Bé hổ tên Ngao "đại sứ du lịch" triệu view của Việt Nam

Những ngày gần đây, một "chiến thần ngoại giao" mới nổi trên MXH lại nắm giữ lượng view khủng, đó là bé hổ tên Ngao sống tại Khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, Quốc lộ 48A, Diễn Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên TikTok từ đầu tháng 3, bé hổ tên Ngao đã cực kỳ viral với kênh TikTok thu hút 1,8 triệu lượt thích. Bỗng trở thành một "chiến thần ngoại giao" kiệm lời nổi tiếng trên mạng, Ngao "đốn tim" dân tình bằng hành động làm nũng đáng yêu, liên tục đòi ba nuôi bế ẵm. Ngao không phải là bé hổ đầu tiên được nuôi dưỡng tại các khu bảo tồn hay điểm du lịch, nhưng chú lại trở thành hiện tượng nhờ "tính cách đáng yêu khó đỡ". Trong khi những con hổ khác thường tỏ ra hung dữ hoặc thờ ơ với con người, Ngao lại có sở thích đặc biệt: Đòi bế như em bé. Những clip ghi lại cảnh chú hổ con dụi đầu vào người chăm sóc, nằm dài chờ được vuốt ve, hay thậm chí... "ăn vạ" khi không được ôm ấp khiến MXH "tan chảy". Chỉ vài clip chia sẻ những lần bé Ngao xuất hiện trước khách du lịch và trong khu sở thú, hầu như lần nào cũng được ba nuôi bế ẵm, bé cũng rất quấn quít người. Mặc dù du khách được chạm vào em nhưng theo khuyến cáo của người chăm sóc, người lạ không được bế Ngao để đảm bảo an toàn. Sau khi những clip về bé Ngao viral trên MXH, lượng khách đến KDLST Hòn Nhạn tăng đột biến. Nhiều người không ngại vượt hàng trăm cây số chỉ để "sờ Ngao một cái" và chụp ảnh cùng "em bé" thân thiện này. Theo ban quản lý khu du lịch, bé Ngao được nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất thân thiện. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho du khách và bản thân chú hổ. Điều đặc biệt khi các du khách đến thăm thì bé Ngao cũng chăm tương tác, tạo điều kiện cho khách chụp ảnh cùng mình.

