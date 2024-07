Trên chiến trường Ukraine, 700.000 quân Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công theo chiến thuật “nghìn vết chém” trên mặt trận dài hàng nghìn km. Trọng tâm chủ yếu tập trung vào chiến trường Kharkov ở phía bắc và Donbass ở trung tâm. Trên hướng Volchansk ở mặt trận Kharkov, giao tranh khốc liệt trên đường phố vẫn đang tiếp diễn. Ngoài ra, các cuộc tấn công do Lữ đoàn 92 của Quân đội Ukraine và Lữ đoàn 13 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine phát động theo hướng Liptsy, về cơ bản đã bị quân của Cụm quân phía Bắc của Nga bẻ gãy hoàn toàn. Quân đội Nga về cơ bản đã quét sạch quân Ukraine phản công vào làng Glyboke từ đầu cầu Liptsy. Để đạt được mục đích này, Quân đội Nga thậm chí còn sử dụng bom FAB-3000 nặng 3 tấn và đạn pháo nhiệt áp TOS-1A. Trên chiến trường trung tâm Donbass, Quân đội Nga đã bao vây thành phố Toretsk từ ba phía và tiến công vững vàng. Cuộc tấn công đa hướng vào Pokrovsk, căn cứ tiếp tế quan trọng của Quân đội Ukraine, cũng tiến triển đến mức lực lượng tấn công Nga bắt đầu mở ra mặt trận mới. Điểm mà các vị trí tương ứng được kết nối với nhau và các chiến tuyến được quân Nga san bằng một cách có tính toán. Cuộc tấn công của Quân đội Nga vào Pokrovsk đã gây ra mối lo ngại lớn cho Quân đội Ukraine, đến mức Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky đã công khai thừa nhận trên mạng xã hội rằng, tình hình ở "Mặt trận phía Đông" nơi Pokrovsk tọa lạc là rất đáng quan ngại. Vì vậy, khi khẩn trương kiểm tra đốc chiến ở khu vực Pokrovsk, Tướng Syrsky không chỉ gặp từng chỉ huy lữ đoàn ở đây, mà còn hướng dẫn cụ thể chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu và ra lệnh nghiêm khắc cho các tân binh phải thành thạo chiến thuật sử dụng UAV. Do Ukraine thiếu hỏa lực pháo binh và vũ khí dẫn đường chính xác, nên UAV mang vũ khí (UAV FPV) là con át chủ bài cuối cùng của Quân đội Ukraine trên chiến trường để chống lại Quân đội Nga. Mặc dù Quân đội Ukraine vẫn đang nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, nhưng việc Quân đội Nga tiến lên đều đặn, cho thấy tinh thần của Quân đội Ukraine đang rất thấp. Trên thực tế, trong hai ngày qua, không chỉ các binh sĩ tiền tuyến của Quân đội Ukraine có tâm trạng sa sút, mà ngay cả tư lệnh tối cao của Quân đội Ukraine, bản thân Tổng thống Zelensky, cũng không có tâm trạng cao. Bởi ngày 21/7, Tổng thống Biden, người kiên quyết ủng hộ cuộc chiến “đến người cuối cùng” của Ukraine, đã tuyên bố sẽ rút khỏi chiến dịch tái tranh cử. Trong khi đó vào ngày 19/7, Tổng thống Zelensky "chủ động” gọi điện chúc mừng ứng viên Trump của Đảng Cộng hòa. Sau đó có thông tin, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã gọi điện trực tiếp và liên lạc với Thư ký cấp cao của Tổng thống Zelensky, ông Yermak, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine. Không cần đoán, chắc chắn Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã giành những lời lẽ “không tốt đẹp gì” cho Phủ Tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, từ việc ông Blinken cáo buộc ông Zelensky thông đồng với ứng viên Trump cho thấy, Tổng thống Zelensky thực sự là người “có tầm nhìn xa” về việc biết ông Biden, không còn có thể nắm quyền được bao nhiêu thời gian. Khi gọi điện cho ứng viên Trump, Tổng thống Zelensky đương nhiên không sợ Tổng thống Biden phát hiện ra mình “đang đi đêm”. Vì vậy, biết ngoại trưởng Mỹ Blinken sắp chất vấn, Tổng thống Zelensky đã không trả lời cuộc gọi của Ngoại trưởng Mỹ, Do vậy nếu ông Blinken muốn trút giận, thì chỉ có thể trút giận vào ông Yermak, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, chứ không phải là Tổng thống Ukraine. Khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến thăm Kiev vào tháng 5, Tổng thống Zelensky đã thể hiện sự tôn trọng Ngoại trưởng Mỹ trong suốt quá trình ông Blinken ở thăm Kiev. Tổng thống Zelensky thậm chí còn muốn cùng ông Blinken đi uống rượu khi Kharkov đang ở trong tình thế khó khăn. Nhưng thời thế đã thay đổi, chỉ hai tháng sau, khi ông Blinken chuẩn bị ra đi, thì Tổng thống Zelensky ngừng trả lời điện thoại và Ngoại trưởng Kuleba phớt lờ ông Blinken, khi ông Kuleba “đang bận thực hiện chuyến thăm khẩn cấp tới Trung Quốc”. Vì vậy, ông không còn cách nào khác là ông Blinken phải gọi cho Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Southfront.press, Ukrinform).

