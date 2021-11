Phe ly khai pháo kích trúng vị trí của biệt kích Ukraine

Sau khi chiếm được làng Staromaryevka của nhà nước cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng vào ngày 26/10, trong ngày hôm qua, hai nhóm biệt kích, trinh sát của Quân đội Ukraine bắt đầu tiến công theo hướng Novaya Maryevka và Telmanovo. Tuy nhiên lực lượng vũ trang của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự của lực lượng dân quân ly khai. Theo các nguồn tin từ cộng hòa tự xưng Donetsk, hai nhóm biệt kích và trinh sát vừa rời khỏi làng Staromaryevka, đã bị tấn công bằng súng cối 120 ly. Cuộc tấn công của các đơn vị pháo binh dân quân DPR diễn ra quá bất ngờ, khiến nhóm biệt kích của Ukraine buộc phải khẩn cấp quay trở lại làng Staromaryevka, và trú ẩn dưới các tòa nhà dân cư và lẫn với thường dân tại đây. Đại diện phái đoàn giám sát của OSCE cũng xác nhận thông tin về cuộc tấn công của các đơn vị DPR vào lực lượng Quân đội Ukraine đang đồn trú tại làng Staromaryevka và cho biết, đã có tổng cộng có ít nhất 4 cuộc tấn công được thực hiện bằng đạn cối 120 mm. Nguồn tin cho của OSCE cho biết: “Vào ngày 31/10, tại một cánh đồng phía bắc đường T0512, cách khu vực N. khoảng 1,6 km về phía đông nam làng Staromaryevka, đã nhìn thấy quốc kỳ Ukraine, hàng rào thép gai và 4 hố đạn gần đó. Ba trong số những hố này có cánh đuôi đạn cối 120mm”. Trước đó vào ngày 29/10, một nhóm biệt kích Ukraine từ làng Staromaryevka đã xâm nhập vào khu vực do lực lượng DPR kiểm soát khoảng 2-2,5 km vào ban ngày; nhóm này đã tiêu diệt 4 dân quân DPR và thông tin này đã được đại diện DPR công nhận. Đây cũng là hành động có thể để chuẩn bị cho phía Ukraine tiến hành các chiến dịch quân sự tiếp theo. Hiện nay các đơn vị dân quân DPR đang tập trung lực lượng để chuẩn bị tái chiếm làng Staromaryevka từ tay quân Ukraine; nhưng e ngại làm bị thương dân thường, nên khả năng sử dụng vũ khí hạng nặng là rất hạn chế. Trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại khu vực Miền Đông Ukraine tăng cao, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Porter và tàu chỉ huy đổ bộ Mount Whitney của Hải quân Mỹ, đã tiến vào khu vực Biển Đen và áp sát lãnh hải Ukraine. Rất có thể tàu khu trục tên lửa Mỹ sẽ tung đòn tấn công vào các vị trí trọng yếu của lực lượng dân quân Donetsk hoặc Lugansk. Sự xuất hiện của các tàu thuộc Hạm đội 6 của Mỹ tại Biển Đen, nhằm ngăn cản Nga có thể can thiệp vào tình hình ở Donbass. Căn cứ này càng có cơ sở, khi cách đây vài giờ, một chiếc máy bay đặc biệt Boeing E-8C của Mỹ đã xuất hiện trên bầu trời Biển Đen, được sử dụng để xác định mục tiêu, khi thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa. E-8C là một máy bay kiểm soát và chỉ huy, quản lý chiến trường của Không quân Mỹ; nhiệm vụ chính của nó là theo dõi phương tiện cơ giới dưới mặt đất, cũng như phát hiện máy bay trên không, thu thập hình ảnh, chuyển tiếp hình ảnh chiến thuật từ các sĩ quan chỉ huy ở mặt đất, trên không và ngược lại. Trước đó, Mỹ đã công bố ý định hỗ trợ các nước NATO và các đối tác liên minh ở Biển Đen; tuy nhiên Lầu Năm Góc không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về phương thức hỗ trợ, điều này đã đặt ra khá nhiều câu hỏi về vấn đề này. Trước đó, nhiệm vụ của Hải quân Mỹ ở Biển Đen thường kèm theo các thông điệp về việc tiến hành các cuộc tập trận hoặc, hoặc đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực và Mỹ tuyên bố, không có ý định can thiệp vào tình hình các quốc gia tại khu vực Biển Đen. Có thông tin cho rằng, sự xuất hiện của các tàu Hải quân Mỹ ở Biển Đen, đúng hơn chỉ là một tín hiệu “động viên” cho Ukraine, rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Kiev; nhưng có thể trên thực tế, Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào. Do vậy việc Ukraine hy vọng Hải quân Mỹ sẽ hỗ trợ hỏa lực bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào các khu vực của nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk là khó có thể xảy ra, vì rất có thể sau đó, tên lửa phóng lại sẽ là của Nga. Mặc dù trên tàu khu trục tên lửa USS Porter hiện có 90 tên lửa hành trình tiến công mặt đất Tomahawk; nhưng theo các chuyên gia, Washington rất thực dụng và luôn cảnh giác với bất kỳ hành động khiêu khích nào, vì ở Biển Đen, các tàu của Hải quân Mỹ hầu như không có khả năng tự vệ và có thể bị tiêu diệt trong vòng vài phút. Các chuyên gia cho biết, hiện có nửa triệu công dân Nga ở Donbass, vậy liệu Washington có muốn tấn công họ, khi nhận ra rằng trong trường hợp này Nga sẽ can thiệp vào cuộc xung đột? Và Mỹ hoàn toàn không muốn “thử thần kinh” của Nga cũng như đem tính mạng thủy thủ mình ra làm trò đùa. Nguồn ảnh: Foxt. Chiến sự ác liệt ở Ukraine hồi năm 2020, đạn nổ như pháo rang. Nguồn: MilitaryViewer.



