Tiểu đoàn Azov quá lỳ lợm, buộc Nga phải sử dụng hỏa lực mạnh

Sau một thời gian cả hai bên ngừng bắn để phối hợp thực hiện kế hoạch sơ tán dân thường ra khỏi vùng chiến sự, quân đội Nga đã tiếp tục trở lại các hoạt động quân sự nhằm vào thành phố Mariupol và bắt đầu chiến đấu trên đường phố. Truyền thông Nga cho biết, lực lượng đặc biệt Nga và tiểu đoàn DPR Spartan đã tiến vào khu vực nội đô thành phố Mariupol và giao tranh ác liệt với tiểu đoàn phòng thủ của quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov. Vì sự chống trả ác liệt của tiểu đoàn Azov, nên cuộc tấn công của quân đội Nga vào thành phố không bị hạn chế ngay từ đầu. Không quân Nga bắt đầu sử dụng các máy bay ném bom hạng nặng và bệ phóng tên lửa bố trí xung quanh thành phố để chế áp các mục tiêu của đối phương. Hành động ngăn cản người dân di tản của tiểu đoàn Azov đã khiến hầu hết dân thường trong khu vực thành phố Mariupol không thể sơ tán trong khoảng thời gian quy định. Điều này cũng mang lại rắc rối và nguy hiểm cho các hoạt động quân sự tiếp theo của quân đội Nga. Không thể sử dụng hỏa lực hạng nặng để đánh vào cứ điểm của tiểu đoàn Azov, nên sau khi bắt đầu chiến dịch giải tỏa khu vực đô thị Mariupol, quân đội Nga đã quyết định sử dụng robot chiến trường và máy bay không người lái ZALA để giảm thương vong và nâng cao hiệu quả tác chiến. (hình minh hoạ) Quân đội Nga đưa robot vào chiến trường để dọn mìn chống tăng và các loại mìn chống bộ binh do tiểu đoàn Azov đặt, đồng thời tiến hành trinh sát chuyên sâu các mục tiêu có nguy cơ cao xung quanh đường phố. (hình minh hoạ) Quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov giấu xe tăng, thiết giáp và pháo trong các tòa nhà trên đường phố hoặc khu dân cư, gây ra mối đe dọa lớn đối với quân đội Nga và lực lượng mặt đất của DPR. Nếu sử dụng lực lượng trinh sát, các trinh sát của Nga rất dễ bị tấn công bởi các tay súng bắn tỉa của tiểu đoàn Azov phục kích trên các tòa nhà cao tầng. Quân đội Nga sử dụng máy bay không người lái ZALA, một mặt để phối hợp với các robot chiến đấu trên mặt đất, mặt khác thực hiện trinh sát và xác định vị trí của các tay súng bắn tỉa trên các tòa nhà cao tầng cũng như các mục tiêu ẩn trong các tòa nhà, sau đó sẽ dẫn đường cho pháo binh Nga phá hủy mục tiêu. Ngoài ra, một ưu điểm khác của việc sử dụng máy bay không người lái ZALA là nó có thể giúp quân đội Nga đánh giá hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Sau khi pháo binh Nga tấn công mục tiêu đã định, máy bay không người lái ZALA sẽ gửi video kết quả về sở chỉ huy tiền phương của quân đội Nga. Trong các đoạn video do quân đội Nga công bố đều do máy bay không người lái ZALA tiến hành, cho thấy đầy đủ hình ảnh về các cuộc tấn công chính xác của quân đội Nga vào quân đội Ukraine và tiểu đoàn Azov ở Mariupol. Hiện vòng vây của quân đội Nga đối với khu đô thị Mariupol ngày càng thu hẹp. Nhưng vòng vây càng nhỏ thì mật độ người dân càng cao. Nếu quân đội Nga vẫn lo ngại về sự an toàn của dân thường và không sử dụng vũ khí hạng nặng, thì nhiều khả năng sẽ phải chịu thêm thương vong. Nếu đạt được chiến thắng tại Mariupol, quân đội Nga sẽ có lợi thế chiến lược rất lớn. Bởi vì, nếu trận chiến Mariupol kéo dài, một mặt sẽ làm giảm nhuệ khí của quân đội Nga; mặt khác, tiểu đoàn Azov ở Mariupol sẽ được bộ máy tuyên truyền của Ukraine sử dụng để nâng cao tinh thần chiến đấu. Quan trọng hơn, các đoàn xe tiếp tế hậu cần của quân đội Nga thời gian gần đây thường xuyên bị tấn công có tổ chức, một số lượng lớn xe tải hạng nặng và xe chở nhiên liệu vận chuyển đạn dược đã bị các "thợ săn xe tăng" Ukraine tiêu diệt. Quân đội Nga xác nhận, quân đội Ukraine đã điều một số lượng lớn lính bắn tên lửa chống tăng do NATO huấn luyện tới nhiều khu vực quan trọng khác nhau ở miền Đông nước này. Các vấn đề về hậu cần thường xuyên xảy ra sẽ khiến trận chiến cam go của quân đội Nga ở Mariupol trở nên bị động hơn. Nguồn ảnh: Pinterest.

