Thông tin từ tờ Vzglyad của Nga cho biết, trong những ngày vừa qua, các khu vực Rabotino, Novoprokopovka và Verbovoye ở phía nam thị trấn Orikhiv, tỉnh Zaporizhia vẫn là những điểm xung đột nóng nhất trên hướng này. Đặc biệt là khu vực phía trước làng Verbovoe. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Nga đang chiến đấu trên hướng Zaporozhye; trong một tuần, đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 65 và Lữ đoàn bộ binh Jaeger 71 của Ukraine ở khu vực các làng Verbovoe và Rabotino. Bộ Quốc phòng Nga cũng cung cấp các video cho thấy tổn thất lớn của Quân đội Ukraine tại khu vực Verbovoe. Trên video, đã có hơn 40 xe tăng, xe bọc thép bị phá hủy; có thể tổn thất như vậy tương đương gần như toàn bộ tiểu đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine. Việc Quân đội Ukraine bị phá hủy một lượng lớn trang thiết bị như vậy ở trong một khu vực hẹp, cho thấy Quân đội Nga đã chuẩn bị đầy đủ hỏa lực để “đón tiếp” các mũi tấn công của Ukraine. Tuy nhiên phía Ukraine chấp nhận tổn thất, để có thể “từng bước tiến lên”. Trong video, không chỉ có số xe bọc thép của Quân đội Ukraine bị phá hủy, mà còn có cả những xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng như Challenger 2. Những chiếc xe tăng này của Anh, từ lâu đã được coi là một trong những loại tốt nhất trên thế giới; nhưng trên chiến trường Ukraine, chúng dường như không thể chống lại một cuộc chiến tổng lực. Nhiều chuyên gia và nhà quan sát đã phân tích về việc nhiều vũ khí của phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bị hỏa lực Nga dễ dàng phá hủy. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất cũng dễ bị thất bại, nếu sử dụng không đúng cách hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhiều người cũng đang “thắc mắc” về hiệu quả thực sự của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine. Không chỉ tổn thất lớn về vũ khí trang bị, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine, đơn vị chủ lực trên hướng Zaporizhia, còn từ chối tiếp tục tấn công vào khu vực Rabotino do tổn thất cao. Chính vì vậy, Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine, đã phải rút Lữ đoàn 47 từ Rabotino về hậu phương. Phóng viên Oleksandr Ratushniak của hãng tin Anh Reuters đưa tin, Bộ chỉ huy Ukraine buộc phải điều Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 từ khu vực Rabotino ở vùng Zaporozhye về hậu phương, do các binh sĩ từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong bối cảnh tổn thất quá lớn trong thời gian qua. Theo ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào quần chúng "Chúng tôi cùng với Nga”, nói với tờ “Tầm nhìn (VZGLYAD)” của Nga, việc Lữ đoàn 47 của Quân đội Ukraine rút khỏi khu vực làng Rabotino cho thấy tinh thần của họ đang suy sụp, họ muốn rút khỏi chiến trường quá ác liệt này. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 là một trong chín lữ đoàn mới được thành lập, được các cố vấn NATO huấn luyện. Lữ đoàn 47 cũng là đơn vị được trang bị xe tăng hiện đại Leopard 2 của Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Mặc dù mới thành lập, nhưng Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 được đánh giá là một trong những “nắm đấm chủ lực” của Quân đội Ukraine. Trong chiến dịch phản công mùa hè của Quân đội Ukraine đang diễn ra, lữ đoàn được giao nhiệm vụ đảm nhiệm tiến công trên hướng chủ yếu của mặt trận Orikhiv, tỉnh Zaporizhia. Với trang bị hiện đại, lực lượng của Lữ đoàn 47 được cho là sẽ “dễ dàng” đột phá qua trận địa phòng ngự của Quân đội Nga tại Zaporizhia; cụ thể là “thông chốt” qua làng Rabotino, thọc sâu xuống Tokmok, cắt hành lang trên bộ từ lãnh thổ Nga đến bán đảo Crimea. Tuy nhiên ngay trong đêm mở màn chiến dịch, những chiếc xe tăng Leopard 2A4 và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Lữ đoàn 47 đã bị mắc kẹt tại bãi mìn của Nga, và trở thành bia bắn tập cho pháo binh và đặc biệt là trực thăng vũ trang của Nga. Sự kiện này đã “gây choáng” cho phương Tây. Sau ba tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, thiệt hại về quân số của Lữ đoàn 47 đã ở mức “4 con số”. Trung tá Oleksandr Sak, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 47, người được coi là chỉ huy lữ đoàn trẻ nhất Quân đội Ukraine đã bị cách chức. Thay thế ông là Đại tá Oleksandr Pavlii (ảnh Trung tá Oleksandr Sak (trái) và Đại tá Oleksandr Pavlii). Việc quyết định rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 khỏi khu vực làng Rabotino về hậu phương đã xác nhận thực tế rằng các trận đánh ở khu vực này cực kỳ ác liệt. Sau Bakhmut, Nga lại biến Rabotino – Verbovoe thành chiến địa tiêu hao quân số của Ukraine, bằng hỏa lực pháo binh và không quân. Theo ông Vladimir Rogov, việc Bộ tư lệnh tiền phương Ukraine, rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 ra khỏi chiến tuyến, là do cách đây 2 tuần, các đơn vị của Lữ đoàn 47 gửi đơn đề nghị rút họ khỏi chiến đấu, vì các mũi, hướng tiến công thiệt hại quá nặng. Ông Rogov cho biết, khi phỏng vấn tù binh Ukraine là quân số của Lữ đoàn 47 được biết, lính của Lữ đoàn 47 trước khi phản công được thông báo rằng, người Nga sẽ bỏ chạy khi bị tấn công. Nhưng sự thật đảo lộn, khi họ không chỉ gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân Nga, mà phải chịu các cuộc phản công liên tục. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine được thành lập vào tháng 4/2022. Cái tên "Magura" của lữ đoàn là tên của một số ngọn núi cùng tên ở vùng Carpathians. Sau khi được thành lập, toàn bộ quân số của Lữ đoàn 47 đã được huấn luyện ở châu Âu, bao gồm cả tại căn cứ của Mỹ ở Grafenwoehr tại Đức. Quân đội Ukraine bị thiệt hại nặng gần khu vực làng Verbovoe vùng Zaporizhia. Nguồn Topwar

