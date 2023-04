Bí mật lớn nhất ở Bakhmut được quân đội Nga phát lộ!

Tình hình hiện tại ở Bakhmut đó là quân đội Nga đã tràn ngập khu vực trung tâm thành phố Bakhmut; khu vực còn lại, quân Nga vẫn bao vây ba mặt; mặt còn lại luôn bị UAV của quân đội Nga theo dõi 24/24 giờ một ngày. Đối với tuyến vận chuyển hậu cần duy nhất của quân đội Ukraine vào Bakhmut, pháo binh của Nga đã bóp nghẹt bằng hỏa lực 24/24 giờ. Tuy nhiên, kể từ tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã hai lần vào thành phố Bakhmut và Tư lệnh lục quân, kiêm Tư lệnh mặt trận Miền Đông Ukraine, tướng Silsky thậm chí đã đến Bakhmut một hoặc hai lần một tuần trong khoảng thời gian gần đây; giống như bước vào vùng đất không người. Vì vậy, rất nhiều máy bay không người lái do thám của quân đội Nga giám sát phải chăng không có tác dụng? Vậy trận chiến bóp nghẹt đường tiếp tế bằng pháo binh 24/24 giờ của quân đội Nga đang bóp nghẹt cái gì? Khi mà lãnh đạo cấp cao Ukraine có ra vào Bakhmut tùy ý? Khi quân đội Nga chiếm được thị trấn chiến lược Suledar, phóng viên quân sự Nga Alexander Simonov nói rằng, có một hệ thống đường hầm rất phức tạp dưới lòng đất ở Suledar, thậm chí có thể dẫn thẳng đến Bakhmut. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn chưa tìm ra lối vào và lối ra thực sự. Câu hỏi đặt ra, nếu có một đường hầm từ thị trấn Suldar đến thành phố Bakhmut, thì liệu có đường hầm từ Chasov Yar đến Bakhmut (Chasov Yar cách thành phố Bakhmut 11 km về hướng tây)? Khi Liên Xô xây dựng Khu công nghiệp Donbass, theo mô hình chiến trường cốt lõi của Thế chiến III. Không chỉ có một số lượng lớn các cơ sở công nghiệp được xây dựng, mà còn có nhiều đường hầm bí mật và cơ sở chiến tranh. Trong kế hoạch phòng thủ của Liên Xô, một khi quân Mỹ đổ bộ vào Biển Đen và Mariupol thất thủ, vùng Donbass sẽ là chiến trường quan trọng để cầm chân quân Mỹ, giúp đại quân chủ lực của Liên Xô có thời gian củng cố lực lượng để phản công. Do vậy, các tòa nhà dân cư và nhà máy ở vùng Donbass được xây dựng để có thể chịu được sức công phá của đạn pháo 122 mm, thậm chí cả đạn 152 mm. Ngoài ra còn có một lượng lớn không gian ngầm được xây dựng tại đây. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, trong chiến dịch Bakhmut, quân đội Nga đã bắt được một tù binh quan trọng; đó là Andrei Krivozub, lính của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 Ukraine. Krivozub cho biết: Tất cả các con đường vào Bakhmut đã bị hỏa lực pháo binh Nga bao phủ; nhưng họ vẫn vận chuyển vũ khí, đạn dược và quân số bổ sung cho quân phòng thủ Bakhmut thông qua các lối đi dưới lòng đất”. Andrei Krivozubu cho biết thêm, anh ta không biết ai đã xây dựng đường hầm này cũng như bản vẽ toàn bộ mạng lưới đường hầm. Nhưng anh ta biết rằng, con đường hầm này dẫn đến tận Chasov Yar, tuyến phòng thủ mới của quân đội Ukraine và là trung tâm giao thông cách đó 10 km. Do đó, Tướng Silsky, chỉ huy quân đội Ukraine luôn có niềm tin chiến đấu đến cùng ở Bakhmut, bởi vì quân đội Ukraine cũng có thể bổ sung vũ khí, đạn dược và quân số. Ngay cả vào thời điểm cuối cùng, vẫn có một con đường rút lui bí mật. Theo