Ukraine dùng tên lửa quá nhanh, phương Tây sản xuất không kịp

Theo báo "The Guardian" của Anh ngày 23/3, xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra được một tháng, giai đoạn đầu của cuộc giao tranh diễn ra khá ác liệt, cả Nga và Ukraine đang dần cạn kiệt đạn dược và các vật tư quân sự khác trong kho dự trữ. Phía Ukraine tuyên bố rằng đồ dự trữ của quân đội Nga chỉ còn khoảng ba ngày tiếp tế, đồng thời Ukraine cũng cảnh báo rằng quân đội của họ sắp hết vũ khí chống tăng và hệ thống phòng không. Một số chuyên gia quân sự Anh cho biết, vấn đề cung cấp rất khó đo lường vì cả hai bên đều giữ kín thông tin này vì lý do an ninh hoạt động. Truyền thông Anh đã chỉ ra mối lo ngại đối với Ukraine, thực tế là các nước phương Tây cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu những vũ khí để viện trợ giúp quân đội chính quyền Kiev đối đầu xe tăng và máy bay Nga. Vào trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 24/3 vừa qua, quân đội Ukraine đã yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí và hiện đã nhận được cam kết từ Vương quốc Anh sẽ cung cấp thêm 5.000 tên lửa cho nước này. Cũng cần phải nói rõ rằng quân đội Nga cũng đang phải chịu những hạn chế nghiêm trọng về hậu cần, buộc phía Nga phải từ bỏ kế hoạch có vẻ quá lạc quan là đồng thời bao vây Kiev và Kharkiv cũng như tấn công từ phía nam và phía đông, báo cáo cho biết. Tờ The Guardian cũng đưa ra một thông tin quan trọng về mức độ khó khăn hiện tại đối với quân đội Nga, rằng liệu Ukraine có thể thực hiện một cuộc phản công hiệu quả ở khu vực Irpin phía tây bắc Kiev hay không? Khi con đập chính của khu vực này đã bị phá hủy gây ra một đợt lũ lụt nghiêm trọng. Một số chuyên gia quân sự cho rằng, nếu các báo cáo ban đầu về một cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Irpin là chính xác, thì đây sẽ là một dấu hiệu chính cho thấy vấn đề bảo đảm hậu cần của Nga trên trục bao vây Kiev không được cải thiện, trong khi thương vong và khả năng phối hợp kém của quân Nga cũng có tác động không nhỏ. Các phương tiện truyền thông Anh đưa tin, mặc dù vậy quan điểm chung của nhiều chuyên gia phân tích vẫn cho rằng phía Nga chiếm ưu thế hơn. Một nguồn tin phương Tây giấu tên cho biết: "Nhìn chung, Nga duy trì một kho dự trữ lớn vật tư và nhân sự ở phía Tây đất nước”. Tuy nhiên, về phía Ukraine vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Nền công nghiệp quân sự của nước này nhỏ hơn nhiều so với Nga, trong khi nhiều khu công nghiệp ở phía đông đã bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột và bị thiệt hại nặng nề, đây sẽ là thiệt hại lâu dài cho phía Ukraine. Tờ “Guardian” của Anh cuối cùng cũng chỉ ra rằng đối với hầu hết các khí tài quân sự chủ chốt của Kiev, hiện hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp thường xuyên và liên tục từ phương Tây để chống lại sức mạnh không quân và xe tăng quy mô lớn của quân đội Nga. Mặc dù những vũ khí này dễ sử dụng trong chiến tranh, nhưng chúng được tiêu thụ nhanh hơn nhiều so với khả năng sản xuất ra. Và các chuyên gia đều nhận định về mặt vũ khí và đạn dược, xung đột càng kéo dài thì càng có lợi cho Nga. Quân đội Nga được cho là đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc xung đột này, đồng thời Nga có rất nhiều kho vũ khí và phương tiện quân sự kế thừa từ thời Liên Xô. Cuộc chiến này vẫn chưa chứng kiến nhiều vũ khí mới của Nga xuất hiện, chủ yếu vẫn là những thiết bị cũ đã qua cải tiến.

