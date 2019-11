Type 88: Bản "nhái" AK-74 hoàn hảo của Triều Tiên có gì hay ho?

Quân đội Triều Tiên đã không ít lần đưa khẩu Type 88 xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hình ảnh của khẩu súng trường tấn công này với băng đạn tròn cực độc. Nguồn ảnh: Milru. Khẩu súng trường tấn công Type 88 được coi là phiên bản "nhái", thiết kế dựa trên khẩu súng trường tấn công AK-74 do Liên Xô sản xuất và trang bị trong quá khứ. Nguồn ảnh: Milru. Súng sử dụng cỡ đạn 5,54mm cho phép kích thước của khẩu súng trường tấn công Type 88 được thu gọn lại. Khẩu súng này cũng có chiều dài tổng thể khá ngắn, báng có khả năng gập gọn để phù hợp hơn với thể trạng của người Triều Tiên. Nguồn ảnh: Milru. Với hộp đạn tròn dài dọc nòng súng, Type 88 có cơ số đạn dự trữ lên tới 100 hoặc 150 viên - nghĩa là nhiều gấp năm lần sức chứa của hộp tiếp đạn cong theo kiểu truyền thống. Nguồn ảnh: Yonhap. Hộp đạn tròn này cũng có trọng lượng nặng hơn nhiều so với phiên bản gốc, có thể nặng tới hơn 1kg, khiến cho trọng lượng của cả súng và đạn lên tới hơn 5 kg - quá nặng để hành quân đường dài khi so với thể trạng "gầy gò" của người Triều Tiên. Nguồn ảnh: Milru. Có lẽ, đây chính là lý do khiến cho khẩu Type 88 chỉ được Triều Tiên trang bị với số lượng hạn chế, dành riêng cho các lực lượng đặc nhiệm, lính dù - vốn dĩ có yêu cầu tuyển chọn và thể hình tốt hơn nhiều so với các đơn vị lục quân, bộ binh thông thường khác. Nguồn ảnh: Milru. Ngoài việc phải mang theo khẩu súng nặng nề này, các hộp tiếp đạn dự phòng của Type 88 cũng rất cồng kềnh, vướng víu nên không thể đeo trước ngực được. Nguồn ảnh: Military. Khẩu súng trường tấn công Type 88 được Triều Tiên trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của nước này. Nguồn ảnh: KCNA. Hộp tiếp đạn trên khẩu Type 88 của Triều Tiên không thể treo trước ngực do quá cồng kềnh, người lính buộc phải để nó ở phía sau lưng như ba-lô. Nguồn ảnh: Forces. Phiên bản súng trường tấn công AK-74 được Liên Xô/Nga sử dụng trong biên chế có kích thước khá cồng kềnh, súng dài hơn, nặng hơn so với phiên bản cải tiến của Triều Tiên nhưng có hộp tiếp đạn chỉ 30 viên. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Triều Tiên phá huỷ các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của mình trong nỗ lực đàm phán với Mỹ.

Quân đội Triều Tiên đã không ít lần đưa khẩu Type 88 xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hình ảnh của khẩu súng trường tấn công này với băng đạn tròn cực độc. Nguồn ảnh: Milru. Khẩu súng trường tấn công Type 88 được coi là phiên bản "nhái", thiết kế dựa trên khẩu súng trường tấn công AK-74 do Liên Xô sản xuất và trang bị trong quá khứ. Nguồn ảnh: Milru. Súng sử dụng cỡ đạn 5,54mm cho phép kích thước của khẩu súng trường tấn công Type 88 được thu gọn lại. Khẩu súng này cũng có chiều dài tổng thể khá ngắn, báng có khả năng gập gọn để phù hợp hơn với thể trạng của người Triều Tiên. Nguồn ảnh: Milru. Với hộp đạn tròn dài dọc nòng súng, Type 88 có cơ số đạn dự trữ lên tới 100 hoặc 150 viên - nghĩa là nhiều gấp năm lần sức chứa của hộp tiếp đạn cong theo kiểu truyền thống. Nguồn ảnh: Yonhap. Hộp đạn tròn này cũng có trọng lượng nặng hơn nhiều so với phiên bản gốc, có thể nặng tới hơn 1kg, khiến cho trọng lượng của cả súng và đạn lên tới hơn 5 kg - quá nặng để hành quân đường dài khi so với thể trạng "gầy gò" của người Triều Tiên. Nguồn ảnh: Milru. Có lẽ, đây chính là lý do khiến cho khẩu Type 88 chỉ được Triều Tiên trang bị với số lượng hạn chế, dành riêng cho các lực lượng đặc nhiệm, lính dù - vốn dĩ có yêu cầu tuyển chọn và thể hình tốt hơn nhiều so với các đơn vị lục quân, bộ binh thông thường khác. Nguồn ảnh: Milru. Ngoài việc phải mang theo khẩu súng nặng nề này, các hộp tiếp đạn dự phòng của Type 88 cũng rất cồng kềnh, vướng víu nên không thể đeo trước ngực được. Nguồn ảnh: Military. Khẩu súng trường tấn công Type 88 được Triều Tiên trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của nước này. Nguồn ảnh: KCNA. Hộp tiếp đạn trên khẩu Type 88 của Triều Tiên không thể treo trước ngực do quá cồng kềnh, người lính buộc phải để nó ở phía sau lưng như ba-lô. Nguồn ảnh: Forces. Phiên bản súng trường tấn công AK-74 được Liên Xô/Nga sử dụng trong biên chế có kích thước khá cồng kềnh, súng dài hơn, nặng hơn so với phiên bản cải tiến của Triều Tiên nhưng có hộp tiếp đạn chỉ 30 viên. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Triều Tiên phá huỷ các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của mình trong nỗ lực đàm phán với Mỹ.