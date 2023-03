Quân Wagner tiến về trung tâm Bakhmut, siết chặt thế gọng kìm

Xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt tại chiến trường Donbass, Quân đội Ukraine ngày 18/3 cho biết Quân đội Nga đã tiến hành 34 cuộc không kích trong ngày qua, đồng thời điều động 11 UAV tự sát tấn công các mục tiêu ở Ukraine; trong đó 10 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ. Trên chiến trường chính Bakhmut, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Quân đội Nga cho biết, quân Ukraine đã thất bại trong việc chiếm lại một chốt hỏa lực; nhưng cả hai bên đều chịu thương vong nặng nề vì điều này. Tốc độ tiến công của lính đánh thuê Wagner đạt trung bình 3 km hoặc hơn. Cụm lính đánh thuê Wagner của Nga đã vượt sông Bakhmutka thành công với sự hỗ trợ hỏa lực của cụm xe tăng T-80, họ đã giành được đầu cầu vững chắc ở chợ trung tâm và các nơi khác; đồng thời kiểm soát các trục đường chính ở một số khu vực của phòng tuyến phía Bắc. Tướng Sersky, Tư lệnh Lục quân Ukraine, kiêm chỉ huy mặt trận phía Đông của Ukraine chỉ ra rằng, trên toàn bộ mặt trận phía đông, Quân đội Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công, cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine và tiến vào sâu trong các vị trí của Quân đội Ukraine. Giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở các khu vực Kremenina, Torskoye, Belogorovka và Jesperjet và Bakhmut vẫn là tâm điểm của các cuộc xung đột. Quân đội Ukraine sẽ có thể chiến đấu trở lại từ thứ Tư đến thứ Năm tới. Ngày 18/3, ông Prigorzhin, Chủ tịch Tập đoàn lính đánh thuê Nga Wagner cho biết, đến giữa tháng 5 năm nay, số lượng tân binh mà họ tuyển mộ theo kế hoạch sẽ tăng thêm 30.000 người. Công ty hiện đang huấn luyện một đơn vị sử dụng pháo binh hạng nặng, để khai thác các hệ thống pháo của phương Tây và Mỹ, bao gồm cả lựu pháo M-777; và cũng có thể kết hợp sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, thu hoặc mua được của Quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine cũng thông tin rằng, các trận địa tiền tiêu của họ đang ngày càng trở thành mục tiêu tấn công của vũ khí phương Tây. Có thể đây là những vũ khí chiến lợi phẩm mà Quân đội Nga thu được. Ngoài việc quân Nga sử dụng nhiều loại vũ khí nhỏ và súng phóng lựu của phương Tây viện trợ cho Ukraine, theo lính Ukraine ở chiến trường Avdiivka, cách chốt của họ không xa, vừa diễn ra một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng Javelin từ quân Nga; tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà nó không phát nổ. Điều này đồng thời chỉ ra rằng, thứ nhất vũ khí phương Tây không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và thứ hai là Quân đội Ukraine để vũ khí của họ trên chiến trường, dễ dàng rơi vào tay quân Nga; mà không quan tâm đến sự bảo vệ những bí mật của vũ khí phương Tây viện trợ. Trong ảnh, người xem có thể thấy một tên lửa chống tăng Javelin chưa nổ; một trong những nguyên nhân khiến tên lửa không phát nổ, có thể là do lỗi của hệ thống ngòi nổ điện hoặc cơ cấu tự hủy không hoạt động. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có chuyên gia nào, cho ý kiến về vấn đề này. Trong khi đó, ông Pushilin, người đứng đầu cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, lính đánh thuê Nga đã tiếp tục đánh chiếm thành công một cứ điểm của Nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut (AZOM); đánh bật quân Ukraine ở phía bắc và phía nam trong cuộc tấn công. Các quan chức NATO ước tính rằng, Quân đội Nga hiện đang chịu khoảng từ 1.200 đến 1.500 thương vong mỗi ngày; phần lớn thương vong xảy ra ở Bakhmut và tỷ lệ tử vong là khoảng từ 10-30%. Tại tuyến phòng thủ mới ở thị trấn Chasov Yar, nằm ở phía tây, cách thành phố Bakhmut 11 km, Quân đội Ukraine ẩn nấp trong rừng và nã pháo M777 vào phía quân Nga tại Bakhmut. Đội trưởng đội biệt kích Quân đội Ukraine cho biết, họ muốn ngăn chặn Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner tràn ngập ngôi làng ở phía tây bắc Bakhmut; nếu không Nga sẽ tiếp tục khép lại thế gọng kìm bao vây Bakhmut. Trong bối cảnh Quân đội Ukraine đang bị khép vòng vây tại Bakhmut và các khu vực lân cận, Quân đội Ukraine đã tiến hành sơ tán khẩn cấp dân thường và khỏi Chasov Yar. Lý do là nếu quân Nga tràn ngập Bakhmut, cũng sẽ nắm quyền kiểm soát Chasov Yar. Chính quyền của thị trấn Chasov Yar đã xác nhận thực tế về việc sơ tán người dân thị trấn; cụ thể là cha mẹ có con bị buộc phải rời khỏi thị trấn. Tuy nhiên những thường dân khác, trong trường hợp không muốn sơ tán được phép ở lại, nhưng trên thực tế không có ai dám ở lại. Theo thông tin tình báo của Nga, hiện các lực lượng dự bị của Quân đội Ukraine được bố trí tại khu vực Chasov Yar lên tới 50.000 quân và đây là tuyến phòng thủ mới của Bakhmut; nếu mặt trận Bakhmut bị vỡ, quân Ukraine tiếp tục cầm chân quân Nga tại đây và chờ cơ hội phản công.

