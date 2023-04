Ukraine có dấu hiệu triệt thoái nhưng “cối xay thịt” Bakhmut vẫn chạy

Trong khoảng sáu tháng trở lại đây, liên tục có tin tức quân Nga đã tràn ngập được Bakhmut; mặc dù đây chỉ là một thành phố nhỏ, dân số chỉ khoảng 75.000 người trước chiến tranh; nhưng Quân đội Nga, đặc biệt là lực lượng lính đánh thuê Wagner, đã tập trung rất nhiều lực lượng và vũ khí vào đây. Lý do là Quân đội Nga muốn biến Bakhmut thành một “chiến trường tử thần”, nhằm tiêu hao lực lượng của Quân đội Ukraine. Ngoài ra, lực lượng chiến đấu chủ yếu của Nga tại Bakhmut là lính đánh thuê Wagner; nếu có bị tổn thất cao, cũng ít gây xáo trộn về tình hình chính trị trong nước Nga. Vào đêm ngày 2/4 vừa qua, Chủ tịch của Công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC), ông Prigogine đã cắm quốc kỳ Nga và cờ Wagner PMC trên nóc Tòa thị chính ở Bakhmut; đồng thời tuyên bố rằng thành phố Bakhmut đã bị quân của ông tràn ngập. Việc ông Prigogine tuyên bố tràn ngập Bakhmut, đã “tạo niềm tin chiến thắng” vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva đối với người dân Nga. Nhưng trên thực tế có thể không phải như vậy, vì cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy, Quân đội Nga đã thực sự tràn ngập Bakhmut. Ông Strelkov (bìa trái), nguyên cựu lãnh đạo nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), người được coi là “luôn nói thẳng” thì cho rằng, việc quân Nga tràn ngập Bakhmut cũng không tạo ra sự thay đổi đáng kể nào trên chiến trường. Ông nhấn mạnh, cả Nga và Ukraine đều đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ông Strelkov cho biết, Quân đội Ukraine mặc dù buộc phải triệt thoái khỏi trung tâm thành phố Bakhmut, nhưng vẫn kiểm soát nhà ga và tuyên bố của ông Prigogine về việc tràn ngập trung tâm Bakhmut, cũng giống như quân Đức phát xít trong thế chiến 2, luôn tuyên bố chiếm đóng Stalingrad; nhưng sự thật thì không phải đúng như vậy. Ông Strelkov tin rằng, Wagner PMC vẫn sẽ tiếp tục phát động một cuộc tấn công ở Bakhmut, nhưng ông nghi ngờ, liệu lính đánh thuê Wagner còn có còn đủ quân để tiếp tục đưa vào “máy xay thịt” này hay không? Và chiến trường có thể sẽ bị tạm dừng, để Wagner PMC củng cố lực lượng. Ông Strelkov từ chối dự đoán tình hình chiến trường, nhưng theo đánh giá của Ukraine, Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác, Wagner PMC đã bị tổn thất từ 20.000 đến 30.000 quân ở Bakhmut, và hiện tại, không có bằng chứng thực tế nào về việc Wagner bổ sung lực lượng? Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cũng có quan điểm tương tự, cho rằng tuyên bố của Wagner PMC tràn ngập nhà ga Bakhmut không có bằng chứng thực tế chứng minh và chưa thể khẳng định họ đã tràn ngập khu vực trung tâm của Bakhmut? Hiện Quân đội Ukraine đã rút về khu vực phía tây, nhưng điều này không có nghĩa là quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut; khi Quân đội Ukraine bố trí hỏa lực dày đặc trên một điểm cao khoảng 100 mét, cách thành phố vài km, liên tục nã pháo vào Bakhmut và Quân đội Nga dường như bất lực trước cứ điểm hỏa lực này. Tuy nhiên theo thông tin từ các phóng viên chiến trường độc lập, hiện Quân đội Ukraine chỉ còn chốt giữ ở bốn con đường ở khu vực phía tây. Như vậy trên thực tế, quân Nga đã tràn ngập khoảng 72% diện tích của Bakhmut, còn trên 15% là “vùng xám”; khác xa những thông tin của Ukraine và phương Tây. Hiện tất cả các tòa nhà hành chính và cơ sở công nghiệp quan trọng ở Bakhmut đều nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Wagner. Quân đội Ukraine đã rút lui cách trung tâm khoảng 500-700 mét về phía Tây và dồn lực lượng còn lại về các phố Levanevsky, Tchaikovsky, Yubilenaya và một phần phố Korsunsky. Trong khi đó, Quân đội Ukraine tuyên bố họ vẫn kiểm soát phần trung tâm của thành phố; còn lính đánh thuê Wagner đã tập trung lực lượng và bắt đầu truy quét khu vực đô thị trung tâm. Như vậy cuộc chiến cam go đã bước vào giai đoạn cuối và cuộc chiến tại Bakhmut đã dần đi vào giai đoạn kết thúc. Trong khi đó vào ngày 5/4, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, Kiev có thể ra lệnh rút quân phòng thủ khỏi Bakhmut. Đây là thông tin cũng không có gì là quá bất ngờ, nhưng hơi có phần “mâu thuẫn” với những tuyên bố “tử thủ đến cùng” trước đây của Kiev. Theo hãng tin Mỹ CNN, trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Duda, ông Zelensky cho biết: "Đối với tôi, điều quan trọng nhất là không để Quân đội Ukraine chịu thêm tổn thất. Tôi không nghi ngờ những quyết định của các tướng lĩnh ở tiền tuyến, họ sẽ có những quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn, nơi binh lực có thể bị tổn thất vì bị bao vây chặt”. Tổng thống Zelensky gọi tình hình ở Bakhmut là tình huống "khó khăn nhất" ở chiến trường Ukraine, "Tình hình ở Bakhmut rất khó khăn và thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu tiếp viện. Chúng tôi đã tổ chức phản công thành công ở một số khu vực và kẻ thù hiện không kiểm soát được thành phố". Trước đó lãnh đạo một số nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu và cố vấn quân sự NATO đã phát đi tín hiệu rằng, Bakhmut không có giá trị chiến lược đặc biệt đối với Ukraine. Nhưng Tổng thống Zelensky khi đó đã đáp trả rằng, Bakhmut sẽ trở thành "pháo đài" của Ukraine chống lại Nga và Quân đội Ukraine quyết tâm giữ nó đến cùng, bất chấp tổn thất.

