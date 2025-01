8 loại hoa “chiêu tài, đón lộc” nên trưng trong nhà

Hoa đồng tiền với màu săc tươi sáng thể hiện sức sống mãnh liệt. Trong phong thủy, nhiều người quan niệm rằng, nếu trưng hoa đồng tiền trong phòng khách sẽ mang lại nhiều tiền và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Tuấn Nguyên Corp Nhiều người chọn hoa phong lan trưng trong phòng khách vừa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, vừa mang đến nhiều tài khí, may mắn cho gia chủ. Ảnh: Hoalan360 Mang vẻ đẹp mong manh, kiêu sa, hoa cát tường mang lại sự may mắn, vượng tài, tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Space T Với những chiếc lá đỏ rực rỡ, hoa trạng nguyên được xem là biểu tượng của trí tuệ, sự thành công và vinh hiển. Trưng hoa trạng nguyên trong phòng khách sẽ mang đến may mắn trên con đường học vấn và sự nghiệp của gia chủ. Ảnh: Space T Hoa cúc tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa trong cuộc sống, được coi là có nguồn năng lượng mạnh mẽ, có khả năng thu hút may mắn, tài lộc cho gia đình. Ảnh: Anzzar Home Decor Một bình hoa cúc tươi trong phòng khách giúp gia chủ có một cuộc sống yên bình, sung túc. Ảnh: Dalat Hasfarm Hoa hải đường tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Hải đường thường nở vào mùa xuân mang ý nghĩa may mắn, tài lộc và phú quý. Ảnh: Internet Hoa sen tượng trưng cho sự hoàn hảo, dù sống ở bùn nhưng không mất đi sự tinh khiết. Theo phong thủy, hoa sen giúp căn nhà giàu sức sống và có vẻ dẹp hài hòa. Ảnh: Xanhvina Trong phong thủy, hoa thủy tiên mang ý nghĩa giúp gia chủ vượt qua khó khăn để thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh: Tiki Một chậu thủy tiên trong phòng khách giúp khử tà, mang lại cát tường và vượng khí cho gia chủ. Ảnh: Internet

