Tường tận chiếc T-54 hiện đại nhất trong chiến dịch Xuân 1975

Như đã đề cập ở bài trước về lực lượng xe tăng tham gia chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975, đáng lưu tâm trong số các xe tăng T-54 được quân đội ta huy động có sự xuất hiện của phiên bản T-54B với nhiều cải tiến hiện đại hơn hẳn T-54A và Type 59 (Trung Quốc sản xuất). Nguồn ảnh: LIFE Một minh chứng cho sự xuất hiện của T-54B trong đội hình xe tăng tiến vào Sài Gòn ngày 30/4/1975 là chiếc xe 843 mặc lại cổng phụ Dinh Độc Lập. 843 là một trong số các xe tăng T-54B mà Liên Xô viện trợ cho quân đội ta. Trong khi 390 là một xe tăng T-59 của Trung Quốc chuyển giao. Nguồn ảnh: tư liệu Xe tăng T-54B là phiên bản cải tiến được phát triển trên cơ sở người tiền nhiệm T-54A, thiết kế (mang mật danh Object 137G2) được hoàn thành năm 1955, chính thức đưa vào phục vụ năm 1957. Nguồn: Bảo tàng LSQS Kích thước của T-54B nhìn chung không quá khác biệt so với T-54A với trọng lượng khoảng 36 tấn, chiều dài gồm nòng súng là 9m, rộng 3,37m, cao 2,4m, kíp lái tăng 4 người. Xe tăng vẫn sử dụng động cơ diesel V-54 công suất khoảng 500hp cùng hộp số 6 cấp (5 số tiến, 1 số lùi), tốc độ tối đa 48km/h, dự trữ hành trình khoảng 500km. Xe tăng bọc giáp dày từ 20-200mm, cụ thể mặt trước tháp pháo dày nhất tới 205mm, hai bên hông tháp 130mm, nóc tháp pháo 30mm. Nguồn ảnh: Vietnam+ Mặt trước thân xe vát nghiêng 60 độ dày 120mm, hai bên hông 20-79mm tùy vị trí, đuôi xe dày 60mm, sàn xe dày 20mm trong khi nóc thân xe dày 16-33mm. Điểm nâng cấp cải tiến chủ yếu của T-54B so với đời trước là việc nó được trang bị khẩu pháo mới D-10T2S 100mm tích hợp hệ thống ổn định STP-2 Tsyklon cho phép xe tăng vừa di chuyển vừa bắn mục tiêu với độ chính xác tương đối. Giới chuyên gia sau này đánh giá, với STP-2, T-54B có khả năng tấn công mục tiêu trong khi đang di chuyển với tốc độ cao với độ chính xác cao - trung bình tùy vào vị trí khai hỏa. Ngoài STP-2, 4 tháng sau khi bước vào sản xuất, xe tăng T-54B tiếp tục được bổ sung thêm các điểm cải tiến khác gồm đèn hồng ngoại L-2 Luna, kính ngắm pháo thủ tích hợp kênh hồng ngoại TPN-1-22-11 và đèn chiếu sáng hồng ngoại cho trưởng xa OU-3. Trong ảnh là khẩu đại liên 12,7mm DShK trên xe tăng T-54B 843. Điểm đáng tiếc là không có nhiều tư liệu khai thác sâu hơn về hiệu quả chiến đấu của T-54B so với xe tăng M48A3 Patton của VNCH trong chiến dịch Mùa Xuân 1975. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là quân dân ta đã giành thắng lợi hoàn toàn trước chế độ cầm quyền bù nhìn, thống nhất hai miền Nam Bắc sau hàng chục năm chia cắt. Mời độc giả xem video hiếm về xe tăng T-54. Nguồn: Youtube

