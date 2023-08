Tướng Mỹ: Ukraine chọc thủng tuyến phòng ngự đầu tiên của Nga ở Orekhiv

Vào ngày 28/8, hãng tin Mỹ CNN dẫn lời tướng Milley, nguyên Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng Quân đội Mỹ cho biết "Các lực lượng vũ trang Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Quân đội Nga, với các bãi mìn, hàng rào “răng rồng” và hào chống tăng…mà Nga mất nhiều tháng chuẩn bị". Tướng Milley nhận xét “Việc Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ chính đầu tiên của Quân đội Nga, đó là một phần thành công. Mặc dù cuộc tấn công diễn ra chậm hơn tôi nghĩ, nhưng điều đó không phải là hiếm trong các cuộc xung đột này, bởi vì thực chiến khác xa sách vở". Tướng Mỹ đã nghỉ hưu David Petraeus cũng chỉ ra những đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Orekhov và Velika Novoselkia; đồng thời tin rằng, cuộc tấn công ở miền nam Ukraine ít nhất sẽ kéo dài 4 tháng. Tướng David Petraeus phân tích, quân đội Ukraine có khả năng sẽ tăng tốc tiến công, bởi quân đội Nga khó có thể triển khai phòng ngự ở tuyến phòng thủ thứ hai, dày đặc như tuyến đầu tiên. Ngoài ra, quân đội Nga còn thiếu lực lượng dự bị chiến lược lớn. Trước đó trong một phát biểu trên truyền hình ngày 4/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, quân đội Ukraine đang tiến đến phòng tuyến trung gian, sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở một số khu vực phía Nam. Thứ trưởng Hanna Maliar phát biểu trên trên đài truyền hình quốc gia, “Binh sỹ Ukraine phải đối mặt với các công sự bê tông kiên cố do đối phương tạo ra trên các điểm cao then chốt. Điều này làm phức tạp thêm đà tiến công và các hoạt động chiến đấu của chúng ta”. Theo Thứ trưởng Maliar, Quân đội Ukraine đang tập trung cho các hoạt động phản công ở phía Nam; trong khi đối với Nga, hướng tấn công chính là ở phía bắc mặt trận. Phần lớn các nguồn lực của Nga hiện đang tập trung gần Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkiv. Trong chuyển động chiến trường mới nhất, theo nhà báo David Ignatius của tờ Washington Post, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã quyết định chuyển hướng một phần lực lượng từ phía đông xuống phía nam. Theo ông, quân Ukraine đang được rút khỏi Bakhmut và các hướng khác ở phía đông. Nhà báo Ignatius lưu ý rằng, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine ban đầu cố gắng phân bổ quân đều theo ba hướng, thay vì tập trung lực lượng theo hướng Zaporozhye cho cuộc tấn công chính vào Biển Azov. Nhưng trước sự bế tắc của cuộc chiến trên hướng phía Nam, Ukraine cuối cùng đã chuyển một số đơn vị từ Bakhmut và các khu vực khác ở phía đông về phía nam. Tờ New York Times trước đó dẫn lời các cố vấn quân sự NATO của Quân đội Ukraine cho biết, lý do cuộc tấn công của Quân đội Ukraine bị đình trệ ở phía nam, là do có quá nhiều lực lượng của họ được triển khai ở phía đông. Chỉ mới gần đây, các cố vấn NATO mới thuyết phục được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine tập trung vào hướng tấn công chính. Tổng thống Volodymyr Zelensky không tán thành ý tưởng chuyển lực lượng từ phía đông sang phía nam, vì ông tin rằng trong trường hợp này, Kiev có thể mất thêm nhiều lãnh thổ. Trước đó đã có thông tin cho biết, rào cản ngôn ngữ đang là trở ngại chính cho sự tương tác hiệu quả giữa các cố vấn quân sự phương Tây và lính Ukraine do họ huấn luyện. Tờ Financial Times dẫn lời Chuẩn tướng Hà Lan Martin Bonn viết rằng, các phiên dịch được cung cấp để tham gia huấn luyện không đủ trình độ. Việc thiếu kiến thức về tiếng Anh, cũng trở thành trở ngại trong quá trình đào tạo phi công F-16 của Ukraine trong tương lai. Trong khi đó, liên quan tới hướng chiến trường phía Nam, blogger và đồng thời là nhà báo quân sự Yury Podolyaka đã bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Anna Malyar về việc Quân đội Ukraine chiếm làng Rabotino. Podolyaka cho biết, phần phía nam của ngôi làng tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Nhà báo Podolyaka cũng cho biết, Quân đội Ukraine tại hướng Orekhiv đang thực hiện nỗ lực cuối cùng, nhằm đột phá tuyến phòng ngự của quân Nga, trước khi những cơn mưa mùa thu kéo đến; bằng cách tung những lực lượng dự bị chiến lược cuối cùng vào chiến đấu. Trong vài tuần qua, Quân đội Ukraine trên hướng Orekhiv quyết tâm “thông chốt” qua “cửa tử” Rabotino; bằng cách rút bớt lực lượng ở “cối xay thịt” Bakhmut, tập trung vào hướng tiến công chủ yếu trong cuộc phản công là Orekhiv. Và những đơn vị dự trữ cuối cùng được tung vào chiến đấu; Podolyak nhận định. Sự “yên tĩnh ổn định” ở khu vực mỏm đá Vremevsky cũng nói lên sự cạn kiệt nguồn lực của Quân đội Ukraine; họ không còn khả năng tấn công theo hai hướng cùng một lúc, nên toàn bộ lực lượng đều tập trung ở khu vực Rabotino. Dù đưa các đơn vị tinh nhuệ vào “lò vôi” Rabotino, nhưng hai bên vẫn ở trong thế trận giằng co. Việc Quân đội Ukraine thiếu lực lượng dự bị, ảnh hưởng đến phần còn lại của toàn chiến trường. Trên hướng Kupyansk, Quân đội Nga tiếp tục tiến về phía trước. Các cuộc tấn công bằng không quân và pháo binh nhằm san phẳng các ổ đề kháng của Ukraine; sau đó là pháo nhiệt áp TOS-1A và cuối cùng bộ binh tiến lên. Trên hướng Bakhmut, quân đội Nga đã giành được thế chủ động và dần dần đánh bật Quân đội Ukraine khỏi các vị trí gần Kleshcheevka. Theo nhà báo Yury Podolyaka, rất có thể trong tương lai gần, quân đội Nga sẽ mở các cuộc tấn công lớn vào một số khu vực của mặt trận, khi quân Ukraine buộc phải rút các lực lượng dự bị cuối cùng về hướng Zaporozhye. Trận địa pháo của Quân đội Ukraine bị phản pháo ngay sau khi khai hỏa. Nguồn Telegram

