một số lực lượng pháo binh trực thuộc, tạo thành một cụm pháo mạnh mẽ, yểm trợ cho các lực lượng phá vây, nhằm mở ra các “lỗ hổng lớn” cho Quân đội Ukraine trong thành phố thoát ra ngoài. Hiện lực lượng chủ lực của các Lữ đoàn 1, 4 và 17 của Quân đội Ukraine đang bị bao vây tại khu vực Bakhmut và nhiệm vụ rút bộ đội chủ lực tinh nhuệ ra khỏi vòng vây, đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Quân đội Ukraine hiện nay. Trận đột phá chí mạng của Quân đội Ukraine đã bị hỏa lực pháo binh Nga bao phủ dày đặc và bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút về các công sự kiên cố dưới lòng đất. Mặc dù Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch và bố trí cẩn thận để đột phá, nhưng chiến dịch thất bại. Đội xung kích của Quân đội Ukraine đã bị UAV trinh sát của Quân đội Nga theo dõi chặt chẽ và tiếp đến là màn đạn pháo bao trùm toàn bộ đội hình của mũi tấn công, khiến đội cảm tử mất 3 xe tăng, 4 xe bọc thép và một lượng lớn khí tài; đồng thời buộc phải bỏ cuộc hành quân, rút lui về công sự với thương vong nặng nề. Hiện quân Nga đã bắt đầu triển khai nhiều loại tên lửa chống tăng, súng cối và các loại vũ khí khác trên các tuyến đường, mà quân Ukraine có thể đột phá. Ngoài ra, các tổ hợp rocket phóng loạt tầm xa của Nga, được trang bị các đầu đạn đặc biệt, được thiết kế riêng cho mục đích hủy diệt hàng loạt, sẵn sàng phóng đạn vào các tọa độ được tính toán sẵn. Trong khi cuộc tấn công của quân Nga vào Bakhmut ngày càng trở nên quyết liệt, thì vào ngày 3/3, ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner của Nga, đã đến bên ngoài thành phố Bakhmut tuyên bố thành phố đã bị bao vây. Đồng thời thúc giục Tổng thống Zelensky ký lệnh triệt thoái càng sớm càng tốt. Theo ông Prigozhin, sau những đợt tấn công dữ dội liên tục, về cơ bản họ đã phá hủy một số lượng lớn các cơ sở quân sự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut. Hiện tại, Quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào các công sự ngầm để phòng ngự và rất khó để phát động một cuộc phản công hiệu quả đối với Quân đội Nga. Có thông tin cho rằng, những công sự ngầm ở Bakhmut do Quân đội Ukraine xây dựng, được cố vấn quân sự NATO đích thân chỉ đạo; thiết bị và vật liệu sử dụng do các nước phương Tây cung cấp. Những hầm ngầm này có thể chịu được sức tấn công của bom 500 kg, cũng như bom nhiệt áp nhỏ. Với những công sự như vậy, việc tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng Ukraine còn phòng thủ trong thành phố trở nên khó khăn. Có thể đoán trước rằng quân Nga sẽ giành được Bakhmut, nhưng với những lực lượng Ukraine bị mắc kẹt, việc đột phá của Quân đội Nga sẽ gặp thương vong rất nhiều. Con đường duy nhất bây giờ là Quân đội Nga để lại một lỗ hổng cho Quân đội Ukraine thoát ra theo hướng mà Quân đội Nga mong muốn. Quân đội Nga làm vậy để nhanh chóng kiểm soát Bakhmut, đồng thời giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên trên những con đường quân Ukraine triệt thoái, pháo binh Nga sẽ tiếp tục làm nên những “cung đường tử thần” mới.

Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn khó khăn nhất và Quân đội Nga đã bắt đầu bao vây và quét sạch quân Ukraine còn cố thủ tại Bakhmut. Trận chiến Bakhmut đã bước vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn bế tắc nhất; đồng nghĩa Quân đội Ukraine cũng rơi vào thế bị động và khó khăn nhất. Quân đội Ukraine hiện đang gặp khó khăn về nhiều mặt, mà nguyên nhân cơ bản nhất là do thiếu sức mạnh toàn diện của quốc gia. Hầu hết các nhà máy và cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị phá hủy và tiềm năng quốc phòng của nước này đã cạn kiệt và họ phải dựa hoàn toàn vào viện trợ của phương Tây. Sau khi Quân đội Nga được huy động quân số, họ nhanh chóng bổ sung vũ khí, đạn dược và vật tư, đồng thời bắt đầu tiến hành bao vây và trấn áp toàn diện Quân đội Ukraine tinh nhuệ và lính đánh thuê phương Tây ở thành phố Bakhmut; biến nơi đây thành “cối xay thịt”. Hiện các mũi xung kích của lính đánh thuê Wagner đã đột nhập vào trung tâm thành phố Bakhmut và Quân đội Ukraine không thể phá vây. Quân đội Ukraine chỉ có thể dựa vào các công sự kiên cố dưới lòng đất để chống cự. Các video do quân Wagner gửi về từ chiến tuyến cho thấy, lực lượng của họ đã tràn ngập trung tâm Bakhmut. Vào ngày 3/3, lực lượng biệt kích Wagner đã đột nhập vào trung tâm Bakhmut và cắm lá cờ tượng trưng cho Quân đội Nga trên mái nhà. Một số binh lính tại hiện trường bắt đầu rất vui vẻ ăn mừng chiến thắng đặc biệt như vậy, điều