Sau khi tiến hành “dọn sạch” các lối tiếp cận vào thành phố Bakhmut, các đơn vị của Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố. Hiện tại, các trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở đây, có thể đây là bước đột phá trong việc vượt qua tuyến phòng ngự bảo vệ thành phố của quân Nga, sau đó là tiến vào khu vực trung tâm của thành phố. Được biết, các đơn vị của Quân đội Nga đã tìm cách tiến vào vùng ngoại ô phía đông bắc của thành phố Bakhmut, sau khi tấn công dữ dội bằng những đòn hỏa lực mạnh, buộc quân đội Ukraine tại đây, phải rời khỏi vị trí phòng ngự, vốn đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hiện tại, những trận chiến khốc liệt đang diễn ra trong khu vực của nhà máy chế biến thịt Bakhmut. Sự “tồi tệ của tình hình” hiện tại đã được xác nhận, bởi chính các nguồn tin từ Ukraine và họ cho biết thêm, quân Nga thực sự “đã có mặt ở đây” và các trận chiến theo hướng này đang diễn ra rất ác liệt. Diễn biến tình hình chiến sự tại thành phố Bakhmut trong những ngày qua cho thấy, hiện quân đội Nga đang có lợi thế và tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine ở đây là vô cùng bất lợi. Đồng thời, các hướng bắc và đông bắc của thành phố dễ bị tổn thương hơn về mặt phòng thủ, vì quân đội Ukraine không xây dựng bất kỳ công sự phòng ngự kiên cố nào ở đây; và do đó, các cuộc tấn công chính của quân Nga, được dự kiến từ các hướng này. Sau cuộc tấn công vào thị trấn chiến lược Soledar ở đông bắc thành phố Bakhmut thành công, quân đội Nga bắt đầu bao vây Bakhmut. Thông tin về chủ đề này được xác nhận bởi chính quân đội Ukraine, những người hiện đang ở trong thành phố. Theo miêu tả của Quân đội Ukraine, tình hình ở Bakhmut phải gọi là “cực kỳ khó khăn”. Điều này là do thực tế là tất cả các lối thoát khỏi Bakhmut gần như bị chặn, và khả năng gửi quân tiếp viện và vũ khí bổ sung là rất khó khăn; thậm chí ở một số khu vực là hoàn toàn không thể. Theo quân đội Ukraine hiện đang phòng ngự trong thành phố Bakhmut, tình hình khó khăn nhất là ở phía bắc thành phố, nơi trên thực tế họ không có công sự vững chắc kiên cố nào ở khu vực này. Điều này, với sự hiện diện của một số lượng lớn lực lượng Nga theo hướng này, không mang lại khả năng giữ phần phía bắc của thành phố Bakhmut. Đồng thời, quân đội Ukraine thông báo rằng, các trận chiến ác liệt nhất đang diễn ra ở phía đông và nam Bakhmut; tuy nhiên, lực lượng Ukraine ở đây còn rất lớn, nên tình hình vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, theo các quân nhân Ukraine, việc bao vây hoàn toàn thành phố Bakhmut của quân Nga, có thể bắt đầu sớm nhất là vào tuần tới; điều này sẽ làm yếu đi đáng kể vị thế của Quân đội Ukraine trên chiến trường, và sắp tới có thể dẫn đến những trận chiến ác liệt nhất ở các khu vực đô thị. Sau khi quân Nga đột phá đến vùng ngoại ô phía đông bắc của Bakhmut (và giao tranh sắp diễn ra ngay trong thành phố), lính đánh thuê nước ngoài và các đơn vị của công ty lính đánh thuê tư nhân Mozart của Mỹ (PMC Mozart), đã bắt đầu rút lực lượng khỏi thành phố. Kịch bản tiếp theo của trận chiến ở Bakhmut, là việc thành phố bị bao vây hoàn toàn và các trận chiến toàn diện trên đường phố sẽ bắt đầu tăng lên. Hiện tại, các thông tin chiến trường tại Bakhmut cho biết, tất cả các đơn vị lính đánh thuê Mozart đã được sơ tán khỏi các khu vực phía đông và phía bắc của Bakhmut. Hiện vẫn còn một số lính đánh thuê nước ngoài vẫn còn ở Bakhmut; nhưng do sự tấn công mạnh mẽ của quân Nga, tình hình ở đây đã thay đổi đáng kể; ngoài ra, hầu hết các công sự của Quân đội Ukraine và lính đánh thuê ở Bakhmut, đã bị phá hủy bởi xe tăng và pháo cỡ lớn của quân Nga. Cuộc tấn công tích cực của quân đội Nga và lực lượng bán quân sự Wagner tại Bakhmut cho thấy, Quân đội Ukraine đã mất thế chủ động trong thành phố. Đồng thời, việc triển khai các lực lượng Nga theo nhiều hướng cùng một lúc có thể phá vỡ mặt trận chung của quân Ukraine, mở ra khả năng đột phá vào trong thành phố. Video xe thiết giáp chở quân M113 của Ukraine mà Mỹ viện trợ ở chiến trường Bakhmut.

