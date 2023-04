Nga liên tục đổi chiến thuật, quân Ukraine phản công chậm

Quân đội Ukraine đã phát đi tín hiệu về một cuộc phản công mùa xuân trong một thời gian dài, và lần này người Mỹ đã tiết lộ thời gian biểu cho cuộc phản công. Đặc phái viên của Mỹ tại NATO, bà Julianne Smith cho biết, tình báo Mỹ dự kiến sẽ có một cuộc phản công của Quân đội Ukraine trong những tuần tới. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bình luận về cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine; ông cho biết, người Nga "vẫn còn thời gian để rời đi, nếu không chúng tôi sẽ tiêu diệt họ". Nói như vậy cho thấy, quyết tâm chính trị của lãnh đạo Kiev về cuộc phản công là rất cao. Tuy nhiên, xét theo tiến độ chuyển giao vũ khí, trang bị do phương Tây viện trợ, thời điểm phản công của quân đội Ukraine vẫn chưa chín muồi. Về thắng lợi của cuộc phản công mùa xuân mà Ukraine mong đợi, Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling tin rằng, "cuộc phản công mùa xuân" sẽ không mang lại chiến thắng cho Ukraine. Tướng Hertling cho biết, Quân đội Ukraine sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong chiến dịch phản công mùa xuân của họ. Ví dụ, Quân đội Ukraine sẽ sử dụng vũ khí mới được cấp từ phương Tây, điều này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì vũ khí phương Tây phức tạp hơn về mặt công nghệ. Tình hình chiến trường rõ ràng là bất lợi cho quân đội Ukraine. Trong chiến dịch phòng thủ tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã mất một khu vực phòng thủ rộng 4 km2. Ngày 3/4, ông Prigozin, người đứng đầu Công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC), xác nhận rằng quân của ông đã tràn ngập tòa nhà hành chính thành phố Bakhmut và đích thân ông đã giương cờ của Wagner PMC và cờ Nga trên đống đổ nát của tòa nhà. Các nguồn tin Ukraine cũng thừa nhận rằng, 75% các tòa nhà hành chính và thương mại ở đô thị và trung tâm thành phố Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Trong bối cảnh đó, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục "thay máu" các vị trí phòng thủ ở phía Tây đô thị Bakhmut. Những tân binh Ukraine được tung ra tiền tuyến, thông qua việc bổ sung quân số gấp cho chiến trường, chỉ có thể sống sót sau làn đạn pháo dữ dội một ít giờ. Một sĩ quan quân đội Ukraine may mắn rút khỏi chiến trường Bakhmut, đã tiết lộ trên kênh xã hội của mình rằng, các đợt pháo kích dữ dội của Nga khiến họ không dám rời khỏi công sự ngầm. Người sĩ quan Ukraine cũng cho biết thêm, những đồng đội trong các tòa nhà mà họ ẩn náu sẽ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Theo thông tin, để tránh việc thiệt hại về nhân lực, quân Nga đã đưa pháo hạng nặng vào gần các tòa nhà và nã đạn thẳng vào đó; khiến quân Ukraine phòng thủ không có cách nào chống đỡ. Theo nguồn tin quân sự Nga, sau khi quân đội Nga tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ hai bên sườn của thành phố Bakhmut, khoảng cách giữa các mũi tấn công của quân Wagner ở hai cánh bắc và nam tại Bakhmut đã được rút ngắn xuống còn khoảng 1.000m. Tuy nhiên, liên quân Nga không vội đóng vòng vây Bakhmut. Sau khi tuyên bố tràn ngập tòa nhà trung tâm thành phố Bakhmut, Chủ tịch Wagner PMC đã tiết lộ với truyền thông về chiến lược chỉ đạo của lãnh đạo Quân đội Nga tại Bakhmut. Trong đó ông nhấn mạnh, tướng Sergey Sulovkin là người trực tiếp tham gia vào việc xây dựng kế hoạch bao vây và tấn công quân Ukraine tại Bakhmut. Điều này có nghĩa là các lực lượng chung của Nga tại Bakhmut sẽ tiếp tục đặt dưới sự chỉ đạo của tướng Sergey Sulovkin; trong đó lực lượng chiến đấu chính của quân Nga tại đây vẫn là lực lượng lính đánh thuê Wagner; còn Quân đội Nga đóng vai trò bảo vệ bên sườn của quân Wagner và hỗ trợ hỏa lực. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chiến thuật của Nga là cố định bất biến. Trong 8 tháng kể từ khi chiến dịch tràn ngâp thành phố Bakhmut được tiến hành, cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất nặng nề. Khác biệt là thương vong chủ yếu của quân đội Nga chỉ xảy ra ở giai đoạn đầu của chiến dịch, trong khi quân đội Ukraine luôn duy trì tỷ lệ thương vong cao. Lợi thế hiện tại của Quân đội Nga hiện nay, chủ yếu là được cung cấp đủ đạn pháo và sử dụng rộng rãi UAV tự sát. Cách đây không lâu, Chủ tịch Wagner Prigozin vẫn phàn nàn hàng ngày về việc cung cấp đạn dược không thuận lợi từ phía quân đội Nga cho lực lượng của ông. Trong khi đó Quân đội Nga lại cho rằng pháo binh Wagner lãng phí đạn dược một cách không đáng có. Khách quan đánh giá, kết quả tấn công của hỏa lực pháo tầm xa thông thường của Quân đội Nga thực sự không đạt yêu cầu, và thứ mà quân đội Nga thiếu nhất là đạn tấn công chính xác. Vì lý do này, quân đội Nga đã hạ quyết tâm nâng cấp số lượng bom hàng không khổng lồ, được cất giữ trong nhà kho càng nhanh càng tốt (rất nhiều bom hàng không FAB-500 được sản xuất từ những năm 1970), để tăng phạm vi tấn công và nâng mức chính xác. Hiệu quả của việc chuyển đổi bom hàng không thông thường thành bom lượn chính xác mang lại hiệu quả ngay lập tức và do đó, Nga đã thay đổi chiến thuật tại Bakhmut. Trong các thông tin của các phương tiện truyền thông Nga, tỷ lệ xuất hiện của Không quân Nga tại các chiến trường trọng điểm của Ukraine đã tăng lên nhanh chóng. So với kiểu ném bom trên không theo kiểu “bổ nhào” như trong chiến dịch Mariupol, bom thường FAB-500 được cải tiến khi lắp thêm cánh bay và các bộ phận dẫn đường vệ tinh, có thể tấn công chính xác tới lối vào boong-ke của Quân đội Ukraine, phá hủy các tòa nhà trên mặt đất và sâu trong chiều sâu phòng ngự của Quân đội Ukraine. Nhiều chỉ huy chiến trường của Quân đội Ukraine tại Bakhmut kêu gọi phản công càng sớm càng tốt, vì quân phòng thủ Ukraine tại đây đã không thể chịu nổi thương vong nặng nề. Theo họ, việc Nga không kích Bakhmut khiến quân đội Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu từ 400 đến 500 người mỗi ngày.

