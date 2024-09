Trường Sĩ quan Chính trị giúp xã Đồng Trúc chống lũ sông Tích Giang

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, học viên Tiểu đoàn 12, Trường Sĩ quan Chính trị đã nhanh chóng có mặt tại khu vực hộ đê. Ảnh: Tiến Minh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 (bão Yagi), toàn miền Bắc trong những ngày qua có mưa to đến rất to, khiến mực nước các sông lên cao, trong đó có con sông Tích Giang (thường gọi là sông Tích). Đoạn chảy qua xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, nước lũ ngang mức báo động 3. Đến chiều ngày 10/9, nước đã xấp xỉ mặt đê, có nguy cơ tràn vào nội đồng, đe dọa hoa màu, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Thực hiện phương châm phòng chống lụt bão (PCLB) 4 tại chỗ, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Trúc đã huy động lực lượng ứng trực, đắp con trạch ở những chỗ thấp, xung yếu, ngăn nước chảy vào đồng. Toàn bộ lực lượng dân quân cơ động, công an xã, đoàn viên thanh niên đã có mặt, chiến đấu với “giặc nước”. Tuy nhiên do đoạn sông Tích chảy qua xã quá dài, trong khi sức người có hạn.

Trước nguy cơ nước lũ tràn đê, vào lúc 16 giờ ngày 10/9, lãnh đạo xã Đồng Trúc đã báo cáo gấp lên huyện và điện khẩn với Thủ trưởng Trường Sĩ quan Chính trị, xin chi viện lực lượng hộ đê, chống tràn và nhiệm vụ này được tin tưởng giao cho cán bộ, học viên Tiểu đoàn 12.

Khẩn trương cho đất vào các bao tải, ngăn nước lũ tràn vào trong đê. Ảnh: Tiến Minh.

Chấp hành mệnh lệnh của Thủ trưởng Nhà trường và các cơ quan chức năng, chỉ huy Tiểu đoàn 12 đã nhanh chóng phát lệnh báo động, phân đội trực chiến đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, với đầy đủ phương tiện, dụng cụ cứu hộ và cơ động theo kế hoạch PCLB đã được luyện tập, với tâm thế “chống lụt như chống giặc”, hành quân cơ động tới khu vực hộ đê, chống lũ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao của cán bộ, học viên Tiểu đoàn 12, đơn vị đã nhanh chóng cơ động đến khu vực hộ đê. Mặc dù đường cơ động nhiều đoạn qua Đại lộ Thăng Long bị ngập sâu trong nước, nhưng do Nhà trường sử dụng xe tải gầm cao nên đã nhanh chóng vượt qua, tiến vào vùng lũ, trước sự vui mừng của nhân dân.

Trên mặt đê, các lực lượng hộ đê đang tích cực chạy đua với thời gian, trong khi trời vẫn đổ mưa; sau khi tiếp cận hiện trường, chỉ huy đơn vị và địa phương hội ý nhanh và khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến đê xung yếu.

Toàn thể cán bộ, học viên cùng với nhân dân địa phương nhanh chóng xúc đất vào những bao tải, sau đó đắp thành con trạch cao 60 cm dọc theo mé đê để chống tràn. Những bóng áo xanh của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị hòa cùng với dân quân, đoàn viên thanh niên, phụ nữ địa phương… hối hả chạy đua để ngăn dòng nước lũ đang tiếp tục dâng cao. Những giọt mồ hôi hòa cùng nước mưa thấm đẫm, nhưng không ai còn tâm trí nghỉ ngơi, mà quyết tâm thắng lũ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Nước lũ sông Tích Giang, đoạn chảy qua xã Đồng Trúc, đã xấp xỉ mặt đê. Ảnh: Tiến Minh.

Liên tục trong hơn 3 tiếng không ngưng nghỉ, đến 20 giờ đêm, toàn bộ tuyến đê qua xã Đồng Trúc với sự giúp sức của cán bộ học viên Trường Sĩ quan Chính trị đã hoàn thành, tạm thời ngăn nước tràn đê.

Chứng kiến hành động khẩn trương, nhanh nhẹn và rất “chuyên nghiệp” trong công tác hộ đê của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Trúc, đã thay mặt Đảng ủy, nhân dân xã nhà, cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của Nhà trường, chung tay cùng địa phương chống cơn lũ, có thể coi là hiếm gặp trong nhiều năm gần đây.

Khẩn trương gia cố mặt đê bằng các bao đất nặng để chống tràn. Ảnh: Tiến Minh.

Trong không khí lao động khẩn trương, càng ấm áp hơn là những chai nước của các chị, các mẹ xã Đồng Trúc tiếp tế cho lực lượng hộ đê, để họ tiếp thêm sức mạnh. Khi đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hành quân về trường, nhiều người dân đã trực tiếp đón đường đưa nước uống cho bộ đội, thể hiện thắm tình quân dân “cá nước”.

Qua đợt thực hiện nhiệm vụ chống lũ này một lần nữa cho thấy phương châm “học đi đôi với hành” của học viên Trường Sĩ quan Chính trị, khi thể hiện tác phong nhanh nhẹn, quyết liệt, khẩn trương, không hề nao núng, không sợ khó khăn gian khổ khi thực hiện nhiệm vụ PCLB; đặc biệt, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình, nhất là trong điều kiện khí hậu biến đổi như hiện nay.