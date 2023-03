Ukraine bắt đầu phản công tại Bakhmut; lính Wagner kêu gọi hỗ trợ

Trọng điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện vẫn là chiến trường Bakhmut, hai bên đã cầm chân nhau ở khu vực này hơn 9 tháng. Vào tháng 8/2022, quân Nga đã mở chiến dịch tấn công vào Bakhmut, khiến hàng chục nghìn quân tinh nhuệ của Quân đội Ukraine bị giam chân tại đây. Theo thông tin mới nhất, giao tranh tại Bakhmut vẫn đang diễn ra khốc liệt; hai bên giành nhau từng con đường, ngôi nhà trong thành phố. Quân đội Ukraine ở ngoại thành, đang tiến hành các cuộc pháo kích gần như không ngừng vào thành phố bằng pháo, súng cối. Nhiệm vụ trước mắt của Quân đội Ukraine là cố gắng “câu giờ” để tập hợp lại và tiến hành một cuộc phản công từ bên sườn; mục tiêu quan trọng là mở rộng kiểm soát đối với phần phía tây nam của thành phố. Hiện có thông tin, Quân đội Ukraine bắt đầu phát động phản công, Theo tình báo Quân đội Nga, tham gia phản công tại Bakhmut gồm có lực lượng của Lữ đoàn xung kích đường không 80, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 67, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 54 và Lữ đoàn sơn cước 10 của Quân đội Ukraine. Nhiệm vụ của các đơn vị trên là lần lượt tấn công tuyến phòng ngự của liên quân Nga và lính đánh thuê Wagner; các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở hướng tây và hướng bắc, nhưng thế giới bên ngoài không lạc quan về cuộc phản công này; lý do đó là: Thứ nhất: Mặc dù Quân đội Ukraine hiện đang thể hiện “khí thế chiến đấu” rất mạnh mẽ, nhưng việc thiếu vũ khí hạng nặng là một điểm yếu. Sau nhiều lần được phương Tây viện trợ, vũ khí trang bị chủ lực của Quân đội Ukraine hiện nay cũng chưa thực sự được cải thiện là bao. Trang bị chủ yếu của Quân đội Ukraine tại Bakhmut hiện nay là xe bọc thép chở quân M113, M117 do Mỹ sản xuất, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Liên Xô sản xuất; pháo tự hành PZH2000 của Đức, pháo tự hành bánh hơi Caesar của Pháp; pháo tự hành M109 và xe kéo M777 của Mỹ cùng một số phương tiện vận tải. Nếu chỉ dựa vào những trang bị trên mà đòi “xé nát” tuyến phòng thủ của Quân đội Nga thì rõ ràng là có chút thiếu thực tế. Vấn đề thiếu hụt vũ khí vốn gây nhức nhối trong Quân đội Ukraine từ đầu cuộc chiến, khiến họ không thể chủ động trong tổ chức các cuộc phản công. Thứ hai: So với khả năng trang bị hỏa lực của Quân đội Ukraine, "cấu hình" của Quân đội Nga vượt trội rất nhiều. Ví dụ, một lữ đoàn pháo phản lực phóng loạt (MLRS) hạng nặng Tornado S của Nga tham chiến tại Bakhmut, có thể phóng 12 quả đạn cùng lúc, diện tích hủy diệt hơn 12 sân bóng đá. Trong khi đó, trang bị hỏa lực của lính đánh thuê Wagner của Nga cũng không hề “đơn giản”; gồm 130 xe tăng, 320 thiết giáp xe chiến đấu, 160 khẩu pháo, 80 tổ hợp phóng hỏa tiễn. Trong quá trình chiến đấu, liên tục được hỏa lực pháo binh, không quân của Quân đội Nga chi viện. Với hỏa lực hùng hậu như vậy của quân Nga, đó chính là "át chủ bài" của cuộc chiến tổng lực. Khi đối mặt với khả năng tấn công hỏa lực bao trùm mạnh như vậy, nếu Quân đội Ukraine không có phương tiện ngăn chặn tương ứng. Thứ ba: Cuộc phản công của Ukraine sẽ mang đến "rắc rối" cho Quân đội Nga, nhưng đó chỉ là "rắc rối" mà thôi. Trước hết, lực lượng chủ lực của liên quân Nga đã và đang hoạt động ở khu vực Bakhmut rất mạnh; nhưng hiện tại lực lượng này vẫn “ngồi im câu cá”. Nên ngay cả khi Ukraine phản công, Quân đội Nga cũng có thể nhanh chóng điều động lực lượng để chống phản công. Thứ hai là sự vượt trội về hỏa lực, điều đó cho phép Quân đội Nga có thêm "không gian lựa chọn"; đồng thời có thời gian chuẩn bị chiến đấu hoặc rút lui. Nói một cách đơn giản, với hỏa lực hùng hậu, tiên tiến, không hạn chế, Quân đội Nga có thể hoàn toàn nắm thế chủ động trong trận chiến. Rõ ràng về lĩnh vực trang bị, Ukraine không bằng Nga; dù có viện trợ của phương Tây, cũng không thay đổi được Cuối cùng, tại sao Ukraine không đợi tất cả viện trợ của phương Tây đến, rồi mới tổ chức phát động phản công tại Bakhmut? Trước hết, nếu không tiến hành phản công trong thời gian tới, lực lượng tinh nhuệ Ukraine bị bao vây có thể bị "tiêu diệt"; đây là tổn thất không thể chịu đựng được đối với Ukraine. Thứ hai là viện trợ của phương Tây liên tục bị trì hoãn, nên Quân đội Ukraine không thể chờ đợi. Một phần viện trợ từ các nước châu Âu đã đến Ukraine từng phần, vì vậy Kiev phải tung lực lượng nhằm giải cứu những đơn vị bị mắc kẹt. Vì vậy, cuộc phản công này có thể là một cuộc tấn công giải cứu. Theo ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner của Nga, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị phản công, nhằm đánh vào sườn các đơn vị Wagner và tái chiếm Bakhmut. Trong bối cảnh đó, ông đã trực tiếp kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, khẩn cấp thực hiện các biện pháp để ngăn chặn một cuộc tấn công như vậy. Ông Prigozhin cho biết, hiện tại các đơn vị lính đánh thuê Wagne của ông đã tràn ngập khoảng 70% diện tích của Bakhmut. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vẫn đang chống trả quyết liệt và đang chuẩn bị một cuộc phản công, có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Theo ông Prigozhin, chiến dịch tràn ngập Bakhmut của các lực lượng Nga, phụ thuộc vào mức độ ngăn chặn thành công cuộc phản công của Quân đội Ukraine đang diễn ra và điều này đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp; đặc biệt là sự phối hợp của Quân đội Nga bảo vệ hai bên sườn của lính đánh thuê Wagner. Cho đến nay, không có tuyên bố chính thức nào từ người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga và thông tin báo chí của Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này. Ông Prigozhin đã viết một bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Quốc Nga cho biết tình hình ở Bakhmut và kế hoạch mở cuộc phản công của Ukraine.