thông tin để lại, nhằm thực hiện chiến lược phòng thủ nếu Thế chiến III nổ ra, đề phòng quân đội Mỹ và đồng minh đổ bộ lên Biển Đen để chiếm Donbass và đe dọa thành phố Kharkov. Khi Liên Xô xây dựng các khu dân cư và khu nhà máy ở Donbass, họ đều nhắc đến kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố Stalingrad từ thời chiến tranh thế giới thứ II. Ví dụ, hầu hết tất cả các tòa nhà dân cư và xưởng sản xuất tại Donbass đều có hầm tránh bom dưới lòng đất. Lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine có thể trốn trong các hầm ngầm này để nghỉ ngơi, và chỉ triển khai một số lượng nhỏ trinh sát, lính bắn tỉa và UAV quan sát trên các tòa nhà cao tầng bên ngoài. Từ các hầm ngầm dưới các tòa nhà này, Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng di chuyển hỏa lực và lực lượng qua lối đi và cửa sau của các tòa nhà dân cư dày đặc, sử dụng nhiều đường hầm và lối đi ngầm khác nhau, tiếp cận các khu vực bị đang bị quân Nga cô lập. Theo các blogger quân sự Nga, khi Liên Xô xây dựng quần thể thành phố Donbass, các công sự chiến đấu bí mật đã được xây dựng ở mọi ngóc ngách. Chúng đều là những điểm hỏa lực kiên cố, được ngụy trang bí mật và được thiết kế đặc biệt để chiến đấu trong thành phố. Chỉ cần hai công sự bí mật, có thể kiểm soát một con phố. Do đó, quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner giờ đây phải chiến đấu khó khăn hơn, chấp nhận một tổn thất lớn hơn về nhân mạng và khí tài quân sự, để đạt được mục đích cuối cùng. Không loại trừ khả năng, nhiều thành phố khác quanh Bakhmut cũng có hệ thống ngầm tương tự, và điều này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho quân đội Nga trong tương lai.

Tình hình hiện tại ở Bakhmut đó là quân đội Nga đã tràn ngập khu vực trung tâm thành phố Bakhmut; khu vực còn lại, quân Nga vẫn bao vây ba mặt; mặt còn lại luôn bị UAV của quân đội Nga theo dõi 24/24 giờ một ngày. Đối với tuyến vận chuyển hậu cần duy nhất của quân đội Ukraine vào Bakhmut, pháo binh của Nga đã bóp nghẹt bằng hỏa lực 24/24 giờ. Tuy nhiên, kể từ tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Zelensky đã hai lần vào thành phố Bakhmut và Tư lệnh lục quân, kiêm Tư lệnh mặt trận Miền Đông Ukraine, tướng Silsky thậm chí đã đến Bakhmut một hoặc hai lần một tuần trong khoảng thời gian gần đây; giống như bước vào vùng đất không người. Vì vậy, rất nhiều máy bay không người lái do thám của quân đội Nga giám sát phải chăng không có tác dụng? Vậy trận chiến bóp nghẹt đường tiếp tế bằng pháo binh 24/24 giờ của quân đội Nga đang bóp nghẹt cái gì? Khi mà lãnh đạo cấp cao Ukraine có ra vào Bakhmut tùy ý? Khi quân đội Nga chiếm được thị trấn chiến lược Suledar, phóng viên quân sự Nga Alexander Simonov nói rằng, có một hệ thống đường hầm rất phức tạp dưới lòng đất ở Suledar, thậm chí có thể dẫn thẳng đến Bakhmut. