Ly khai DPR đã triển khai hàng chục trận địa tên lửa chống tăng

Trong bối cảnh lực lượng quân đội Ukraine triển khai vài chục xe tăng dọc theo chiến tuyến xung đột, các đơn vị dân quân cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã xây dựng nhiều trận địa tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) trên dọc chiến tuyến; nhằm sẵn sàng ngăn chặn Quân đội Ukraine tiến công vào các vùng lãnh thổ DPR. Theo dự đoán về một cuộc tấn công của Quân đội Ukraine có thể sắp xảy ra, các đơn vị dân quân DPR đã nhanh chóng triển khai các đơn vị của họ ở các vị trí tiền tiêu, nhằm ngăn chặn một cuộc tiến công bất ngờ như của phía Ukraine chiếm làng Staromaryevka, thuộc lãnh thổ DPR vài ngày trước đó. Tình hình chiến sự ở Donbass hiện đang diễn biến phức tạp và căng thẳng, do phía Quân đội Ukraine đang tổ chức tấn công trên nhiều hướng cùng một lúc; tuy nhiên, quân đội Ukraine không dám bắt đầu một chiến dịch tổng tiến công. Điều này cho thấy một thực tế là, Quân đội Ukraine chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến quy mô lớn trong khu vực; bất chấp những tuyên bố của Kiev là “sẵn sàng giải phóng Donbass” và các hành động chuyển quân cũng như vũ khí, trang bị nhằm gây thanh thế. Việc dân quân DPR triển khai các trận địa ATGM trên khu vực chiến tuyến, chủ yếu là do Quân đội Ukraine tiếp tục điều xe tăng, xe bọc thép ra mặt trận. Đặc biệt, chỉ trong hai ngày gần đây, ít nhất 20 xe tăng T-72B đã đến khu vực Donbass. Bên cạnh đó có dấu hiệu Quân đội Ukraine chuẩn bị lấn chiếm khu vực Kalmius và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh vào làng Telmanovo; theo giới phân tích, cuộc tấn công vào Telmanovo chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất chấp việc pháo binh dân quân DPR phá hủy cây cầu phao trước đó, Quân đội Ukraine tiếp tục thiết lập một cầu phao mới qua sông Kalmius và đã chuyển các phương tiện bọc thép đến vùng ngoại ô phía tây của làng Staromaryevka, mà họ chiếm được ngày 26/10 vừa qua. Một số đơn vị của Quân đội Ukraine, với số lượng từ 10 đến 20 người, cũng đã được tăng cường đến làng Staromaryevka. Điều này cho thấy Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh vào Telmanovo; với khả năng cao, sẽ có sự tham gia tấn công của loại UAV TB2. Được biết, tính đến tối ngày 2/11, ít nhất hai xe bọc thép của Ukraine đã xuất hiện ở phía tây làng Staromaryevka. Đồng thời, vẫn có thông tin (chưa được xác nhận) về việc Ukraine chuẩn bị đưa số xe bọc thép hạng nặng, bao gồm cả xe tăng đến củng cố trận địa phòng ngự tại khu vực làng Staromaryevka vừa chiếm được. Theo các ước tính khác nhau, có thể có tới 120 lính Ukraine đang ở trong khu vực làng Staromaryevka. Tuy nhiên ý định tổ chức tấn công vào các khu dân cư khác, dưới sự kiểm soát của DPR, của phía Ukraine là khó khăn; vì các lực lượng dân quân ly khai có vũ trang tốt hơn. Họ không chỉ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của phía Ukraine, mà còn phản công lại. Hiện phía Quân đội Ukraine sau khi chiếm được làng Staromaryevka vào ngày 26/10, đã biến các tòa nhà ở làng này thành các công sự phòng ngự, đồng thời tăng cường hỏa lực từ xe bọc thép. Điều này không cho phép dân quân DPR sử dụng vũ khí pháo binh để tấn công; vì như vậy, sẽ dẫn đến nguy cơ làm thiệt hại dân thường. Sau khi chiếm làng Staromaryevka, một nhóm biệt kích và trinh sát của Quân đội Ukraine, đã tấn công các vị trí tiền tiêu của dân quân ly khai DPR gần Dokuchaevsk, khiến ít nhất 4 dân quân DPR thiệt mạng. Trước đó, thông tin này đã được quân đội Ukraine công bố và xác nhận bằng những bức ảnh chụp từ một UAV; tuy nhiên, đến nay thông tin này mới được đại diện lực lượng dân quân DPR xác nhận. Mặc dù phía DPR không đưa ra bình luận gì về cuộc tiến công trên. Được biết, nhóm biệt kích và trinh sát của Ukraine đã tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ do lực lượng DPR kiểm soát khoảng 2-2,5 km vào ngày 29/10. Đây cũng là hành động có thể để chuẩn bị cho phía Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự tiếp theo. Có khả năng Quân đội Ukraine đã nắm được thông tin có giá trị về việc bố trí lực lượng dân quân ở Dokuchaevsk và các vùng phụ cận, vì theo thông tin tình báo của hai nước cộng hòa tự xưng, có thể trong những ngày tới, phía Ukraine sẽ tổ chức tiến công theo hướng Dokuchaevsk và Telmanovo. Được biết, nhóm biệt kích và trinh sát của Quân đội Ukraine tiến hành đột nhập vào khu vực do DPR kiểm soát vào ban ngày chứ không phải ban đêm. Điều này đặt ra một số câu hỏi về việc làm thế nào mà lực lượng Ukraine có thể đột nhập vào khu vực, mà không bị dân quân ly khai phát hiện? Nguồn ảnh: BMDP. Sức mạnh máy bay không người lái Ukraine nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Vimeo.



