Ukraine tăng viện 40.000 quân tới Bakhmut, Nga đổi chiến thuật?

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn một năm; hiện tại các cuộc giao tranh lớn giữa hai bên chủ yếu xoay quanh Bakhmut. Sau nhiều tháng chiến đấu của nhóm lính đánh thuê Wagner, Quân đội Nga cuối cùng đã tiến vào khu vực nội đô Bakhmut và hình thành thế bao vây ba mặt đối với thành phố. Điều đáng chú ý là do chỉ bị bao vây ba mặt, nhưng Quân đội Ukraine vẫn còn cơ hội rút lui; Chủ tịch của công ty lính đánh thuê Wagner cũng đã kêu gọi lãnh đạo Kiev, hạ lệnh cho lực lượng phòng thủ ở Bakhmut rút khỏi thành phố. Nhưng thật bất ngờ, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo Quân đội Ukraine kiên quyết không đồng ý với việc rút quân; thậm chí còn gửi thêm viện binh đến Bakhmut, nhằm thực hiện chiến thuật “chống bao vây và phản công”. Theo truyền thông Nga, Quân đội Ukraine hiện có tới 40.000 quân đang co cụm ở phía tây Bakhmut; chủ yếu là trên tuyến phòng thủ mới tại thị trấn Chasiv Yar, cách Bakhmut 12 km về hướng tây. Quân đội Ukraine vẫn còn khoảng trống của vòng vây (rộng 2,44 km), để đưa quân vào trong thành phố. Một chỉ huy lực lượng lính đánh thuê Wagner, đang chiến đấu trong thành phố Bakhmut cho biết, Quân đội Ukraine chiến đấu quyết liệt, hai bên giành giật từng căn nhà, con phố; nhưng họ đã kiểm soát được 70% diện tích của thành phố và đẩy quân Ukraine dần về hướng tây. Những trận giao tranh đẫm máu khiến cả hai bên thiệt hại nặng nề. Hiện tại, Công ty quân sự tư nhân Wagner (Wagner PMC), đã phải chiêu mộ tân binh trên quy mô lớn từ 42 thành phố ở Nga và trên toàn thế giới. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cả hai bên sẽ chiến đấu tại Bakhmut đến giây phút cuối cùng. Vào ngày 17/3/2023, ông Yan Gagin, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cho biết trên kênh truyền hình Russia 24: Các đơn vị của liên quân Nga kiểm soát hầu hết Bakhmut (70% thành phố). Các cuộc giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra và điều này được cả phía Ukraine công nhận. Người đứng đầu của DPR, ông Denis Pushilin cũng cho biết về những nỗ lực của các đơn vị Ukraine, nhằm thoát khỏi Bakhmut trong ngày, khi các lực lượng của Ukraine đang cố gắng xoay vòng và đưa những người bị thương ra khỏi thành phố. Trước đó chỉ huy Quân đội Ukraine, nghiêm cấm các lực lượng của họ đang phòng thủ ở Bakhmut rời khỏi thành phố. Lệnh như vậy đã được đích thân Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra, do ông lo ngại rằng, việc triệt thoái khỏi thành phố, sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng vào hình ảnh của ông cả ở trong nước và phương Tây. Tuy nhiên sự chỉ trích ngày càng gia tăng ngay trong hàng ngũ Quân đội Ukraine và giữa các đồng minh phương Tây, về việc có nên tiếp tục cuộc chiến kéo dài gần 9 tháng ở Bakhmut nữa hay không? Sự băn khoăn lúc đầu còn kín đáo phía sau hậu trường, nhưng giờ đây đang lan rộng ra ngoài. Trên mạng xã hội, một số binh sĩ Ukraine đã bày tỏ sự cay đắng trước tình cảnh của họ, mặc dù tuyên bố rằng sẽ thực hiện nhiệm vụ và bám trụ theo lệnh. “Bakhmut là thành phố của thủy tinh, gạch và mảnh vỡ kêu răng rắc dưới chân như số phận của những người đã chiến đấu ở đây", một người lính Ukraine viết trên Twitter. Xét theo tình hình hiện tại, Bakhmut sẽ thắng hay thua vẫn rất khó phán đoán, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Ukraine sẽ phải gánh chịu hậu quả. Một người lính Ukraine viết trên Facebook: “Đạn đang thiếu trầm trọng”. Anh này cho biết, phía Nga đã tổ chức rất tốt và phải mất từ 5 đến 7 phát đạn mới bắn trúng vị trí của đối phương. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Quân đội Nga lại đưa lực lượng lính đánh thuê Wagner tham chiến ở chiến trường ác liệt nhất? Nói thẳng ra, Wagner chỉ là một nhóm lính đánh thuê; dù có được phương Tây phong cho danh hiệu "Đội cận vệ của Putin". Tuy nhiên, Ukraine đang chiến đấu bằng lực lượng thực sự và hiệu quả của riêng mình; vì vậy chiến thuật "chống bao vây và phản công" này, sẽ không những không thể phục hồi, mà còn gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn trên chiến trường đối với Ukraine. Khách quan đánh giá và phân tích, Nga khi đó có thể chuyển sang chiến thuật “bao vây đánh quân tiếp viện”; họ không cần quá vội vàng đánh chiếm Bakhmut, mà tiếp tục lợi dụng chiến trường này để “bẫy” quân Ukraine; tiếp tục biến nơi đây thành “cối xay thịt”. Nếu quân Nga có thể tiêu hao phần lớn sinh lực của Quân đội Ukraine chỉ với một thành phố này, thì tại sao họ phải tốn sức mở rộng mặt trận ra hàng nghìn km? Đây cũng là điều phù hợp với yêu cầu chiến lược “phi quân sự hóa” Ukraine của Moskva. Câu hỏi chiến lược quan trọng là liệu Tổng thống Zelensky có ngoan cố hay không và liệu cuộc chiến tại Bakhmut có trở thành một cuộc thử thách ý chí hơn là một cuộc giao chiến cần thiết về mặt chiến thuật, để khiến lực lượng Nga tiêu hao sinh lực trước cuộc phản công lớn của Ukraine hay không?