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn chưa tìm ra lối vào và lối ra thực sự. Câu hỏi đặt ra, nếu có một đường hầm từ thị trấn Suldar đến thành phố Bakhmut, thì liệu có đường hầm từ Chasov Yar đến Bakhmut (Chasov Yar cách thành phố Bakhmut 11 km về hướng tây)? Khi Liên Xô xây dựng Khu công nghiệp Donbass, theo mô hình chiến trường cốt lõi của Thế chiến III. Không chỉ có một số lượng lớn các cơ sở công nghiệp được xây dựng, mà còn có nhiều đường hầm bí mật và cơ sở chiến tranh. Trong kế hoạch phòng thủ của Liên Xô, một khi quân Mỹ đổ bộ vào Biển Đen và Mariupol thất thủ, vùng Donbass sẽ là chiến trường quan trọng để cầm chân quân Mỹ, giúp đại quân chủ lực của Liên Xô có thời gian củng cố lực lượng để phản công. Do vậy, các tòa nhà dân cư và nhà máy ở vùng Donbass được xây dựng để có thể chịu được sức công phá của đạn pháo 122 mm, thậm chí cả đạn 152 mm. Ngoài ra còn có một lượng lớn không gian ngầm được xây dựng tại đây. Hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, trong chiến dịch Bakhmut, quân đội Nga đã bắt được một tù binh quan trọng; đó là Andrei Krivozub, lính của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 Ukraine. Krivozub cho biết: Tất cả các con đường vào Bakhmut đã bị hỏa lực pháo binh Nga bao phủ; nhưng họ vẫn vận chuyển vũ khí, đạn dược và quân số bổ sung cho quân phòng thủ Bakhmut thông qua các lối đi dưới lòng đất”. Andrei Krivozubu cho biết thêm, anh ta không biết ai đã xây dựng đường hầm này cũng như bản vẽ toàn bộ mạng lưới đường hầm. Nhưng anh ta biết rằng, con đường hầm này dẫn đến tận Chasov Yar, tuyến phòng thủ mới của quân đội Ukraine và là trung tâm giao thông cách đó 10 km. Do đó, Tướng Silsky, chỉ huy quân đội Ukraine luôn có niềm tin chiến đấu đến cùng ở Bakhmut, bởi vì quân đội Ukraine cũng có thể bổ sung vũ khí, đạn dược và quân số. Ngay cả vào thời điểm cuối cùng, vẫn có một con đường rút lui bí mật. Theo thông tin để lại, nhằm thực hiện chiến lược phòng thủ nếu Thế chiến III nổ ra, đề phòng quân đội Mỹ và đồng minh đổ bộ lên Biển Đen để chiếm Donbass và đe dọa thành phố Kharkov. Khi Liên Xô xây dựng các khu dân cư và khu nhà máy ở Donbass, họ đều nhắc đến kinh nghiệm chiến đấu trên đường phố Stalingrad từ thời chiến tranh thế giới thứ II. Ví dụ, hầu hết tất cả các tòa nhà dân cư và xưởng sản xuất tại Donbass đều có hầm tránh bom dưới lòng đất. Lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine có thể trốn trong các hầm ngầm này để nghỉ ngơi, và chỉ triển khai một số lượng nhỏ trinh sát, lính bắn tỉa và UAV quan sát trên các tòa nhà cao tầng bên ngoài. Từ các hầm ngầm dưới các tòa nhà này, Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng di chuyển hỏa lực và lực lượng qua lối đi và cửa sau của các tòa nhà dân cư dày đặc, sử dụng nhiều đường hầm và lối đi ngầm khác nhau, tiếp cận các khu vực bị đang bị quân Nga cô lập. Theo các blogger quân sự Nga, khi Liên Xô xây dựng quần thể thành phố Donbass, các công sự chiến đấu bí mật đã được xây dựng ở mọi ngóc ngách. Chúng đều là những điểm hỏa lực kiên cố, được ngụy trang bí mật và được thiết kế đặc biệt để chiến đấu trong thành phố. Chỉ cần hai công sự bí mật, có thể kiểm soát một con phố. Do đó, quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner giờ đây phải chiến đấu khó khăn hơn, chấp nhận một tổn thất lớn hơn về nhân mạng và khí tài quân sự, để đạt được mục đích cuối cùng. Không loại trừ khả năng, nhiều thành phố khác quanh Bakhmut cũng có hệ thống ngầm tương tự, và điều này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho quân đội Nga trong tương lai.