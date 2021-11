Ukraine cố gắng gây nhiễu phòng không Donbass theo kịch bản Karabakh

Quân đội Ukraine đang cố gắng lặp lại kịch bản Karabakh ở Donbas và đã bắt đầu sử dụng các biện pháp đối phó điện tử trong khu vực. Hiện tại, Quân đội Ukraine tích cực thực hiện tác chiến điện tử, trên các cơ sở hạ tầng cả dân sự và quân sự. Điều đáng chú ý là lực lượng Quân đội Ukraine đang cố gắng, trước hết là để trấn áp các hệ thống phòng không của DPR và LPR. Điều này không loại trừ khả năng quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho việc bắt đầu sử dụng ồ ạt các loại máy bay không người lái tấn công và rất có thể là máy bay chiến đấu ở Donbass. Hiện tại, vẫn chưa rõ tổ hợp tác chiến điện tử (EW) nào được Quân đội Ukraine sử dụng để trấn áp phòng không ở Donbass, vì hiện nay Quân đội Ukraine đang sở hữu một số hệ thống EW được phát triển dưới thời của Liên Xô và do Ukraine tự phát triển. Ngoài ra, Mỹ và một số nước phương Tây cũng đã cung cấp vũ khí cho lực lượng phòng không Ukraine; trước đó đã xuất hiện thông tin trên mạng về việc chuyển giao cho Ukraine ít nhất hai hệ thống tác chiến điện tử di động với tầm tác chiến hiệu quả lên tới 40 km. Các chiến thuật tương tự đã được tích cực sử dụng ở Karabakh, khi Azerbaijan sử dụng các mục tiêu giả và các phương tiện chiến tranh điện tử để tấn công hiệu quả các hệ thống phòng không của Armenia. Điều này cho thấy Kiev cũng đã quyết định thực hiện các bước tương tự. Đáp lại, các phân khu của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng có những hệ thống tác chiến điện tử và đang tích cực sử dụng để không chế UAV của Ukraine, như hệ thống tác chiến điện tử Triton M1. Sau khi chiếm được làng Staromaryevka thuộc lãnh thổ của cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng, quân đội Ukraine bắt đầu gây ra mối đe dọa ngay lập tức; không chỉ đối với các đơn vị và dân thường của DPR, mà còn đối với Nga. Trên thực tế, vị trí hiện tại của Quân đội Ukraine tập trung quân đến biên giới Nga chỉ là 25 km đường chim bay; và trong trường hợp Telmanovo bị tấn công, khoảng cách này sẽ còn giảm hơn nữa; do vậy buộc Nga sẽ phải đáp trả bằng các biện pháp đối phó. Theo đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Quân đội Ukraine đã thực sự chiếm giữ một điểm chiến lược đó là làng Staromaryevka; các đơn vị DPR không thể trả đũa, do nguy cơ có thể làm thương vong dân thường và 37 công dân Liên bang Nga. Làng Staromaryevka mà Quân đội Ukraine vừa chiếm, chỉ cách biên giới Nga là 25 km. Điều này cho phép Quân đội Ukraine, trong trường hợp phản công thành công, sẽ cắt đứt toàn bộ phần phía nam của nước cộng hòa Donetsk tự xưng này và giành quyền kiểm soát biên giới. Nhà báo Nga Vladimir Kornilov nói: “Từ làng Staromaryevka đến biên giới với Nga chỉ là 25 km. Tại sao họ lại chiếm đóng khu vực này? vì đây là nơi thuận tiện nhất có thể đến biên giới với Nga”. Địa hình của khu vực này là thảo nguyên trơ trụi, không có chướng ngại vật. Nếu chiếm được hành lang này, phía Ukraine có thể cắt đứt phần lãnh thổ phía nam của DPR khỏi các lực lượng chính, vốn đang tập trung xung quanh Donetsk. Đây thực sự là ý đồ chiến lược của Ukraine; Kornilov kết luận. Hiện phía Nga vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ có những cuộc đụng độ mạnh mẽ ở Donbass. Điều này được chứng minh bằng việc triển khai thêm nhiều quân số, vũ khí trang bị của phía Ukraine. Hiện nay theo quan sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), đã có 44 xe tăng được nhìn thấy tại Gorlovka; trong đó có ít nhất 18 xe tăng ở khu vực Granitnoye, và khoảng 30 xe tăng được triển khai ở các khu vực khác nhau của đường giới tuyến; vài chục khẩu pháo tầm xa, nhiều hệ thống phòng không và pháo phản lực bắn loạt (MLRS). Trong khi đó, các đơn vị Quân đội Ukraine đóng tại làng Staromaryevka đã bị dân quân DPR bao vây. Sau khi dân quân DPR đẩy lùi thành công một số cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Novaya Maryevka và ngăn chặn bước tiến của hai nhóm biệt kích và trinh sát về phía Telmanovo. Được biết, các đơn vị dân quân DPR đã bao vây các đơn vị Ukraine ở làng Staromaryevka, cắt đứt đường rút lui cuối cùng vào lãnh thổ do Kiev kiểm soát, bằng cách phá hủy cầu phao và chặn lối ra khỏi làng Staromaryevka theo các hướng bắc, nam và đông. Hiện bất kỳ lối ra nào của quân đội Ukraine từ làng Staromaryevka, đều được dân quân DPR đón bằng hỏa lực pháo binh hoặc tấn công bằng súng cối. Với những hành động quyết liệt như vậy, các đơn vị dân quân của nước cộng hòa tự xưng này không chỉ ngăn chặn âm mưu của Quân đội Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ của DPR, mà còn chuẩn bị một chiến dịch đặc biệt để giải phóng làng Staromaryevka đã bị Ukraine chiếm đóng trước đó. Hiện nay việc giải phóng làng Staromaryevka đang bị vướng vào khó khăn là có khoảng hai trăm dân thường sống trên lãnh thổ của khu định cư này; những ngôi nhà của người dân, hiện được Quân đội Ukraine biến thành những công sự phòng ngự, có dây thép gai xung quanh làng. Nguồn ảnh: Yand. Hồi tháng 4/2021, căng thẳng ở miền Đông Ukraine cũng lên tới đỉnh điểm, khi Nga tập trận ngay sát biên giới Ukraine với lực lượng hùng hậu. Nguồn: USnewstime.