này cho thấy cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Bakhmut đã đạt được tiến bộ đặc biệt. Đánh giá từ những bức ảnh cho thấy, mặc dù đây là trung tâm thành phố Bakhmut, nhưng nhà cửa đã bị bom đạn phá hủy. Từ những bức ảnh trên hiện trường, có thể thấy trận chiến tại Bakhmut vô cùng ác liệt, hỏa lực pháo binh gần như phá hủy mọi thứ. Với việc các mũi xung kích của quân Wagner đã tràn ngập được trung tâm thành phố Bakhmut, cho thấy cuộc chiến ở đây đã bước vào một giai đoạn đặc biệt. Có thể nói ở giai đoạn này, phòng tuyến của Quân đội Ukraine ở Bakhmut đã cơ bản thất thủ. Theo các cố vấn quân sự NATO, điều mà Quân đội Ukraine phải làm bây giờ là làm sao bảo toàn được lực lượng chủ lực tinh nhuệ, để đột phá ra khỏi vòng vây. Hiện Quân đội Ukraine bắt đầu tổ chức lực lượng chặn đứng vòng vây của Quân đội Nga, tạo điều kiện cho chủ lực tinh nhuệ đột phá từ bên trong. Theo tin tức do phía Ukraine đưa ra, khi tình hình chiến sự rơi vào thế “vô cùng bị động”, Quân đội Ukraine cũng đã điều động 3 tiểu đoàn cơ động từ hậu phương đến Bakhmut để hỗ trợ cho quân chủ lực triệt thoái khỏi Bakhmut. Những lực lượng tiếp viện này có nhiệm vụ, ngăn chặn cuộc tấn công nhanh chóng của quân Nga, bằng cách thông qua cuộc tấn công vào vòng vây của quân Nga xung quanh Bakhmut, nhằm kéo giãn lực lượng bao vây; tạo cơ hội cho quân chủ lực của Ukraine trong thành phố triệt thoái an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, Quân đội Ukraine cũng đã tổ chức một lữ đoàn pháo binh thiếu bao gồm hai tiểu đoàn pháo binh và một số lực lượng pháo binh trực thuộc, tạo thành một cụm pháo mạnh mẽ, yểm trợ cho các lực lượng phá vây, nhằm mở ra các “lỗ hổng lớn” cho Quân đội Ukraine trong thành phố thoát ra ngoài. Hiện lực lượng chủ lực của các Lữ đoàn 1, 4 và 17 của Quân đội Ukraine đang bị bao vây tại khu vực Bakhmut và nhiệm vụ rút bộ đội chủ lực tinh nhuệ ra khỏi vòng vây, đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Quân đội Ukraine hiện nay. Trận đột phá chí mạng của Quân đội Ukraine đã bị hỏa lực pháo binh Nga bao phủ dày đặc và bị tổn thất nặng nề, buộc phải rút về các công sự kiên cố dưới lòng đất. Mặc dù Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch và bố trí cẩn thận để đột phá, nhưng chiến dịch thất bại. Đội xung kích của Quân đội Ukraine đã bị UAV trinh sát của Quân đội Nga theo dõi chặt chẽ và tiếp đến là màn đạn pháo bao trùm toàn bộ đội hình của mũi tấn công, khiến đội cảm tử mất 3 xe tăng, 4 xe bọc thép và một lượng lớn khí tài; đồng thời buộc phải bỏ cuộc hành quân, rút lui về công sự với thương vong nặng nề. Hiện quân Nga đã bắt đầu triển khai nhiều loại tên lửa chống tăng, súng cối và các loại vũ khí khác trên các tuyến đường, mà quân Ukraine có thể đột phá. Ngoài ra, các tổ hợp rocket phóng loạt tầm xa của Nga, được trang bị các đầu đạn đặc biệt, được thiết kế riêng cho mục đích hủy diệt hàng loạt, sẵn sàng phóng đạn vào các tọa độ được tính toán sẵn. Trong khi cuộc tấn công của quân Nga vào Bakhmut ngày càng trở nên quyết liệt, thì vào ngày 3/3, ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner của Nga, đã đến bên ngoài thành phố Bakhmut tuyên bố thành phố đã bị bao vây. Đồng thời thúc giục Tổng thống Zelensky ký lệnh triệt thoái càng sớm càng tốt. Theo ông Prigozhin, sau những đợt tấn công dữ dội liên tục, về cơ bản họ đã phá hủy một số lượng lớn các cơ sở quân sự của Quân đội Ukraine tại Bakhmut. Hiện tại, Quân đội Ukraine chủ yếu dựa vào các công sự ngầm để phòng ngự và rất khó để phát động một cuộc phản công hiệu quả đối với Quân đội Nga. Có thông tin cho rằng, những công sự ngầm ở Bakhmut do Quân đội Ukraine xây dựng, được cố vấn quân sự NATO đích thân chỉ đạo; thiết bị và vật liệu sử dụng do các nước phương Tây cung cấp. Những hầm ngầm này có thể chịu được sức tấn công của bom 500 kg, cũng như bom nhiệt áp nhỏ. Với những công sự như vậy, việc tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng Ukraine còn phòng thủ trong thành phố trở nên khó khăn. Có thể đoán trước rằng quân Nga sẽ giành được Bakhmut, nhưng với những lực lượng Ukraine bị mắc kẹt, việc đột phá của Quân đội Nga sẽ gặp thương vong rất nhiều. Con đường duy nhất bây giờ là Quân đội Nga để lại một lỗ hổng cho Quân đội Ukraine thoát ra theo hướng mà Quân đội Nga mong muốn. Quân đội Nga làm vậy để nhanh chóng kiểm soát Bakhmut, đồng thời giảm thiểu thương vong. Tuy nhiên trên những con đường quân Ukraine triệt thoái, pháo binh Nga sẽ tiếp tục làm nên những “cung đường tử thần” mới.